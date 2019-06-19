أحمد أمين ممنوع من الكلام لهذا السبب

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

أحمد أمين

كشف الفنان أحمد أمين، عن احتمالية إجراءه لعملية جراحية في الحنجرة، حيث تعرّض لإصابة بها وأهملها لفترة، وعليه فهو ممنوع من الكلام بأمر الأطباء لمدة 3 أسابيع. وكتب أحمد أمين، عبر حسابه بموقع "تويتر": "حصل لي إصابة في الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالي احتمال أعمل عملية، بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة 3 أسابيع، للأسف مش هاقدر أشتغل، مش هعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وما شاء فعل".

الفنان أحمد أمين كان قد انتهى من تقديم عروض مسرحية ضمن "أمين وشركاه" في المملكة العربية السعودية، والتي يجسد من خلالها العديد من الشخصيات والتي تناقش القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع. وجرى اختيار اسم "أمين وشركاه"، للعرض التلفزيوني، بسبب تكوين فرقة مسرحية من الممثلين الشباب