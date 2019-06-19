قائد الفراعنة:البدايات مهمة والجميع يعمل حسابا لصلاح

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

أحمد المحمدي

"أجيري تأكد أن جميع اللاعبين جاهزين للبطولة، وهو حاول تجربة خطط معينة في المباريات، والآن الجميع جاهز لمواجهة زيمبابوي، ومعنوياتنا عالية جدًا، ونعلم أن البطولة على أرضنا ونعد الجماهير المصرية أن البطولة ستكون من نصيبنا، والضغط كبير علينا لأن البطولة تقام في مصر، وسنحاول لعب كرة جيدة، وسيكون هناك جمهور كبير في استاد القاهرة وهذه نقطة جيدة لكي نعود للعب في أفضل ملعب داخل مصر، وكسبنا 3 بطولات متتالية 2006 و2008 و2010، وهذا عرف الجميع أن منتخب مصر قوي".. بتلك الكلمات تحدث أحمد المحمدي قائد الفراعنة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زيمبابوي.

وواصل المحمدي: "مجموعتنا متوازنة بها فرق قوية، ومباراة زيمبابوي صعبة، ولقاء الافتتاح صعب، والبدايات مهمة جدا خاصة حين تكون البطولة تقام على أرضنا، وسنسعى لتقديم كل ما لدينا". وعن محمد صلاح، قال قائد الفراعنة: "محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم، وهذه نقطة مهمة للمنتخب والبلد، والجميع يعمل حسابا لصلاح،

وواصل المحمدي: "مجموعتنا متوازنة بها فرق قوية، ومباراة زيمبابوي صعبة، ولقاء الافتتاح صعب، والبدايات مهمة جدا خاصة حين تكون البطولة تقام على أرضنا، وسنسعى لتقديم كل ما لدينا".



وعن محمد صلاح، قال قائد الفراعنة: "محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم، وهذه نقطة مهمة للمنتخب والبلد، والجميع يعمل حسابا لصلاح، وهذا شيء جيد للمنتخب الوطني.. وكلنا في المنتخب مجموعة واحدة".



وأردف أحمد المحمدي: "بطولتا 2008 و2010 كانتا خارج مصر، وبطولة 2008 كانت أصعب بحكم الفرق التي واجهناها، والجيل الحالي مختلف، ونمتلك محترفين كثيرين، وهذه ميزة مهمة للمنتخب".



وأتم قائد المنتخب الوطني: "فوزنا على تنزانيا وغينيا معنوي، وهذا الفوز كان مهما لنا، وكلنا جاهزين لمواجهة زيمبابوي، وسنقدم كل مالدينا لتقيدم بداية جيدة.. وننتظر الجمهور المصري لمساندة الفريق".

