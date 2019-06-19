محمد رمضان يتصدر «يوتيوب» بـ«بابا» (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان "تريند" موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأحدث كليباته "بابا"، والذي طرحه مساء أمس عبر شركة "روتانا" المنتجة للكليب، وتجاوز المليون مشاهدة في أقل من 15 ساعة، والأغنية من ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وتقول كلماتها التي كتبها خالد بدران: "بابا بابا مين يا بني، بابا بابا إيه يا بني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر، زلزال بيهز جبال، شاغلك متشغلنيش، كلام وفعل مفيش، مليش أنا في التهويش، بطير زي الخفافيش".

وكانت "روتانا" أعلنت تعاقدها مع محمد رمضان، في مطلع مايو الماضي، ويشمل التعاقد بين "روتانا" ومحمد رمضان، أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والفيديو كليبات، وتعهد الحفلات الغنائية له، وإدارة أعماله خارج مصر، ذلك خلال فترة تعاقدية مدتها ثلاث سنوات. وعن ذلك قال الرئيس التنفيذي لـ"روتانا" سالم الهندي: