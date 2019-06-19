أحدث ظهور لـ«نورا» من الاحتفال بعيد ميلادها (فيديو)

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

نورا

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المعتزلة نورا. وظهرت في الفيديو الفنانة مي نور الشريف، وعلّقت بوسي على الفيديو: "كل سنة وأحلى روقة طيبة، النجمة الجميلة نورا". نورا من مواليد 18 يونيو 1956، في مدينة القاهرة، اسمها الحقيقي "علوية مصطفى محمد قدري"، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة في فيلم "وفاء للأبد" مع مديحة يسري وعماد حمدي وعمر الحريري عام 1962، ومسرحية "لوكاندة الفردوس" عام 1964، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969.

وما إن حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، حتى شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية منذ حقبة السبعينيات، لتتحول إلى نجمة مشهورة تحمل اسم "نورا". ظهرت موهبة نورا الفنية من خلال أفلام "الكيف" و"العار" و"جري الوحوش" مع المخرج علي عبد الخالق والسيناريست محمود أبو زيد، وحققت نجاحًا كبيرًا في