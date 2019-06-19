أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

أجيري

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».

وتابع أجيري: «زيمبابوي من الفرق التي تستحق التواجد في أمم إفريقيا، أكبر بطولة في القارة.. تابعنا مستواهم بشكل جيد من فترة كبيرة، وعلمنا أنه فريق قوي للغاية»، قائلًا: «المباراة مهمة جدًا لنا، خاصة أنها أول مباراة في البطولة.. ولكن الفريق المصري هدفه الفوز بلقب الكان للمرة الثامنة. وأوضح

وتابع أجيري: «زيمبابوي من الفرق التي تستحق التواجد في أمم إفريقيا، أكبر بطولة في القارة.. تابعنا مستواهم بشكل جيد من فترة كبيرة، وعلمنا أنه فريق قوي للغاية»، قائلًا: «المباراة مهمة جدًا لنا، خاصة أنها أول مباراة في البطولة.. ولكن الفريق المصري هدفه الفوز بلقب الكان للمرة الثامنة.



وأوضح أجيري: «أؤكد أننا سنفعل كل شيء لتقديم مباراة قوية تليق باسم المنتخب المصري في افتتاح كان 2019.. وصلنا لمستوى جيد جدًا من وجهة نظري ولا نواجه أي مشاكل من الناحية الفنية أو البدنية».



ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

