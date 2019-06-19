ضبط 5 أطنان «سبيط أجنبي» فاسدة في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط كمية كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر داخل الثلاجات الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين بورود معلومات تفيد قيام صاحب ثلاجة غير مرخصة بتخزين كمية كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة وعدم حصول صاحبها على تراخيص تخزينها فى الثلاجات، ما يهدد حياة المواطنين.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسؤول عن ثلاجة تجميد أسماك "غير مرخصة" كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، غرب المحافظة، بحيازة كميات كبيرة من الأسماك "سبيط مستورد من النوع رديء الجودة"، وقيامه بحلها من التجميد بتلك الثلاجة غير المستوفية للاشتراطات الصحية الواجب