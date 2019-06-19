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7أشياء ترضي غرور محمد رمضان في كليباته.. كرسي العرش

حقق فيديو كليب «بابا» لمحمد رمضان، رواجًا كبيرًا، والدليل انتشاره على صفحات وحسابات الجمهور عبر مواقع التواصل المختلفة؛ ليواصل رمضان نجاحاته في عالم الغناء
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
محمد رمضان - فيديو كليب «بابا»
محمد رمضان - فيديو كليب «بابا»
«بابا.. بابا مين يابني.. بابا.. بابا إيه يابني.. اللي جاي هيوجع أكتر.. دي حقيقة ومش بتكبر.. عاوزك تقعد تتفرج.. زلزال وبمليون ريختر»، هذه من كلمات أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، «بابا»، التي طرحتها شركة «روتانا»، وقدم فيها النجم رسالة قديمة ولكن في قالب جديد، فهو البطل الذي يثق في نفسه إلى ما لا حدود له، فيستهزئ بمن يرى أنهم "حاقدون" أو "خصوم"، ولكن سواء أعجبت الأغنية أم لا، فلا يمكن إنكار نجاح رمضان الكبير في عالم الغناء، حتى إنه قرر إحياء حفلات غنائية بصفة منتظمة الأيام المقبلة.
كل أغاني محمد رمضان تدور في دائرة واحدة، والرسالة منها أنه «نمبر وان»، ومنتقدوه ما هم سوى حاقدين عليه، لكنه يبقى؛ «أسد الغابة» و«الأسطورة».. وغيرهما من الألقاب التي يطلقها على نفسه، وهناك 7 أشياء أصبحت ثوابت فى كليبات محمد رمضان وتحمل الكثير من الدلائل، لكننا
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محمد-رمضان

آخرها «بابا».. أعمال قدّم فيها محمد رمضان شخصيتين

ظهر الفنان محمد رمضان في أحدث كليباته التى تحمل اسم «بابا»، والتى طرحها أمس الثلاثاء، وجسد من خلال كليب الأغنية دور "أب وابن"، ليأتي اسم الأغنية من هنا "بابا"، ويبدأ المشهد بدخول محمد رمضان لمتحف الشمع ويجد بداخله تمثال يشبه والده فتبدأ من هنا الأغنية ويقول "بابا"، ليرد عليه التمثال مثلما حدث في فيلم الحرب العالمية الثالثة "بابا مين يا بني". وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها محمد رمضان شخصيتين، ومن خلال هذا التقرير نتطرق لأعماله التي قدم فيها أكثر من شخصية في عمل واحد.
ابو -الليف

أبو الليف يحتفل بأمم إفريقيا بـ«أهلا بيك» (فيديو)

طرح المطرب نادر أبو الليف، أغنية "أهلا بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام فى مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وتم إذاعة الأغنية حصريا عبر راديو "نجوم إف إم"، من كلمات السيد علي، وألحان وتوزيع رامي المصري. وتقول كلماتها: "أهلا بيك في بلدنا الحلوة السمرا بلد الحضارة، اطمن أنت في وسط شعب كله طيبة وعنده أصالة، إحنا أول تاريخ نور أرض الدنيا بحالها، يارب احفظها وانصرها على مين يعادي ولادها، مصر أم الدنيا كل الدنيا دي عينها عليها، إيدي في إيدك هنتجمع ونشجع وروحنا ليها، بعون الله هنكسب وصوتنا يعلى بطولتنا وهنفوز بيها".
محمد-رمضان (2)

محمد رمضان يتصدر «يوتيوب» بـ«بابا» (فيديو)

تصدر الفنان محمد رمضان "تريند" موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأحدث كليباته "بابا"، والذي طرحه مساء أمس عبر شركة "روتانا" المنتجة للكليب، وتجاوز المليون مشاهدة في أقل من 15 ساعة، والأغنية من ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وتقول كلماتها التي كتبها خالد بدران: "بابا بابا مين يا بني، بابا بابا إيه يا بني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر، زلزال بيهز جبال، شاغلك متشغلنيش، كلام وفعل مفيش، مليش أنا في التهويش، بطير زي الخفافيش".
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محمد-رمضان

آخرها «بابا».. أعمال قدّم فيها محمد رمضان شخصيتين

ظهر الفنان محمد رمضان في أحدث كليباته التى تحمل اسم «بابا»، والتى طرحها أمس الثلاثاء، وجسد من خلال كليب الأغنية دور "أب وابن"، ليأتي اسم الأغنية من هنا "بابا"، ويبدأ المشهد بدخول محمد رمضان لمتحف الشمع ويجد بداخله تمثال يشبه والده فتبدأ من هنا الأغنية ويقول "بابا"، ليرد عليه التمثال مثلما حدث في فيلم الحرب العالمية الثالثة "بابا مين يا بني". وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها محمد رمضان شخصيتين، ومن خلال هذا التقرير نتطرق لأعماله التي قدم فيها أكثر من شخصية في عمل واحد.
حلا-شيحة

هكذا احتفلت حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها، حيث نشرت صورة معه عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهى تقطيع تورتة عيد الميلاد، وكتبت: "حبيبي أحمد كل سنة وانت طيب واشوفك أسعد الناس وكل ولادنا وبناتنا"، وحرص عدد من الفنانين على مشاركتها فرحتها، فقد كتبت الفنانة راندا البحيري: "ربنا يخليهولك". شاركت حلا فى موسم رمضان الماضي في مسلسل "زلزال"، الذي جمعها مع الفنان محمد رمضان، وعرض عبر شاشة قناة DMC. وقد وصفت حلا، في رسالة سابقة إلى محمد رمضان، العمل معه بـ«الممتع».
محمد رمضان

محمد رمضان في السعودية برعاية تركي آل الشيخ (فيديو)

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبارة عن مقطع صغير لفيديو كليب جديد للفنان محمد رمضان، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلا: "قريبًا في المملكة"، ما يشير إلى أن الحفلات الغنائية التي سيقدمها رمضان هناك، والتي سبق أن أعلن عنها الأخير. وظهر "رمضان" في "أغنيته" الجديدة وهو يردد: "بابا إيه يا بني.. بابا مين يا بني.. أنا أسد الغابة جمهوري مسيطر في ضهري بمليون دبابة، لو عند بعند أنا كدة هتغابى".
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«يوتيوب» محمد رمضان ضمن الأعلى على مستوى العالم

احتفل الفنان محمد رمضان بدخول قناته على "يوتيوب" ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم، ونشر صورة للترتيب الخاص به عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب دخلت ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم منذ بداية عام 2019 ترتيبها الآن 47". ويستعد محمد رمضان حاليًا لطرح أحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، وروّج لـ"بابا" بنشره مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سياراته الفارهة.
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