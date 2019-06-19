أحلام الفتى الضائع.. آخر مشاهد في حياة منتحر الحدائق

تأثر بوفاة والديه وترك عمله في السياحة وعاد لإخوته ليدخل في نوبة اكتئاب.. وابن شقيقه عثر على جثته.. شقيقه: قعد لياليَ ينظر لغرفة والدته ورفض الزواج والطب الشرعي هو الفيصل

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

صنع لنفسه عالمه الخاص، كانت العزلة والوحدة سبيله، شعور بالخذلان ينتابه، يجلس الفتى وحيدا في زاوية حجرته، ذكريات تطفو على سطح عقله، ثمة حنين إلى الماضي يغازل وجدانه كلما نظر إلى غرفة والديه، دموع تغرق وجنتيه، وعقل يتشبث بالماضي، أحلام ذهبت مع الريح، وعمر ضائع، وأشياء لم يستطع عليها صبرا، حتى حان موعد الرحيل تاركا خلفه عوالم خفية، وبيتًا لم يسع قلبه، وطاولة قديمة تعتليها أوراق مبعثرة، وصور تثبت ملامحه حتى لا يُنسى، وحزن يحكم قبضته على الجميع، ودهشة بارزة ارتسمت على الوجوه.

تعلق قلبه بوالديه وكان بارا بهما إلى أبعد الحدود، يمشي في الحياة بفضل دعواتهما التي تلاحقه كلما غدا أو راح، ولكن دوام الحال من المحال، إذ توفي والده ولحقت به والدته بعد فترة، فسيطر الحزن على حياته، ولم يفق من حزنه وكبوته إلا عندما ابتسمت له الدنيا ووجد عملا في السياحة، كانت سعادته تكمن في إسعاد غيره،

تعلق قلبه بوالديه وكان بارا بهما إلى أبعد الحدود، يمشي في الحياة بفضل دعواتهما التي تلاحقه كلما غدا أو راح، ولكن دوام الحال من المحال، إذ توفي والده ولحقت به والدته بعد فترة، فسيطر الحزن على حياته، ولم يفق من حزنه وكبوته إلا عندما ابتسمت له الدنيا ووجد عملا في السياحة، كانت سعادته تكمن في إسعاد غيره، فلم يحرم أشقاءه وأنفق على أولادهم ببذخ، ولكن أعطته الدنيا ظهرها مرة أخرى وفقد عمله، ما ترك في نفسه أثرا وعاد إلى القاهرة.

فضّل الشاب العزلة، حيث يجلس طوال الوقت في غرفته لا يخرج إلا للصلاة ويعود كما كان. كانت هذه هي رحلة «حسنين» الشاب الذي تخطى الأربعين من عمره. حاول أشقاؤه إخراجه من حالته وعرضوا عليه الزواج، لكنه رفض، وأصيب بمرض في القلب كان يعالج على أثره، وبحث عن عمل آخر حتى وجد فرصة في أحد محلات الحلويات، فصارت حياته عادية مرة أخرى، إلا أن الأسبوع الماضي شهد مفاجأة من العيار الثقيل، إذ عثر على جثته داخل شقته.





الثلاثاء الماضي، عُثر على جثة الرجل، وذكرت التحريات الأولية أنه كان يعمل في مجال السياحة بشرم الشيخ وفي الفترة الأخيرة أصيب بتوتر وحالة نفسية سيئة فشنق نفسه بينما كشفت المعاينة عن آثار الشنق حول رقبته وصرحت النيابة بدفن الجثة، وفي المقابل تداول البعض على مواقع التواصل أنه انتحر لعدم قدرته على تكاليف الزواج.



«التحرير» زارت موقع الحادث في حارة ألماظ بمنطقة حدائق القبة لمعرفة ما حدث وكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة «حسنين علي».



«كان بيشتغل في شرم الشيخ وبيكسب كويس وفجأة الشغل مبقاش زي زمان وبدأ الحال يقف ساب شغل السياحة ورجع القاهرة ودي أثرت على نفسيته كان بيصلي دايما وعارف ربنا» بهذه الكلمات بدأ شقيقه «حسن» حديثه مضيفا: «صام رمضان وكان ناوي يصوم الستة البيض وقبل العيد قال لي هطلع رخصة وأشتغل سواق وكان بيشتغل في محل حلويات، هو كان مريض بالقلب وبيتعالج وياما اتحايلت عليه يتجوز ورفض».





قاطعه شقيقه «عبد العزيز» قائلا: «فيه جروبات وناس كتبت أنه انتحر لأنه ماكنش معاه تكاليف الجواز وبيعاني من مرض نفسي وده مش صحيح هو حالته المادية كانت كويسة وعنده حساب في البنك قعد 15 سنة بيشتغل في السياحة هو قاعد لوحده في شقته في الدور التاني وكلنا ساكنين في نفس البيت آخر مرة شُفته كان يوم الجمعة اللي بعد العيد».





واستطرد: «ابن أخويا اللي اكتشف الواقعة وكان مرعوب لما شافه، كيس مخدة جنبه على السرير هو اللي أثار الشكوك، وفي المشرحة حد قالنا إن السبب كان هبوط في الدورة الدموية وقصور في عضلة القلب بس اللي هيأكد ده أو ينفيه هو الطبيب الشرعي وإحنا في انتظاره وكانت كل تصرفاته طبيعية ودورنا يمكن يكون سايب ورقة أو رسالة لينا تدل على أنه انتحر ملقناش».



يعاود شقيقه حسن حديثه: «هو حالته النفسية ممكن تكون ساءت بسبب الوحدة، هو قاعد ليل نهار لوحده في شقته بيبص على أوضة أبوه وأمه اللي ماتوا وكل ده له تأثير قلت له اتجوز وهات لك واحدة تونسك رفض كنت بقوله متقعدش لوحدك وتفكر في الماضي هيجيبلك كبت وإحباط».



أم رحمة زوجة شقيقه قالت: «كان في حاله ويعرف ربنا كان بيتعالج من القلب ووقف العلاج حاولنا معاه يتجوز مرضيش كان بيحب ياكل لوحده وقاعد في شقته هو اتعود على الوحدة».





إحدى جيرانه قالت: «محترم جدا وطيب من البيت للجامع مكنش بيظهر قوي والعيال في الشارع كانوا بيحبوه يوم العيد وقف يوزع عليهم فلوس عيدية وحلويات كلنا زعلانين عليه ربنا يرحمه».



