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30 شخصا كل دقيقة.. النزوح مسلسل لا تنتهي حلقاته

صفة اللاجئ يحصل عليها الشخص عبر تقديم طلب للمنظمات الأممية بشكل فردي، أو في حالات التدفق الكبير، حيث تمنح على أساس أنهم «لاجئون معترف بهم بصورة جماعية»
تحرير:وفاء بسيوني ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
عدد من النازحين
عدد من النازحين
دفع استمرار الصراعات في مختلف أنحاء العالم ملايين الأشخاص إلى ترك ديارهم وبلادهم للبحث عن الأمان في بلد آخر. تلك الصراعات تسببت في تزايد عدد النازحين بشكل كبير كل عام، وهو ما قد يتسبب في صعوبة تعامل البلدان الأخرى مع هؤلاء النازحين. وقد أدت الحروب وغيرها من أعمال العنف والاضطهاد إلى تسجيل مستويات مرتفعة جديدة من النزوح عالميا في عام 2018، إذ أعلنت الأمم المتحدة أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم.
وإجمالا فإن عدد النازحين في العالم ازداد بمقدار الضعف في السنوات العشرين الماضية، ويتخطى حاليا عدد سكان تايلاند. ووفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة من قبل، فإن خمس اللاجئين تقريبا من الفلسطينيين، أما الباقون فغالبيتهم من 5 دول، هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وبورما والصومال. وكشفت الأمم المتحدة، في
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تفجير-فى-سوريا

مقتل 41 شخصا فى هجوم شنه مسلحون بمالي

? في هجوم شنه مسلحون على قريتي يورو و"غانغافاني 2" بوسط مالي، لقى 41 شخصًا على الأقل مصرعهم. ونقلت قناة "روسيا اليوم" مساء الثلاثاء، عن رئيس الإدارة المحلية في قرية يورو، إيسياكا غنامي، قوله إن نحو 100 مسلح هاجموا يورو على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على السكان، ثم توجهوا إلى قرية "غانغافاني 2" التي تبعد عن القرية الأولى نحو 15 كلم. وتقع في المنطقة اشتباكات بين قبائل، وبخاصة بين قبيلتي الدوغون والفولاني. ويأتي ذلك بعد هجوم يعتقد أنه نفذه أفراد قبيلة الفولاني على قرية لقبيلة الدوغون الأسبوع الماضي، وقتل فيه 35 شخصًا.
كيم وشي في الصين

أهداف مشتركة وراء قمة كيم وشي المفاجئة

يسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية، للقاء الزعيم كيم جونج أون هذا الأسبوع بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، والتي تشهد بعض الأزمات أحيانا، في الوقت الذي يخوض فيه كل منهما نزاعا مع الولايات المتحدة، حيث تواجه بكين حربا تجارية مع واشنطن، فيما توترت العلاقة بين كيم وترامب بسبب الأسلحة النووية. فيما يلي نظرة على ما قد يحاول كل من شي وكيم تحقيقه خلال أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005.
نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
ميركل-وماكرون

فرنسا وألمانيا الأكثر استفادة من الحرب التجارية

لا شك أن كلًا من الصين والولايات المتحدة وجدا صعوبات كبيرة في خوض معركتهما الاقتصادية والتجارية المشتعلة منذ بداية العام الماضي، إلا أن تلك الأزمات خلقت مستفيدين آخرين خلال الفترة الماضية، أبرزها الاتحاد الأوروبي. انخفاض الصادرات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة الماضية، وتعثر المفاوضات التي تسعى لإنهاء الحرب التجارية، جميعها عوامل ساهمت في فتح أسواق بعض البلدان الأوروبية لتكون بديلة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بعد التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضها كل طرف.
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غزة (2)

وسط مطالبات إسرائيلية| هل ستشهد غزة حربا برية قريبا؟

"كل شيء متعلق بخيط رفيع، في أية لحظة من الممكن أن ينفجر الوضع بشكل كبير"، جملة أطلقها ضابط إسرائيلي عن توقعاته للأوضاع المقبلة في قطاع غزة، إذ أشارت تقديراته إلى أن الأوضاع في القطاع قابلة للاشتعال أكثر من أي وقت مضى. ويبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجه إلى تقديم توصية للمستوى السياسي في إسرائيل بتبني سياسات أكثر عدوانية تجاه قطاع غزة، وسط تحذيرات من جيش الاحتلال بتفجر الأوضاع مع تصاعد الاحتجاجات وقيام المتظاهرين الفلسطينيين بإطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، والتي أصبحت صداعا في رأس الاحتلال مع فشله في وقفها.
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