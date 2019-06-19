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مارك إسبر.. وزير دفاع جديد لن يعارض ترامب

وزير الدفاع الجديد خدم في الجيش لأكثر من عقد زمني، وفي أوائل التسعينيات عمل مع الفرقة «101» المحمولة جوا في حرب الخليج، وقاد في وقت لاحق فرقة محمولة جوا في أوروبا
تحرير:أحمد سليمان ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
مارك إسبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي
مارك إسبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي
منذ بضعة أيام فقط، كان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان يقوم بحملات لدعم ترشيحه رسميا لمنصبه، ففي تقرير نشر يوم الجمعة الماضي، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه "قام بأكثر من عشرين رحلة إلى الكونجرس في الأشهر القليلة الماضية للفوز بدعم النواب"، وحشد "دعم قادة الأمن القومي في كلا الحزبين". إلا أنه في خطوة مفاجئة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شاناهان "قرر عدم المُضي في عملية ترشيحه رسميا حتى يتسنى له تخصيص مزيد من الوقت لعائلته".
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن، ما إذا كان هذا هو السبب الحقيقي لرحيل شاناهان، أم أنه مجرد تبرير مبتذل كرره ترامب أكثر من مرة. أفادت تقارير إخبارية مختلفة تبادُل شاناهان وزوجته السابقة اتهامات حول العنف المنزلي منذ عقد مضى، إذ ألقت الشرطة القبض على زوجته، ما عزز موقفه. الأمر
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

من فلوريدا.. ترامب يطلق حملة انتخابه لولاية ثانية

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 2020، الثلاثاء، خلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو بولاية فلوريدا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه مرددين هتاف «يو أس آيه»، بينما خاطب ترامب أنصاره المحتشدين وقال إنهم شكلوا معا «حركة سياسية عظيمة». واستعرض ترامب خلال كلمته رؤيته للسنوات المقبلة، ووعد الشعب الأمريكي بمستقبل أفضل. ?وعاود ترامب الهجوم على الإعلام، حين أشار إلى منصة يتواجد عليها الصحفيون، وقال: «هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك»، وآزره مؤيدوه بالهتاف.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
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رفض التعيين.. ترامب يعلن رحيل القائم بأعمال «الدفاع»

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القائم بأعمال وزير الدفاع في البلاد، باتريك شاناهان، قرر عدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بشكل دائم مؤكدا أنه اختار مارك إسبر لهذا المنصب. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن شاناهان قام بعمله بشكل رائع إلا أنه قرر عدم المضي قدمًا في هذا الأمر "كي يكرس المزيد من الوقت لعائلته". وأكد ترامب أنه اختار مارك إسبر ليشغل منصب وزير الدفاع، بدلا من باتريك شانهان.
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إدارة ترامب تستند لقانون عمره 20 عاما للحرب ضد إيران

شهد البيت الأبيض على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من النقاشات الخاصة بكيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وكانت الخيارات العسكرية مطروحة بقوة على طاولة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع مستجدات الوضع. وخلال الأيام القليلة الماضية، استعرض الرئيس الأمريكي العديد من السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع إيران، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عمان، والتي كانت بمثابة مؤشرات صريحة إلى المخاطر التي تحيط بحركة التجارة العالمية التي تستخدم هذا الممر الملاحي المهم.
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الصين-وأمريكا

الصين تصعد ضد أمريكا.. وتحذر مواطنيها من السفر إليها

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الثلاثاء، بيانا، حذرت فيه السياح الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحثتهم على ضرورة تقييم مخاطر السفر إلى أمريكا بشكل كامل، وذلك بسبب تكرار حوادث إطلاق النار والسرقة، داعية إلى ضرورة الحصول على معلومات حول وضع الأمن العام، والقوانين، والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية لزيادة الوعي بالسلامة، وتوخي الحذر، حفاظا على سلامتهم. وسيظل التحذير السفر ساريا حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.
ترامب في بريطانيا

بعد الانتقادات.. كم تكلفت زيارة ترامب لبريطانيا؟

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إلى مطار ستانستيد في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقوم بزيارته الرسمية الأولى للبلاد منذ توليه منصبه في يناير 2017، الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، واجهت اعتراضات كبيرة من البريطانيين الذين يعترضون على سياسات ترامب. إلا أن الزيارة اكتسبت أعداء آخرين في الداخل الأمريكي، بعد اعتراض بعض المواطنين من التكلفة المرتفعة للزيارة، حيث أنفقت حكومة الولايات المتحدة ملايين الدولارات على الأجنحة الفندقية الفاخرة والسيارات الخاصة ومولدات الكهرباء الاحتياطية خلال الزيارة.
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بعد لمس الكتف.. 5 تجاوزات ارتكبها ترامب مع الملكة إليزابيث

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرق البروتوكول في حضرة الملكة إليزابيث الثانية، خلال ثاني زياراته إلى بريطانيا، والتي لم تخل من الخروج عن النص الملكي والرئاسي، إذ ارتكب خطأين جديدين تجاه ملكة بريطانيا التي استضافته أمس الإثنين، في قصر باكنجهام في العاصمة لندن، ليرتفع عدد الخروقات البروتوكولية، إلى 5، منذ الزيارة الأولى عام 2018، إذ أظهر تسجيلا مصورا ترامب وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث من الخلف، بعد أن انتهى من كلمة مقتضبة قبل مأدبة عشاء أقيمت على شرفه.
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ترامب يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية في هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط للإعلان رسميا للترشح لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو المقبل. وكتب ترامب، في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه عبر موقع "تويتر": "سأعلن عن انطلاق مشاركتي في السباق على ولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا مع السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس، مايك بينس، والسيدة الثانية، كارين بينس، بمركز Amway الذي يحتضن 20 ألف مقعد". ودعا ترامب مناصريه للانضمام إلى "هذا السباق التاريخي"، ونشر رابطا لموقع يتيح شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية.
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