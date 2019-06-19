مصر VS أوغندا.. الفراعنة يكتسحون في القيمة السوقية

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

مصر وأوغندا

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وستأتي المواجهة يوم 30 يونيو المقبل على استاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتكتسح مصر نظيرتها أوغندا في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب الرافعات 6,18 مليون يورو، ولا يتواجد في قائمة أوغندا المشاركة في الكان سوى لاعب واحد فقط تتخطى قيمته حاجز المليون يورو.

ويتصدر حارس صنداونز الجنوب إفريقي، دينيس أونيانجا القائمة بقيمة مليون يورو، ويأتي من بعده متوسط الميدان فاروق ميا لاعب جوريكا الكرواتي بقيمة 900 ألف يورو. وفي المركز الثالث يتواجد المدافع رونالد موكيبي لاعب أوسترسوندز السويدي بقيمة 600 ألف يورو، ومن بعده يأتي متوسط الميدان مايك أزيرا بقيمة 400 ألف