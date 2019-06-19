مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

منتخب مصر

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 30 يونيو على استاد القاهرة، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.

وتواجه المنتخبان في كأس الأمم الإفريقية 4 مرات من قبل، وفازت مصر في نصف النهائي بنتيجة 2-1 في نسخة عام 1962، ومن ثم تواجها في دور المجموعات في مصر عام 1974، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-1. وحققت مصر الانتصار بنتيجة 2-1 في دور المجموعات في نسخة 1976، قبل أن يتواجها للمرة الأخيرة في النسخة الماضية في الجابون