مارك إسبر.. وزير دفاع جديد لن يعارض ترامب

وزير الدفاع الجديد خدم في الجيش لأكثر من عقد زمني، وفي أوائل التسعينيات عمل مع الفرقة «101» المحمولة جوا في حرب الخليج، وقاد في وقت لاحق فرقة محمولة جوا في أوروبا

تحرير:أحمد سليمان ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

منذ بضعة أيام فقط، كان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان يقوم بحملات لدعم ترشيحه رسميا لمنصبه، ففي تقرير نشر يوم الجمعة الماضي، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه "قام بأكثر من عشرين رحلة إلى الكونجرس في الأشهر القليلة الماضية للفوز بدعم النواب"، وحشد "دعم قادة الأمن القومي في كلا الحزبين". إلا أنه في خطوة مفاجئة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شاناهان "قرر عدم المُضي في عملية ترشيحه رسميا حتى يتسنى له تخصيص مزيد من الوقت لعائلته".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن، ما إذا كان هذا هو السبب الحقيقي لرحيل شاناهان، أم أنه مجرد تبرير مبتذل كرره ترامب أكثر من مرة. أفادت تقارير إخبارية مختلفة تبادُل شاناهان وزوجته السابقة اتهامات حول العنف المنزلي منذ عقد مضى، إذ ألقت الشرطة القبض على زوجته، ما عزز موقفه. الأمر

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن، ما إذا كان هذا هو السبب الحقيقي لرحيل شاناهان، أم أنه مجرد تبرير مبتذل كرره ترامب أكثر من مرة.

أفادت تقارير إخبارية مختلفة تبادُل شاناهان وزوجته السابقة اتهامات حول العنف المنزلي منذ عقد مضى، إذ ألقت الشرطة القبض على زوجته، ما عزز موقفه.

الأمر الأكثر إثارة للرعب هو أنه قُبض على ابن شاناهان في 2011 بسبب هجوم وحشي باستخدام مضرب بيسبول على والدته، زوجة شاناهان السابقة، ما تسبب في فقدانها للوعي ونزف الكثير من الدماء، ودافع شاناهان عن ابنه مدعيا أنه تصرف دفاعا عن نفسه.

دفاع شاناهان عن ابنه يمكن تجاهله، إلا أن ما لا يمكن تجاهله هو احتمال أن الإدارة الأمريكية أخفت هذا الحادث عن مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع لتعيين شاناهان في منصب نائب وزير الدفاع، وفقا لأعضاء وموظفي لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

والآن يقود وزارة الدفاع وزير جديد بالإنابة، وهو وزير الجيش السابق مارك إسبر، فعلى عكس شاناهان، يتمتع إسبر على الأقل بخبرة عسكرية، وقد عمل سابقا في الكونجرس وفي البنتاجون، لكنه مثل شاناهان، عمل في القطاع الخاص، لذا فهناك تضارب كبير في المصالح.

مَن إسبر؟

تقول "فوكس نيوز" إن إسبر البالغ من العمر 56 عاما، عمل وزيرا للجيش الأمريكي منذ 17 نوفمبر 2017، وشملت مهامه التجنيد والتنظيم والتدريب والتجهيز والرعاية لـ1.4 مليون جندي، وموظفي الوزارة المدنيين وعائلاتهم.

وقبل أن يصبح وزيرا للجيش، شغل مناصب تنفيذية في شركة "رايثيون" للخدمات العسكرية، كان آخرها منصب نائب الرئيس للعلاقات الحكومية.

وكان إسبر قد تخرج في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في عام 1986، في نفس العام الذي تخرج فيه وزير الخارجية مايك بومبيو، والتحق بقوات المشاة.

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وخدم إسبر في الجيش الأمريكي لأكثر من عقد، وفي أوائل التسعينيات، عمل مع الفرقة 101 المحمولة جوا في حرب الخليج، وقاد في وقت لاحق سرية محمولة جوا في أوروبا.

بعد إنهاء خدمته في الجيش الأمريكي، خدم في قوات الحرس الوطني وقوات الاحتياط بكل من ولايتي فرجينيا وواشنطن، وتقاعد عام 2007.

