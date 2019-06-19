جريمة

السيطرة على حريق سيارة نقل بسبب حادث في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر اشتعال النيران فيه، بسبب تصادم سيارتي نقل عند كوبري قها القديم بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه مدينة بنها، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، باشتعال النيران بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر تصادم سيارتين نقل بها عند كوبري قها القديم، بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه بنها.
عقب تلقي البلاغ، انتقل الرائد أحمد على رئيس وحدة مرور طوخ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون خسائر بشرية. وقام رجال المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة قها بتسيير حركة المرور بالطريق أمام السيارات وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات. وكشف تقرير رسمي أعدته إدارة الصحة
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ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
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انقلاب فنطاس «صابون» يغلق الطريق الدائري ناحية بهتيم

شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمة بقليوب، انقلاب تريلا نقل "فنطاس" أعلى الطريق فى الاتجاه إلى مسطرد، وتسبب الحادث وانقلاب السيارة فى سقوط حمولة الفنطاس على الأرض، وكان محملًا بالصابون السائل، مما تسبب فى صعوبة التعامل مع الموقف، وصعوبة تحريك السيارات بمكان الحادث، وانتقلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، للتعامل مع الموقف وتسيير حركة السيارات، وأعلنت القوات غلق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات ومنع الحوادث بعدما أصبح الأسفلت زلقًا.
جثة طفل

«بتعيط».. أب يضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بكفر الشيخ

شهدت قرية دمرو بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مأساوية، اليوم الأربعاء، حيث تجرد أب من مشاعر الأبوة وتعدى بالضرب على طفلته "ياسمين" التى تبلغ من العمر عاما وشهرين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ياسمين" عام وشهرين، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، جثة هامدة، بها إصابات عبارة عن كدمات بالوجه.
سجن

ضبط مصنع خل طعام يقلد علامات تجارية شهيرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لإنتاج الخل بدون ترخيص من مواد مجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية الشهيرة، بدائرة مركز الحامول. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث التموين من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الخل واستخدام خامات وعبوات وملصقات لكبرى الشركات وترويجها بالأسواق لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة.
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حريق هائل يثير الذعر على طريق «بلتان- طوخ» (صور)

سادت حالة من الذعر بين سكان منازل طريق "بلتان- طوخ"، اليوم الأربعاء، عقب سماع صوت انفجارات ناتجة عن حريق هائل نشب فى جراج موتوسيكلات خاص، وقام الأهالي بالاتصال بغرفة العمليات بمجلس مدينة طوخ ومركز الشرطة. على الفور، انتقل محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ، والعميد فوزي عبد ربه، مأمور المركز، والنقيب حسام الحسيني، معاون المباحث، لمباشرة عملية الإطفاء وتحريك سيارات الإسعاف وأطقم التدخل السريع والكهرباء، وذلك بحضور النقيب محمد بدوى رئيس وحدة مطافئ طوخ.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

قتيلان و35 مصابا في انقلاب سيارة نقل بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرون، بجروح وكدمات وكسور، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة بمركز السادات في محافظة المنوفية، وتم نقلهم لمستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم. بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ انقلاب سيارة نقل بها عمال على الطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة، أسفر عن وقوع مصابين وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالشرقية

أصيب أربعة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «الزقازيق – أبو حماد» بمحافظة الشرقية، وذلك بالقُرب من كوبري «الشباب» بدائرة مركز شرطة أبو حماد، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وانتقلت قوات شرطية إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة تسيير الطريق أمام حركة مرور السيارات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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