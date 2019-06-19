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مصر ورومانيا.. 113 عاما من العلاقات الدبلوماسية

تحتل رومانيا المرتبة (40) بين الدول المستثمرة في مصر، وبلغ حجم الاستثمارات الرومانية حتى عام 2017 نحو 223.9 مليون دولار، موزعة على 60 مشروعا استثماريا
تحرير:خالد وربي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
يرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودولة رومانيا إلى 113 عاما، إذ شهدت تعاونًا خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية في ما بين الكنيستين المصرية والرومانية صلات منذ قرون عديدة. وتتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الثبات والاستقرار، كما تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. ومؤخرا، في مارس 2019، زار الفريق أول بحري إيفانجلوس أبوستولاكس، وزير الدفاع اليوناني، مصر، مع وفد مرافق له، واستقبله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة.
أسهم انضمام رومانيا خلال الفترة الأخيرة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، في الأول من يناير عام 2007، في تعزيز العلاقات الثنائية اتساقًا مع مستوى العلاقات المتنامية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، فضلا عن تقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة أن رومانيا أصبحت لاعبا دوليا نشطا، ولها
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عبد الفتاح-السيسى (2)

مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات السيسي ورئيس رومانيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بحث مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن قضية مكافحة الإرهاب استحوذت على جزء مهم من جلسة المباحثات التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، إذ أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أنه تم تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الأمني في مواجهة خطر الإرهاب، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية في التصدي له والقضاء عليه من جذوره.
البابا-تواضروس-فى-احتفالات-الكنيسة-القبطية-الارثوذكسية (2)

«كاهن نيوجيرسي».. شخصية حقيقية أم مجرد توقيع؟

انتشرت خلال السنوات الأخيرة مواقع مسيحية تهاجم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبالتزامن مع وجودها توجد صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، تهاجم البابا أو أي أسقف محسوب على التيار المناصر لتجديد الكنيسة؛ مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، الذي تم اتهامه بتهم مثل «منحرف العقيدة»، قبل أن يلقى مصرعه قتلا، وحُكم على قاتليه، وهما راهبان بالدير، بالإعدام في أول درجة، ومن هذه المواقع، موقع «Copts of America»، ولعل أشهر ما يُكتب فيه مقالات موقعة باسم «كاهن نيوجيرسي».
السيسى

السيسي من رومانيا: لا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيارته إلى رومانيا تؤكد عمق وقوة علاقات الصداقة التاريخية، وأن فرص التعاون بين البلدين واعدة وتوجد آفاق ممتدة لدفع العلاقات الثنائية، والتي انعكست الاقتصاد والسياحة في 2018، موضحا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أن حجم التبادل التجاري قارب المليار دولار، وتضاعفت رحلات الطيران العارض لشرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أنه تم التأكيد خلال جلسة مباحثات مشتركة، على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية، مع دفع العلاقات السياسية، والاستمرار في التنسيق والتشاور إزاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية.
مجلس-النواب (2)

الإيجار القديم للوحدات التجارية يهدد 20 ألف صيدلية

الأحد الماضي انتهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها الخاص بمشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات التجارية، المقدم من الحكومة، لعرضه على هيئة مكتب المجلس، ليتم إدراجه ضمن جدول أعمال النواب، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته. أعضاء لجنة الإسكان صوتوا بالموافقة على مواد القانون، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين للأماكن التجارية أو كما تم تسميته من الحكومة "غير السكنية"، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط، كما جاء في نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة، تفاديا لشبهة عدم الدستورية.
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اكياس-البلاستيك-في-البحر

احتفالا بيوم إفريقيا.. الشباب يجمعون 8.5 طن بلاستيك

جمعت مؤسسة "شباب بتحب مصر" وشركاؤها في الجزائر والمغرب ونيجيريا ومصر، 8.5 طن من المخلفات البلاستيكية، في إطار حملة تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وذلك احتفالا بيوم إفريقيا، وبمشاركة 215 متطوعا. وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه انطلقت في مصر، الحملة للمرة الثانية على التوالي من أسوان، بمشاركة أعضاء مؤسسة "شباب بتحب مصر"، و50 متطوعا، ونجحوا في إزالة نحو 2 طن من المخلفات البلاستيكية، أمس السبت.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

التعليم العالي يبحث إنشاء جامعات فرانكوفونية في مصر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين، إيريفيه سابوران المدير الإقليم لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، وذلك بمقر الوزارة. تناول اللقاء بحث دعم علاقات التعاون بين الوزارة والوكالة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى. وبحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن دعم ضمان الجودة فى الجامعات، وتنمية التعاون بين الوكالة والجامعات المصرية، وتقديم الوكالة لعدد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقةبالجامعات المصرية.
الشيخ-محمد-بن زايد-ولي-عهد-أبوظبي-مع-الفريق-أول-ركن-عبد-الفتاح-البرهان-رئيس-المجلس-العسكري-الانتقالي-السوداني

ولي عهد أبوظبي يستقبل البرهان: دعمنا الكامل للسودان

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل لجمهورية السودان في ظل الظروف والمتغيرات الحالية التي تمر بها ووقوفها إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق طموحات شعبها الشقيق إلى التنمية والتطور ويؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة (وام) الرسمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد في أبوظبي مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يزور الإمارات حاليا.
عقارات (1)

أسعار العقارات ترتفع 30% بعد العيد لهذه الأسباب

تسيطر حالة من الهدوء داخل سوق العقارات المصري، لكنه قد يكون الهدوء الذي يسبق عاصفة زيادة الأسعار، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بناء على أسس وأسباب علمية ومنطقية، أهمها ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، والزيادات المرتقبة في سعر الوقود عقب رفع جزء من الدعم عنه، وصولاً إلى الحديث عن ارتفاع قيمة العائد على نسبة الـ50% التى سيتم توريقها أو تقسيطها للعملاء ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى. وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعًا خلال الأيام القليلة الماضية وصل لـ700 جنيه في الطن الواحد.
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