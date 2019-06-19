جريمة

حريق هائل يثير الذعر على طريق «بلتان- طوخ» (صور)

تحرير:هيثم بطاح ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
حريق جراج موتوسيكلات بالقليوبية
حريق جراج موتوسيكلات بالقليوبية
سادت حالة من الذعر بين سكان منازل طريق "بلتان- طوخ"، اليوم الأربعاء، عقب سماع صوت انفجارات ناتجة عن حريق هائل نشب فى جراج موتوسيكلات خاص، وقام الأهالي بالاتصال بغرفة العمليات بمجلس مدينة طوخ ومركز الشرطة. على الفور، انتقل محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ، والعميد فوزي عبد ربه، مأمور المركز، والنقيب حسام الحسيني، معاون المباحث، لمباشرة عملية الإطفاء وتحريك سيارات الإسعاف وأطقم التدخل السريع والكهرباء، وذلك بحضور النقيب محمد بدوى رئيس وحدة مطافئ طوخ.
ونجحت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع مجلس المدينة والوحدة المحلية ببلتان في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة أو الحقول، دون خسائر في الأرواح. وأسفر الحادث عن تفحم عدد كبير من الموتوسيكلات مختلفة الأنواع، جار حصرها، وحدوث تلفيات بشبكة وخطوط الكهرباء جار إصلاحها، وتم إخطار النيابة العامة
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ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
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انقلاب فنطاس «صابون» يغلق الطريق الدائري ناحية بهتيم

شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمة بقليوب، انقلاب تريلا نقل "فنطاس" أعلى الطريق فى الاتجاه إلى مسطرد، وتسبب الحادث وانقلاب السيارة فى سقوط حمولة الفنطاس على الأرض، وكان محملًا بالصابون السائل، مما تسبب فى صعوبة التعامل مع الموقف، وصعوبة تحريك السيارات بمكان الحادث، وانتقلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، للتعامل مع الموقف وتسيير حركة السيارات، وأعلنت القوات غلق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات ومنع الحوادث بعدما أصبح الأسفلت زلقًا.
جثة طفل

«بتعيط».. أب يضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بكفر الشيخ

شهدت قرية دمرو بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مأساوية، اليوم الأربعاء، حيث تجرد أب من مشاعر الأبوة وتعدى بالضرب على طفلته "ياسمين" التى تبلغ من العمر عاما وشهرين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ياسمين" عام وشهرين، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، جثة هامدة، بها إصابات عبارة عن كدمات بالوجه.
سجن

ضبط مصنع خل طعام يقلد علامات تجارية شهيرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لإنتاج الخل بدون ترخيص من مواد مجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية الشهيرة، بدائرة مركز الحامول. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث التموين من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الخل واستخدام خامات وعبوات وملصقات لكبرى الشركات وترويجها بالأسواق لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة.
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السيطرة على حريق سيارة نقل بسبب حادث في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر اشتعال النيران فيه، بسبب تصادم سيارتي نقل عند كوبري قها القديم بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه مدينة بنها، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، باشتعال النيران بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر تصادم سيارتين نقل بها عند كوبري قها القديم، بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه بنها.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

«مش حاسس بوجودي».. رسالة تكشف سر اختفاء ابن العمدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، من كشف غموض اختفاء نجل عمدة إحدى القرى التابعة لمركز طوخ، والذي تغيب منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظروف غامضة وفشل أهله في الوصول إليه، إذ أرسل الشاب رسالة لوالده، اليوم، يخبره فيها بمكان إقامته بأحد فنادق محافظة أسوان مفادها، "أنت مش حاسس بوجودي"، موضحا له أنه اختفى بصحبة صديقه في محاولة منه لكي يشعر والده بوجوده، وأنه كان يفتقده خاصة وأنه في سن حرج بمرحلة المراهقة، بسبب ظروف عمل والده وانشغاله الدائم.
حريق

إخماد 3 حرائق في شقق سكنية بالجيزة والقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات، وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، لمنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.
حريق

مصرع طفلين إثر حريق شب في شقة سكنية بالغربية

لقى طفلان مصرعهما، فى حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة الجمهورية، بمدينة المحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثتين المتفحمتين فى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بشأن البلاغ الوارد من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع محمد إسماعيل الكائن بمنطقة الجمهورية، بدائرة القسم. على الفور، انتقلت قيادات القسم إلى موقع البلاغ.
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