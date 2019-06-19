30 شخصا كل دقيقة.. النزوح مسلسل لا تنتهي حلقاته

صفة اللاجئ يحصل عليها الشخص عبر تقديم طلب للمنظمات الأممية بشكل فردي، أو في حالات التدفق الكبير، حيث تمنح على أساس أنهم «لاجئون معترف بهم بصورة جماعية»
دفع استمرار الصراعات في مختلف أنحاء العالم ملايين الأشخاص إلى ترك ديارهم وبلادهم للبحث عن الأمان في بلد آخر. تلك الصراعات تسببت في تزايد عدد النازحين بشكل كبير كل عام، وهو ما قد يتسبب في صعوبة تعامل البلدان الأخرى مع هؤلاء النازحين.
وقد أدت الحروب وغيرها من أعمال العنف والاضطهاد إلى تسجيل مستويات مرتفعة جديدة من النزوح عالميا في عام 2018، إذ أعلنت الأمم المتحدة أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم.
وإجمالا فإن عدد النازحين في العالم ازداد بمقدار الضعف في السنوات العشرين الماضية، ويتخطى حاليا عدد سكان تايلاند.
ووفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة من قبل، فإن خمس اللاجئين تقريبا من الفلسطينيين، أما الباقون فغالبيتهم من 5 دول، هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وبورما والصومال.
وكشفت الأمم المتحدة، في
وإجمالا فإن عدد النازحين في العالم ازداد بمقدار الضعف في السنوات العشرين الماضية، ويتخطى حاليا عدد سكان تايلاند.
ووفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة من قبل، فإن خمس اللاجئين تقريبا من الفلسطينيين، أما الباقون فغالبيتهم من 5 دول، هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وبورما والصومال.
وكشفت الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن أن أكثر من 920 ألف شخص نزحوا في سوريا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، وهو ما يشكل رقما قياسيا منذ بدء النزاع قبل 7 أعوام.
ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول اللاجئين، عدد 70.8 مليون خلال 2018 بأنه "متحفظ"، خصوصا أن الأشخاص الذين فروا من الأزمة الخانقة في فنزويلا لم يتم إحصاؤهم بالكامل.
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وفي نهاية 2017، بلغ عدد الذين أجبروا على النزوح من ديارهم بسبب العنف أو الاضطهاد 68.5 مليون شخص.
المفوضية أرجعت تزايد العدد إلى استمرار النزوح في إثيوبيا بسبب النزاعات العرقية، وفي فنزويلا حيث يفر الآلاف كل يوم وسط انهيار اقتصادي تسبب في نقص المواد الغذائية والدواء.
وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين فروا من فنزويلا منذ مطلع 2016 بنحو 3.3 مليون شخص.
وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في جنيف إن العدد (70.8 مليون) يشمل فقط الفنزويليين الذين تقدموا رسميا بطلب لجوء وهم نحو نصف مليون شخص، ووصف تزايد أعداد النازحين بأنه يواصل "مساره الخاطئ".
تصاعد النزوح القسري منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين على الأقل في معظم المناطق، ولكن طوال السنوات السبع الماضية ارتفع معدل التصاعد لثلاثة أسباب، الأول هو أن الحالات التي تسبب تدفقات كبيرة للاجئين تدوم لفترة أطول (على سبيل المثال، النزاعات في الصومال أو أفغانستان هي الآن في العقدين الثالث والرابع على التوالي)، والثاني هو وقوع أحداث جديدة أو تجددها في كثير من الأحيان (أكبرها اليوم في سوريا، ولكن أيضا في غضون الأعوام الماضية في جنوب السودان واليمن وبوروندي وأوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وغيرها).
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أما السبب الثالث فهو أن المعدل الذي يتم فيه إيجاد حلول للاجئين والنازحين داخليا في اتجاه هبوطي منذ نهاية الحرب الباردة.
ومنذ ما يقرب من 13 عاما، أي منذ نهاية عام 2005، سجلت المفوضية نزوح 6 أشخاص كل دقيقة كمعدل، واليوم أصبح ذلك العدد أكثر من 30 شخصا في الدقيقة.
واللاجئ أو النازح هو الشخص الذي فر من بلاده ويحتاج إلى "حماية دولية" بسبب خطر العنف أو الاضطهاد في حال عودته إلى وطنه، ويشمل هذا التعريف الأشخاص الفارين من الحروب.
وقد اعتمد هذا المصطلح بناءً على الصكوك القانونية الدولية، ولا سيما اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969.
ويمكن الحصول على صفة اللجوء عبر تقديم طلب للحصول عليها بشكل فردي، أو في حالات التدفق الكبير، فتمنح على أساس أنهم "لاجئون معترف بهم بصورة جماعية" ولا يمكن إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي إلا إذا كان ذلك بشكل طوعي.
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وتصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقرير "الاتجاهات العالمية" حول العالم في كل عام قبل يوم اللاجئ العالمي الذي يوافق 20 يونيو، وهو تقرير يتعقب النزوح القسري استنادا إلى البيانات التي تجمعها المفوضية والحكومات وشركاء آخرون. ولا يتفحص التقرير بيئة اللجوء العالمية التي تقدم المفوضية عنها تقارير بشكل منفصل.