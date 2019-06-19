السيطرة على حريق سيارة نقل بسبب حادث في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر اشتعال النيران فيه، بسبب تصادم سيارتي نقل عند كوبري قها القديم بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه مدينة بنها، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، باشتعال النيران بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر تصادم سيارتين نقل بها عند كوبري قها القديم، بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه بنها.

عقب تلقي البلاغ، انتقل الرائد أحمد على رئيس وحدة مرور طوخ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون خسائر بشرية. وقام رجال المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة قها بتسيير حركة المرور بالطريق أمام السيارات وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات. وكشف تقرير رسمي أعدته إدارة الصحة