السيسي من رومانيا: لا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

الرئيس عبد الفتاج السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيارته إلى رومانيا تؤكد عمق وقوة علاقات الصداقة التاريخية، وأن فرص التعاون بين البلدين واعدة وتوجد آفاق ممتدة لدفع العلاقات الثنائية، والتي انعكست الاقتصاد والسياحة في 2018، موضحا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أن حجم التبادل التجاري قارب المليار دولار، وتضاعفت رحلات الطيران العارض لشرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أنه تم التأكيد خلال جلسة مباحثات مشتركة، على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية، مع دفع العلاقات السياسية، والاستمرار في التنسيق والتشاور إزاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس السيسي، أنهما تبادلا الرؤى تجاه هذه التطورات وما تفرضه من تحديات متصاعدة، تتطلب التعامل معها في إطار من التعاون والتنسيق والحرص على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.وأشار إلى أنه استعرض مع نظيره الروماني، الرؤية المصرية للتسوية السلمية للأزمات الجارية في المنطقة العربية، مؤكدا أنه

وأكد الرئيس السيسي، أنهما تبادلا الرؤى تجاه هذه التطورات وما تفرضه من تحديات متصاعدة، تتطلب التعامل معها في إطار من التعاون والتنسيق والحرص على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.



وأشار إلى أنه استعرض مع نظيره الروماني، الرؤية المصرية للتسوية السلمية للأزمات الجارية في المنطقة العربية، مؤكدا أنه لا سبيل لاستدامة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط دون تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.



ووجه السيسي، الشكر للرئيس الروماني، لموقف رومانيا الواضح والحازم من قضية القدس، والذي يأتي متسقا مع موقف رومانيا التاريخي من القضية الفلسطينية وعملية السلام والقائم على حل الدولتين وعلى أساس الشرعية والمرجعيات الدولية.



