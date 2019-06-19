مصر ورومانيا.. 113 عاما من العلاقات الدبلوماسية

تحتل رومانيا المرتبة (40) بين الدول المستثمرة في مصر، وبلغ حجم الاستثمارات الرومانية حتى عام 2017 نحو 223.9 مليون دولار، موزعة على 60 مشروعا استثماريا

تحرير:خالد وربي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

يرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودولة رومانيا إلى 113 عاما، إذ شهدت تعاونًا خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية في ما بين الكنيستين المصرية والرومانية صلات منذ قرون عديدة. وتتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الثبات والاستقرار، كما تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. ومؤخرا، في مارس 2019، زار الفريق أول بحري إيفانجلوس أبوستولاكس، وزير الدفاع اليوناني، مصر، مع وفد مرافق له، واستقبله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة.

أسهم انضمام رومانيا خلال الفترة الأخيرة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، في الأول من يناير عام 2007، في تعزيز العلاقات الثنائية اتساقًا مع مستوى العلاقات المتنامية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، فضلا عن تقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة أن رومانيا أصبحت لاعبا دوليا نشطا، ولها

أسهم انضمام رومانيا خلال الفترة الأخيرة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، في الأول من يناير عام 2007، في تعزيز العلاقات الثنائية اتساقًا مع مستوى العلاقات المتنامية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، فضلا عن تقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة أن رومانيا أصبحت لاعبا دوليا نشطا، ولها صوت قوى داخل الناتو والاتحاد الأوروبي.

ويصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرومانية بوخارست، في ختام جولته الأوروبية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي في زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست جلسة مباحثات مع نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولى والإقليمى.



كما يعقد الرئيس جلسة مباحثات مع نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس؛ لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة القضايا المشتركة بين البلدين ومن المقرر أن تشهد المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من القطاعات، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية.



وبحسب تقرير رسمي للهيئة العامة للاستعلامات ستشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرومانيا، وهي الزيارة الأولى لرئيس مصري منذ عشر سنوات، مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما يعد اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي والرئيس الروماني "كلاوس يوهانيس"، هو اللقاء الرابع بينهما، إذ التقيا على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال عامي 2016 و2017، ثم التقيا مجددا على هامش القمة العربية الأوروبية التي استضافتها شرم الشيخ في فبراير 2019، كما تشهد الزيارة لقاءات أخرى مع رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.

كما يلقي الرئيس أيضا كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية"، تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث الملفات والقضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

علاقات تاريخية وثيقة

وترتبط مصر ورومانيا بعلاقات تاريخية وثيقة، إذ احتفل البلدان عام 2006 بمرور 100 عام على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما يرتبط البلدان بروابط دينية وصلات قديمة بين الكنيستين الرومانية والمصرية منذ قرون عديدة.

ويشير تقرير الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013، بدأت مرحلة جديدة في علاقات البلدين، إذ شهدت العلاقات الثنائية بينهما انطلاقة ملموسة ومتميزة، وحرص البلدان على تطوير التعاون المشترك في كل المجالات، وقام وزير الخارجية بزيارة لبوخارست عام 2016 بالتزامن مع الاحتفال بمرور 110 سنوات على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، استقبله خلالها الرئيس الرومانى "كلاوس يوهانس"، وسلمه خطابا من الرئيس السيسي يتضمن دعوته لزيارة مصر في أقرب موعد يتم الاتفاق عليه.

التعاون الاقتصادي

ويشمل التعاون الثنائى بين مصر ورومانيا المجالين الاقتصادى والتجارى اللذين شهدا تحسنا في العامين الماضيين، ومن المنتظر أن يصل التبادل التجارى لأكثر من مليار دولار بنهاية هذا العام بزيادة 100% مقارنة بالعام الماضى، إذ تحتل مصر المرتبة الأولى للصادرات الرومانية في إفريقيا والشرق الأوسط، إلا أن العجز في الميزان التجاري ما زال قائما بسبب الارتفاع المتزايد في الصادرات الرومانية إلى مصر بقدر يفوق الارتفاع السنوي في قيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا.

أهم السلع المصرية المصدرة للسوق الرومانية هي: الأسمدة، والأدوية، والكابلات والموصلات الكهربائية، والخضر والفاكهة، والكيماويات من لدائن وبلاستيك، والحاصلات الزراعية. أما الواردات فتتمثل في: الأخشاب- المنتجات الكيماوية- قطع عربات سكك حديدية- جرارات زراعية- سيارات نقل الأفراد- المعادن، خاصة الحديد والصلب.



وتحتل رومانيا المرتبة (40) بين الدول المستثمرة في مصر، وبلغ حجم الاستثمارات الرومانية حتى عام 2017 نحو 223.9 مليون دولار، موزعة على 60 مشروعا استثماريا متنوعا، وتحظى المشروعات السياحية بالنصيب الأكبر، حيث تساهم الاستثمارات الرومانية في 8 شركات سياحية كبيرة، وفى القطاعات الصناعية تشارك رومانيا في 14 شركة، وهناك 24 شركة خدمية، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى قطاع الإنشاءات ثم قطاع الزراعة.





الاتفاقيات التجارية بين البلدين

ترتبط مصر ورومانيا بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وشهدت السنوات الأربع الماضية التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، منها مذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء كونستنزا الروماني وهيئة ميناء الإسكندرية، وبروتوكول تعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادى والعلمى، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة مناخ الأعمال والتجارة وريادة الأعمال برومانيا، واتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية الرومانية للاستثمار الأجنبي للتعاون في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و3 مذكرات تفاهم في المجال الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والموارد المائية والرى.

كما يشمل الإطار التعاقدى بين البلدين اتفاقية تبادل الإعفاء من التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية، وإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين البلدين، فضلا عن بروتوكول للتعاون الفنى بين وزارتي السياحة المصرية والرومانية واتفاق نقل جوي مشترك، ومذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة في بوخارست وغرفة تجارة الإسكندرية، واتفاق تعاون بين كل من اتحاد الصناعات الروماني ونظيره المصري، واتفاق تعاون بين اتحاد الصناعات الروماني وجمعية رجال الأعمال المصريين.

فضلا عن بروتوكول إضافي لاتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيات في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والفنون والإعلام والتنظيم والإدارة والشباب والرياضة، وبين البلدين لجنة مشتركة للعلاقات والتعاون، وبروتوكول تعاون في مجال العمل والحماية الاجتماعية، وبروتوكول تعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع والإساءة في استخدام العقاقير المخدرة، وبروتوكول التعاون الفنى في مجال الأشغال العامة والموارد المائية بين وزارة الأشغال العامة في مصر ووزارة الأشغال العامة والتخطيط الإقليمى برومانيا، واتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للإنتاج الحربى ووزارة الصناعة والموارد الرومانية؛ للتعاون في مجال الصناعات الثقيلة، وقعت في يونيو 2001، واتفاق تأسيس مجلس الأعمال المصرى، واتفاقية تأسيس غرفة التجارة المشتركة، واتفاق تأسيس المجلس المصرى الرومانى بين جمعيات رجال الأعمال المصرية والاتحاد الرومانى الوطنى لأصحاب العمل وُقع في أكتوبر 1994.