مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
منتخب مصر
يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 30 يونيو على استاد القاهرة، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
وتواجه المنتخبان في كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، وفازت مصر في نصف النهائي بنتيجة 2-1 في نسخة عام 1962، ومن ثم تواجها في دور المجموعات في مصر عام 1974، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1.
وحققت مصر الانتصار بنتيجة 2-1 في دور المجموعات في نسخة 1976، قبل أن يتواجها للمرة الأخيرة في النسخة الماضية في الجابون
وتواجه المنتخبان في كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، وفازت مصر
في نصف النهائي بنتيجة 2-1 في نسخة عام 1962، ومن ثم تواجها في دور المجموعات في مصر عام 1974، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1.
وحققت مصر
الانتصار بنتيجة 2-1 في دور المجموعات في نسخة 1976، قبل أن يتواجها للمرة الأخيرة في النسخة الماضية في الجابون 2017، وفازت مصر حينها بهدف نظيف.
أما آخر مواجهة بين المنتخبين فأتت في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم الأخير الذي أقيم في روسيا، وحينها فازت أوغندا على أرضها بهدف نظيف، قبل أن تفوز مصر في برج العرب بنفس النتيجة.
وفي المواجهات السابقة بين المنتخبين، سجل الفراعنة في تلك المباريات 35 هدفا مقابل تسجيل أوغندا
12 هدفا، وكانت أكبر نتيجة لمصر الفوز بسداسية نظيفة في التصفيات المؤهلة إلى كان 1996، بينما فازت أوغندا بنتيجة 5-1 وديا عام 1965.