إحباط تهريب هيروين بـ«الكبدة» بحجز جنايات الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم "أ.م.م"، في أثناء محاولة تهريبه 4 قطع من مخدر الهيروين الخام، مخبأة داخل وجبة سندوتشات كبدة، وذلك عقب تفتيشه داخل الحجز. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش، يفيد تمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية من ضبط مسجون بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل تهريبها إلى أحد المساجين داخل حجز المحكمة العمومي.

وكشفت تحريات ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية عن أنه في أثناء تفتيش المساجين الآتين من أقسام الشرطة على ذمة قضايا لعرضهم على النيابة العامة، اشتبه المقدم محمد وجدي المكلف بتفتيش البوابات الإلكترونية في المتهم "أ.م.م"، مقيم بمنطقة الجمرك ومحبوس على ذمة قضية سلاح أبيض بقسم شرطة الجمرك. وفي أثناء