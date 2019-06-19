جريمة

أحلام الفتى الضائع.. آخر مشاهد في حياة منتحر الحدائق

تأثر بوفاة والديه وترك عمله في السياحة وعاد لإخوته ليدخل في نوبة اكتئاب.. وابن شقيقه عثر على جثته.. شقيقه: قعد لياليَ ينظر لغرفة والدته ورفض الزواج والطب الشرعي هو الفيصل
تحرير:محمد أبو زيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
صنع لنفسه عالمه الخاص، كانت العزلة والوحدة سبيله، شعور بالخذلان ينتابه، يجلس الفتى وحيدا في زاوية حجرته، ذكريات تطفو على سطح عقله، ثمة حنين إلى الماضي يغازل وجدانه كلما نظر إلى غرفة والديه، دموع تغرق وجنتيه، وعقل يتشبث بالماضي، أحلام ذهبت مع الريح، وعمر ضائع، وأشياء لم يستطع عليها صبرا، حتى حان موعد الرحيل تاركا خلفه عوالم خفية، وبيتًا لم يسع قلبه، وطاولة قديمة تعتليها أوراق مبعثرة، وصور تثبت ملامحه حتى لا يُنسى، وحزن يحكم قبضته على الجميع، ودهشة بارزة ارتسمت على الوجوه.
تعلق قلبه بوالديه وكان بارا بهما إلى أبعد الحدود، يمشي في الحياة بفضل دعواتهما التي تلاحقه كلما غدا أو راح، ولكن دوام الحال من المحال، إذ توفي والده ولحقت به والدته بعد فترة، فسيطر الحزن على حياته، ولم يفق من حزنه وكبوته إلا عندما ابتسمت له الدنيا ووجد عملا في السياحة، كانت سعادته تكمن في إسعاد غيره،
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حادث-تصادم سيارات

مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.
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شلل مروري بالمحور بعد تصادم 4 سيارات واحتراق إحداها

شهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق، بينما تشهد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ بسب كثرة حوادث اليوم، ومنها حادث انقلاب شاحنة نقل "فنطاس" على الطريق الدائري، وانسكاب حمولتها "صابون سائل" مما تسبب فى إغلاق الطريق الدائرى من بهتيم باتجاه مسطرد.
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ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
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انقلاب فنطاس «صابون» يغلق الطريق الدائري ناحية بهتيم

شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمة بقليوب، انقلاب تريلا نقل "فنطاس" أعلى الطريق فى الاتجاه إلى مسطرد، وتسبب الحادث وانقلاب السيارة فى سقوط حمولة الفنطاس على الأرض، وكان محملًا بالصابون السائل، مما تسبب فى صعوبة التعامل مع الموقف، وصعوبة تحريك السيارات بمكان الحادث، وانتقلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، للتعامل مع الموقف وتسيير حركة السيارات، وأعلنت القوات غلق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات ومنع الحوادث بعدما أصبح الأسفلت زلقًا.
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خاطفو مزارع دمياط: «نصب علينا فى مليون و200 ألف»

هرولت ربة منزل وشقيق زوجها إلى مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط، يشكوان فيه من اختطاف زوجها، من قبل أصدقاء تجمعه تعاملات مالية بينهم، إذ استدرجه أصدقاؤه واحتجزوه بمكان مجهول، واتصلوا على شقيق المجني عليه يطالبونه بدفع مبلغ 2 مليون جنيه لتحرير شقيقه، وهددوا بقتله فى حال التخاذل عن رد المبلغ أو إبلاغ الشرطة، ونجحت الجهود الأمنية فى تتبع المتهمين والقبض عليهم وتحرير المجني عليه. وتبادل الطرفان الاتهامات، إذ نسب الخاطفون للمزارع المجني عليه تهمة النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مليون و200 ألف جنيه.
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حشيش بالتفاح.. رحلة رصد وضبط مخدرات بـ115 مليونا

جهود ضخمة تبذلها أجهزة وزارة الدخلية، لضبط الحدود ومنع تهريب أي مواد ضارة بالمواطنين، ونجحت أمس، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر ميناء دمياط، عقب معلوماتٍ سريةٍ باشتمال شحنة تفاح سوري قادمة للميناء على مواد وحبوب مخدرة شديدة الخطورة، تقدر بأكثر من 2 طن. ونجحت الأجهزة في تتبعها ورصدها عبر البحار حتى وصلت للميناء قبل أن ينقض عليها رجال الأمن ويلقوا القبض على المرافقين للشحنة، وكذا القبض على رجل أعمال، وأحد المتهمين بجلب الشحنة.
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«دعوني أموت».. لغز رسالة فتاة طب المنصورة المنتحرة

«لا تحاولوا إنقاذي دعوني أموت، تنقذوني علشان بابا وماما يفرحوا بأخواتي».. كانت هذه هي الرسالة التي أبكت أهالي المنصورة حزنا على رحيل طالبة في الفرقة السادسة بكلية الطب بشكل مأساوي عقب انتحارها بتناول أقراص سامة، بسبب صعوبة امتحان وإحساسها أنها صارت عبئا ثقيلا على أسرتها التي تتحمل حالتها الخاصة كونها تتلقى علاجا نفسيا، فقررت التخلص من حياتها بعد أن خطت رسالة وتركتها لأسرتها لتضاعف آلام الأهل والجيران على رحيلها المفاجئ، حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة باشرت التحقيقات.
انتحار

معجزة.. نجاة طفل قفز من السابع وسقط على أسلاك كهرباء

فيما يعد أشبه بالمعجزة نجا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، من الموت المحقق في الدقهلية عقب قفزه من الطابق السابع، بعمارة بميدان المحافظة بمدينة المنصورة، مساء أمس الجمعة، لوجود خلافات أسرية ومشاكل بين والديه وعدم استقرار الأسرة، سببت له حالة نفسية سيئة، فقرر صعود البرج وألقى بنفسه من علو، وسقط على أسلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لإجراء الإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر.
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