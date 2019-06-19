قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

منتخب زيمبابوي

كشف نوليدج ماسونا، قائد منتخب زيمبابوي، أنه وزملاءه متشوقون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللعب في مصر، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام نظيره المنتخب الوطني، المقرر لها الجمعة المقبلة، إن المنتخب الوطني ليس محمد صلاح فقط، وتابع: «اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نعم لديهم أفضلية بدعم الجماهير، ولكن في كل الأحوال نحن لن ننظر إلى الجماهير ولا الملعب، نعم لتحقيق نتيجة جيدة»، وتابع: «ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر».

وأشار قائد «المحاربون»: «نشعر بأمان شديد والأمن موجود دائما وكل ما نتمناه متاح سواء داخل الفندق أو أثناء التدريبات وفي أي مكان نذهب له.. هدفنا هو تحقيق الفوز في المباريات، ولا يوجد شيء نقلق بشأنه، الشيء الوحيد الذي نقلق بشأنه هو خسارة أي مباراة في دور المجموعات». وبسؤاله عن

وأشار قائد «المحاربون»: «نشعر بأمان شديد والأمن موجود دائما وكل ما نتمناه متاح سواء داخل الفندق أو أثناء التدريبات وفي أي مكان نذهب له.. هدفنا هو تحقيق الفوز في المباريات، ولا يوجد شيء نقلق بشأنه، الشيء الوحيد الذي نقلق بشأنه هو خسارة أي مباراة في دور المجموعات».



وبسؤاله عن محمد صلاح قال: «مصر ليست محمد صلاح، منتخب مصر فريق جيد وقوي، يمتلك لاعبين صغار السن كما يمتلك عناصر كبيرة لديها خبرة.. نعم محمد صلاح لاعب كبير في الدوري الإنجليزي، أشاهد المنتخب المصري منذ الصغر ولم يكن يوما فريق اللاعب الواحد».



ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.