7أشياء ترضي غرور محمد رمضان في كليباته.. كرسي العرش

حقق فيديو كليب «بابا» لمحمد رمضان، رواجًا كبيرًا، والدليل انتشاره على صفحات وحسابات الجمهور عبر مواقع التواصل المختلفة؛ ليواصل رمضان نجاحاته في عالم الغناء

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

«بابا.. بابا مين يابني.. بابا.. بابا إيه يابني.. اللي جاي هيوجع أكتر.. دي حقيقة ومش بتكبر.. عاوزك تقعد تتفرج.. زلزال وبمليون ريختر»، هذه من كلمات أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، «بابا»، التي طرحتها شركة «روتانا»، وقدم فيها النجم رسالة قديمة ولكن في قالب جديد، فهو البطل الذي يثق في نفسه إلى ما لا حدود له، فيستهزئ بمن يرى أنهم "حاقدون" أو "خصوم"، ولكن سواء أعجبت الأغنية أم لا، فلا يمكن إنكار نجاح رمضان الكبير في عالم الغناء، حتى إنه قرر إحياء حفلات غنائية بصفة منتظمة الأيام المقبلة.

كل أغاني محمد رمضان تدور في دائرة واحدة، والرسالة منها أنه «نمبر وان»، ومنتقدوه ما هم سوى حاقدين عليه، لكنه يبقى؛ «أسد الغابة» و«الأسطورة».. وغيرهما من الألقاب التي يطلقها على نفسه، وهناك 7 أشياء أصبحت ثوابت فى كليبات محمد رمضان وتحمل الكثير من الدلائل، لكننا

كل أغاني محمد رمضان تدور في دائرة واحدة، والرسالة منها أنه «نمبر وان»، ومنتقدوه ما هم سوى حاقدين عليه، لكنه يبقى؛ «أسد الغابة» و«الأسطورة».. وغيرهما من الألقاب التي يطلقها على نفسه، وهناك 7 أشياء أصبحت ثوابت فى كليبات محمد رمضان وتحمل الكثير من الدلائل، لكننا لسنا بصدد تحليلها بل نسلط الضوء عليها فقط.

1- كرسي العرش

يحرص الفنان محمد رمضان على أن تلتقط له مشاهد وهو جالس على كرسي، كأنه كرسي العرش، ليبرز قيمة أنه الملك والمسيطر داخل الساحة الفنية.

وفى فيديو كليب «بابا»، استوحى بعض اللقطات من المسلسل الشهير «صراع العروش»، بل كانت إطلالة رمضان مثل أبطاله، حيث نراه يجلس على كرسي شبيه بـ«العرش الحديدي» في Game of Thrones، وسبق أن جلس على كرسي العرش فى أغنية «أقوى كارت».

اقرأ أيضا| بشرى بين العنصرية والتقليد.. 6 أخطاء في «كوبرا»

2- الإكسسوارات الذهبية

ولن تجد أغنية للنجم الأسمر؛ إلا وستجده يرتدي قلادة ذهبية أو إكسسوارات باليد مصنوعة من الذهب، وهذا أيضا ستجد فى فيديو كليب «بابا» الذى يرتدي فيه جاكت من الفرو ويضع عليه حزاما من الجلد مطعما بالذهب، وأيضا بأغنية «الملك» كان يرتدي قلادة ذهبية وفى أغنية «أقوى كارت» كان يرتدي أكثر من قلادة ذهبية ويضع على رأسه تاجا من الذهب، والكرسي الذى يجلس عليه مطلي بالذهب، ونجد أن الذهب الأصفر هو المفضل لدى الغالبية العظمى من الشعب، يرتدونه من أجل التباهي به أمام أقاربهم وأصدقائهم وفى المناسبات.

