حريق هائل يثير الذعر على طريق «بلتان- طوخ» (صور)

تحرير:هيثم بطاح ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

حريق جراج موتوسيكلات بالقليوبية

سادت حالة من الذعر بين سكان منازل طريق "بلتان- طوخ"، اليوم الأربعاء، عقب سماع صوت انفجارات ناتجة عن حريق هائل نشب فى جراج موتوسيكلات خاص، وقام الأهالي بالاتصال بغرفة العمليات بمجلس مدينة طوخ ومركز الشرطة. على الفور، انتقل محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ، والعميد فوزي عبد ربه، مأمور المركز، والنقيب حسام الحسيني، معاون المباحث، لمباشرة عملية الإطفاء وتحريك سيارات الإسعاف وأطقم التدخل السريع والكهرباء، وذلك بحضور النقيب محمد بدوى رئيس وحدة مطافئ طوخ.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع مجلس المدينة والوحدة المحلية ببلتان في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة أو الحقول، دون خسائر في الأرواح. وأسفر الحادث عن تفحم عدد كبير من الموتوسيكلات مختلفة الأنواع، جار حصرها، وحدوث تلفيات بشبكة وخطوط الكهرباء جار إصلاحها، وتم إخطار النيابة العامة