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أحدث ظهور لـ«نورا» من الاحتفال بعيد ميلادها (فيديو)

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
نورا
نورا
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المعتزلة نورا. وظهرت في الفيديو الفنانة مي نور الشريف، وعلّقت بوسي على الفيديو: "كل سنة وأحلى روقة طيبة، النجمة الجميلة نورا". نورا من مواليد 18 يونيو 1956، في مدينة القاهرة، اسمها الحقيقي "علوية مصطفى محمد قدري"، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة في فيلم "وفاء للأبد" مع مديحة يسري وعماد حمدي وعمر الحريري عام 1962، ومسرحية "لوكاندة الفردوس" عام 1964، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969.
وما إن حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، حتى شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية منذ حقبة السبعينيات، لتتحول إلى نجمة مشهورة تحمل اسم "نورا". ظهرت موهبة نورا الفنية من خلال أفلام "الكيف" و"العار" و"جري الوحوش" مع المخرج علي عبد الخالق والسيناريست محمود أبو زيد، وحققت نجاحًا كبيرًا في
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نيللى-كريم-09

السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.
ممدوح-الليثي

تفاصيل مسابقة ممدوح الليثي بـ«الإسكندرية السينمائي»

يقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة في دورته الـ35 التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر 2019، الدورة السادسة من مسابقة ممدوح الليثي للأفلام الروائية الطويلة، حيث رصدت أسرة الكاتب ممدوح الليثي جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه مقدمة من الإعلامى عمرو الليثي، وتقوم لجنة التحكيم بتقسيمها على الفائزين بالإضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان. وأوضح الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، أن نتائج المسابقة سوف تُعلن فى حفل افتتاح المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان.
نورا

نورا.. «روقا» رباها نور الشريف واعتزلت بسبب آية

في 18 يونيو 1956، ولدت "علوية مصطفى محمد قدري" في مدينة القاهرة، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة في فيلم "وفاء للأبد" مع مديحة يسري وعماد حمدي وعمر الحريري عام 1962، ومسرحية "لوكاندة الفردوس" مع عبدالمنعم مدبولي وأمين الهنيدي عام 1964، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" مع سمير غانم وجورج سيدهم عام 1969، وما أن حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية منذ حقبة السبعينيات، لتتحول إلى نجمة مشهورة تحمل اسم "نورا".
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نورا

نورا.. «روقا» رباها نور الشريف واعتزلت بسبب آية

في 18 يونيو 1956، ولدت "علوية مصطفى محمد قدري" في مدينة القاهرة، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة في فيلم "وفاء للأبد" مع مديحة يسري وعماد حمدي وعمر الحريري عام 1962، ومسرحية "لوكاندة الفردوس" مع عبدالمنعم مدبولي وأمين الهنيدي عام 1964، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" مع سمير غانم وجورج سيدهم عام 1969، وما أن حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية منذ حقبة السبعينيات، لتتحول إلى نجمة مشهورة تحمل اسم "نورا".
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6 مسلسلات قديمة يمكنك متابعتها هذا الشهر

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، الذي شهد عرض نحو 25 مسلسلا أغلبها تنتمى إلى الأكشن وحرب العصابات مع اختفاء الدراما الاجتماعية وقليل من الأعمال الكوميدية التي جاءت بلا كوميديا.. اتجه أغلب الفضائيات إلى إعادة عرض مسلسلاتها الرمضانية لضمان تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، والبعض الآخر وجد ضالته في النوستالجيا بإعادة عرض المسلسلات القديمة التي تحظى بحب المشاهدين لها، لتذكرهم بالزمان الجميل الذى شهد عرض أهم الروائع الدرامية التي نجحت فى لم شمل العائلة، والتي لا تزال تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة مع كل مرة يعاد فيها عرض أحدها.
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مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
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مصطفى خاطر: عادل إمام «نمبر وان» وأعشق نور الشريف

حل النجم مصطفى خاطر اليوم الأربعاء، ضيفا على برنامج "رسايل"، مع الإعلامية جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، وكشف عن سبب تصدره البطولة المطلقة مبكرًا، وقال إنه بدأها تدريجيًا بداية من عمله مع دنيا سمير غانم في مسلسل "نيللي وشيريهان"، وبعدها تواجد مع ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "هربانة منها"، كما تواجد في مسلسل "ربع رومي" الذي يعد بطولة جماعية. ووجه مصطفى خاطر رسالة للفنان أشرف عبدالباقي، وقال إنه الأستاذ الذي تعلم منه الكثير من الأشياء، أهمها الالتزام ويكفيه ثقته فيه وفي زملائه في فرقة "مسرح مصر" التي انطلقوا منها.
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