3- السيارات الفارهة

يحب محمد رمضان دوما التباهي بسيارته الفارهة، رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت له؛ إلا أنه لا يبالي بحديث أحد، ويظهر خلال فيديو كليب «بابا» وهو يرقص ويغني من فوق عربته الفارهة، التي لا تلائم الزمن الذي تقع فيه أحداث الأغنية، لتجده يرتدي ملابس فرو ومن الأسفل قطعة من الجلد أشبه بالعصر الحجري وفى الوقت نفسه تظهر سيارة من أحدث الموديلات، لتجد تناقضا كبيرا بالعمل، وكأنه فقط يريد أن يؤكد أنه يعيش فى ثراء فاحش ويمتلك أغلب السيارات والموديلات التي لا توجد فى مصر، ولا يهمه إن كان هذا يتماشى مع الأجواء العامة للأغنية.





4- الحيوانات

يعتمد «النجم الأسمر» على الحيوانات لكي يوصل من خلالها بعض الرسائل إلى جمهوره ومنتقديه أيضا، فتجده دوما يحرص على إظهار الأسود والنمور معه، رغم أن هذه الحيوانات مفترسة ولا يربيها أحد، لكنه يستغلها للتعبير عن قوته، بفيديو كليب «بابا» استخدم القطة حيث حول أحد أعدائه إلى قطة وقام بحملها بين ذراعيه، وسبق أن استخدمت بشرى (القطة) فى أغنيتها «كوبرا» وأظهرت هذا الكائن الضعيف يهاجم الأسد وينتصر عليه، لتوصل له رسالة بأنه هزيل رغم قوته التي يحاول استعراضها على المحيطين به.





5- نمبر وان

«نمبر وان»، «أسد الغابة»، «أنا الملك»، «الأسطورة».. وغيرها من الكلمات التي يستخدمها محمد رمضان، لكي يؤكد أنه النجم الأوحد والمسيطر على الساحة حاليا ولا أحد يدخل فى مقارنة معه، بطريقة استفزازية دون أن يفكر بأن هذه الكلمات قد لا تعجب زملاءه أو حتى جمهوره الذي سيجد بها الكثير من المبالغة والغرور، خاصة أنه ليس هناك نجم استمر نجمًا للأبد، فهناك صعود وهبوط دائما، وهذا حدث أيضا مع «رمضان» فإذا نظرت إلى إيرادات أفلامه فى السينما فلن تجدها الأعلى إيرادا.



قد يهمك أيضا| محمد رمضان «مش نمبر وان».. 5 حقائق تُثبت ذلك

6- عاري الصدر

الظهور بصدر عار، أصبح من الإطلالات التي يحبها محمد رمضان، والذى لم يكتف بها فقط فى كليباته بل أيضا فى حفلته الأخيرة التي أثارت حالة من الجدل وخرج الكثيرون يطلبون من نقيب الموسيقيين هانى شاكر، حينها ضرورو وجود رقابة صارمة على الحفلات، ولكن «الأسطورة» يسير على طريقيه النجوم الأجانب وظهر دوما عاري الصدر ولا يرتدي قميصا، رغم أن هذا لا يناسب عادات وتقاليد المجتمع الشرقي، الذي كان فى الماضى ينتقد الفنان إذا ظهر على المسرح فى الحفلة دون ارتداء بدلة ولكن الآن في الحفلات أصبح "كاجوال".

لو فاتك| رد المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان عاريا (فيديو)

7- موديلز راقص

وأخيرا، العرض الاستعراضي ويظهر محمد رمضان دائما فى كليباته وحتى حفلته الوحيدة التي أقامها حتى الآن، هو يرقص بصحبة مجموعة من «الموديلز» لكي يشعل الأجواء ويضيف الحماس للجمهور، وبالفعل ينجح فى هذا خاصة أن الجمهور أصبح يقلد رقصته والحركات الاستعراضية التي يؤديها.

فى النهاية.. لا أحد ينكر أن محمد رمضان هو اسم مهم على الساحة الفنية والغنائية مؤخرا، ورغم اعتراضنا على الرسالة التي يقدمها فى أعماله، فإننا لا نستطيع إنكار نجاحه، ولكن نأمل أن ينجح فى استغلال شعبيته الجارفة وحب الأطفال والشباب له ويوجههم إلى القيم الصحيحة.