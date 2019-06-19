جريمة

إحباط تهريب هيروين بـ«الكبدة» بحجز جنايات الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم "أ.م.م"، في أثناء محاولة تهريبه 4 قطع من مخدر الهيروين الخام، مخبأة داخل وجبة سندوتشات كبدة، وذلك عقب تفتيشه داخل الحجز. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش، يفيد تمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية من ضبط مسجون بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل تهريبها إلى أحد المساجين داخل حجز المحكمة العمومي.
وكشفت تحريات ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية عن أنه في أثناء تفتيش المساجين الآتين من أقسام الشرطة على ذمة قضايا لعرضهم على النيابة العامة، اشتبه المقدم محمد وجدي المكلف بتفتيش البوابات الإلكترونية في المتهم "أ.م.م"، مقيم بمنطقة الجمرك ومحبوس على ذمة قضية سلاح أبيض بقسم شرطة الجمرك. وفي أثناء
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اعدام

الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.
سعاد-الخولى

«الخولي» إلى 18 سبتمبر بقضية «منع التصرف في أموالها»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر التظلم المقدَّم من نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، على قرار النائب العام بمنعها من التصرف في أموالها؛ لاتهامها بتلقي رشوة تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات، وسبق للنائب العام نبيل صادق أن أصدر القرار رقم 23 لسنة 2018 حصر أموال عامة، في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
حادث-تصادم سيارات

مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (7)

شلل مروري بالمحور بعد تصادم 4 سيارات واحتراق إحداها

شهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق، بينما تشهد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ بسب كثرة حوادث اليوم، ومنها حادث انقلاب شاحنة نقل "فنطاس" على الطريق الدائري، وانسكاب حمولتها "صابون سائل" مما تسبب فى إغلاق الطريق الدائرى من بهتيم باتجاه مسطرد.
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اعدام

الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.
هيروين

ضبط 3 كيلو هيروين وأفيون بحوزة شخصين بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة جديدة لتجار الكيف الممنوع، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين متلبسين وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدري الهيروين والأفيون، بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بورود معلومات تفيد قيام شخصين "عاطلين" بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدري الهيروين والأفيون ويعتزمان توزيعها على عملائهما فى المحافظة.
محكمة

السجن والعزل لموظف بمحكمة الإسكندرية لتزويره حكم

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 15 عامًا، للمدعو "إ. ع. ف." موظف بمحكمة الإسكندرية، بالإضافة إلى معاقبته بالعزل من الوظيفة، لتزويره في المحررات الرسمية.. وتعود الواقعة في القضية رقم 16902 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنشية، والمقيدة كلي برقم 2860 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بالقبض على موظف بمحكمة الإسكندرية بدائرة قسم المنشية.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«النائب العام المساعد وعنف الطالبية» بمحاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها نظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 304 متهمين منتمين لحركة "حسم" في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، المتهم فيها 304 أشخاص بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
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