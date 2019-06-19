رياضة

قائد الفراعنة:البدايات مهمة والجميع يعمل حسابا لصلاح

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
"أجيري تأكد أن جميع اللاعبين جاهزين للبطولة، وهو حاول تجربة خطط معينة في المباريات، والآن الجميع جاهز لمواجهة زيمبابوي، ومعنوياتنا عالية جدًا، ونعلم أن البطولة على أرضنا ونعد الجماهير المصرية أن البطولة ستكون من نصيبنا، والضغط كبير علينا لأن البطولة تقام في مصر، وسنحاول لعب كرة جيدة، وسيكون هناك جمهور كبير في استاد القاهرة وهذه نقطة جيدة لكي نعود للعب في أفضل ملعب داخل مصر، وكسبنا 3 بطولات متتالية 2006 و2008 و2010، وهذا عرف الجميع أن منتخب مصر قوي".. بتلك الكلمات تحدث أحمد المحمدي قائد الفراعنة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زيمبابوي.
وواصل المحمدي: "مجموعتنا متوازنة بها فرق قوية، ومباراة زيمبابوي صعبة، ولقاء الافتتاح صعب، والبدايات مهمة جدا خاصة حين تكون البطولة تقام على أرضنا، وسنسعى لتقديم كل ما لدينا". وعن محمد صلاح، قال قائد الفراعنة: "محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم، وهذه نقطة مهمة للمنتخب والبلد، والجميع يعمل حسابا لصلاح،
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مصر-والكونغو

منافس مصر.. الكونغو: الأمور صعبة جدًا في أمم إفريقيا

قال فلوران إيبينجى، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة، وأضاف أن الفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة، كما تطرق لارتفاع درجات الحرارة، قائلآ: "الأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد هناك أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج رغم درجات الحرارة المرتفعة بشدة".
تميمة-امم -افريقيا

«تذكرتي» تطرح تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا

تتقدم شركة «tazkarti» (تذكرتي) بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إيمانًا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير، حيث تعلن شركة «تذكرتي» أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الـ3 الأولى المقامة في الدور التمهيدي للبطولة.
منتخب مصر (2)

تعرف على أحدث جهاز يستخدمه المنتخب في أمم إفريقيا

وصل للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎، جهازًا جديدًا لعلاج الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الملاعب، والذي يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب، حيث يعد هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارًا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم، و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز «Indiba T care» الذي يستخدم من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.
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منتخب-زيمبابوى

قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

كشف نوليدج ماسونا، قائد منتخب زيمبابوي، أنه وزملاءه متشوقون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللعب في مصر، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام نظيره المنتخب الوطني، المقرر لها الجمعة المقبلة، إن المنتخب الوطني ليس محمد صلاح فقط، وتابع: «اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نعم لديهم أفضلية بدعم الجماهير، ولكن في كل الأحوال نحن لن ننظر إلى الجماهير ولا الملعب، نعم لتحقيق نتيجة جيدة»، وتابع: «ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر».
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مدرب زيمبابوي عن لقاء مصر: لا مانع من مفاجأة الجميع

تحدث صنداي تشيزامبو، مدرب منتخب زيمبابوي عن غياب جورج شيجوفا حارس مرمى الفريق الأساسي للإيقاف، كما تحدث عن موقف خاما بيليات من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الوطني، وتحدث مدرب زيمبابوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن غياب حارسه الأساسي للإيقاف، وحالة نجم المنتخب خاما بيليات، قائلا: "أنا أمتلك قائمة من 3 حراس جميعهم في نفس المستوى ولا أقلق لغياب أحدهم، وفيما يخص حالة بيليات سيتم تحديد الموقف النهائي للاعب خلال تدريب الغد، وأعتقد أنه سيشارك معنا".
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يحيى: لقب كأس الأمم 2019 سينحصر بين 5 منتخبات

قال طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمُتوج بلقب أمم إفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن المنطق سيفرض كلمته في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. وأكد يحيى، في تصريحات صحفية، أن "بطولة أمم إفريقيا لن تخرج عن المألوف، والمنطق سيفرض كلمته، ولن تشهد أي مفاجآت، والمنتخبات التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية والنهائية ستستحق ذلك".
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الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة في كأس الأمم

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن الحارس الأول للمنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية، التي تنطلق على أرض الفراعنة يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وأوقعت القرعة الفراعنة في مجموعة تضم كلًا من زيمبابوي والكونغو وأوغندا ويصطدم الفراعنة بمنتخب زيمبابوي، الجمعة المقبل في أولى مباريات المجموعة الأولى، وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي هو الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي، بمستهل مشوار المنتخبين في البطولة.
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