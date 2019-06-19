30 شخصا كل دقيقة.. النزوح مسلسل لا تنتهي حلقاته

صفة اللاجئ يحصل عليها الشخص عبر تقديم طلب للمنظمات الأممية بشكل فردي، أو في حالات التدفق الكبير، حيث تمنح على أساس أنهم «لاجئون معترف بهم بصورة جماعية»

تحرير:وفاء بسيوني ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

عدد من النازحين

دفع استمرار الصراعات في مختلف أنحاء العالم ملايين الأشخاص إلى ترك ديارهم وبلادهم للبحث عن الأمان في بلد آخر. تلك الصراعات تسببت في تزايد عدد النازحين بشكل كبير كل عام، وهو ما قد يتسبب في صعوبة تعامل البلدان الأخرى مع هؤلاء النازحين. وقد أدت الحروب وغيرها من أعمال العنف والاضطهاد إلى تسجيل مستويات مرتفعة جديدة من النزوح عالميا في عام 2018، إذ أعلنت الأمم المتحدة أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم.

وإجمالا فإن عدد النازحين في العالم ازداد بمقدار الضعف في السنوات العشرين الماضية، ويتخطى حاليا عدد سكان تايلاند. ووفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة من قبل، فإن خمس اللاجئين تقريبا من الفلسطينيين، أما الباقون فغالبيتهم من 5 دول، هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وبورما والصومال. وكشفت الأمم المتحدة، في