وقد شغل العديد من المناصب في مجلس الشيوخ، حيث عمل مستشارا للأمن القومي لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بيل فريست، ومديرا تشريعيا للسيناتور تشاك هاجيل.

وكان أيضًا مسؤولا عن قضايا الأمن القومي كموظف محترف في لجان العلاقات الخارجية والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ.

وفي البنتاجون، عمل في هيئة أركان الجيش مخططا عسكريا، قبل أن يصبح نائب مساعد وزير الدفاع لسياسة المفاوضات، في مكتب وزير الدفاع.

وقد حصل على جوائز مرموقة، مثل وسام جوقة الاستحقاق، وميدالية النجمة البرونزية، وميدالية تحرير الكويت، وميدالية الكويت للتحرير من السعودية وشارة المشاة القتالية، كما حصل على وسام وزارة الدفاع للخدمة العامة المتميزة.

خلو منصب وزير الدفاع

تقول "واشنطن بوست" إن عدم وجود وزير دفاع بشكل رسمي لمدة ستة أشهر سيكون أمرا شاذا في أي إدارة أخرى، لكن هذا أمر معتاد في إدارة ترامب.

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شهد أكثر من خُمس فترة رئاسة ترامب وزارات يديرها قائمون بالأعمال، وقال ترامب إنه يحب الوزراء القائمين بالأعمال لأنهم "يمنحونه المزيد من المرونة"، إلا أن ما يعنيه حقا هو أن القائمين بأعمال الوزير لن يتحدّوه.

وكان شاناهان مثالا رائعًا على ذلك، فذكرت مجلة "بوليتيكو" أن "خمسة مسؤولين حاليين وسابقين بوزارة الدفاع ممن عملوا مباشرة مع شاناهان، من العسكريين أو المدنيين، أكدوا أن البيت الأبيض يتلاعب بسهولة بالقائم بأعمال وزير الدفاع".

ويضيف هؤلاء الأشخاص أنه خلال ستة أشهر من إدارته للبنتاجون، أظهر شاناهان استقلالا أقل بشكل ملحوظ مقارنة بوزير الدفاع السابق جيم ماتيس الذي رفض سياسات ترامب بشأن عدد من القضايا؛ مثل الوضع في سوريا، وإرسال وحدات عسكرية إلى الحدود الأمريكية المكسيكية.

وأكدوا أن شاناهان أقل منه تماما، وقد تفوق عليه الكثير من الأشخاص المقربين من ترامب، ويريدون الحصول على هذا المنصب.

ومن المفترض أن إسبر سيكون حريصًا هو الآخر على الحصول على ثقة الرئيس؛ لذا سيسير على خطى شاناهان، وبهذه الطريقة لن يحتاج ترامب إلى تعيين وزير دفاع بشكل رسمي مرة أخرى، ويمكنه فقط تعيين القائمين بالأعمال.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه في الوقت الذي يريد فيه ترامب تعيين وزراء لا يناقشونه في قراراته، فإن الأمن القومي لأمريكا لا يحتمل وجود رجال لا يقولون سوى "نعم" في هذه المناصب العليا ذات المسؤولية.

ومن الممكن التأكد من وجهة النظر هذه، بالنظر إلى المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، التي لم تبدأ بجدية إلا بعد أن غادر ماتيس البنتاجون، ففي الوقت الذي نجح فيه ماتيس في كبح جماح ترامب، كان شاناهان عاملا مساعدا في تأجيج تلك الأزمة.

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ويعد كون وزارة الدفاع بلا قيادة في الوقت الذي تمر فيه الولايات المتحدة بأزمة أمنية قومية، أحد أعراض الفوضى التي اجتاحت الحكومة منذ اليوم الأول لإدارة ترامب.

وبشكل عام، تعمل معظم الإدارات بشكل أكثر سلاسة مع مرور الوقت؛ لأن الرئيس يتعلم كيف يدير الأمر، ويتخلص من المعينين الفاشلين، إلا أنه في هذه الإدارة، يسير الأمر عكس الاتجاه، إذ يرتكب ترامب المزيد من الأخطاء مع مرور الوقت في منصبه، وبدلا من تقوية فريقه، فإنه يضعفه عن طريق الاستبدال بالمعينين الذين يظهرون استقلالهم، أولئك الذين يتملقونه ويؤكدون عظمة قيادته.