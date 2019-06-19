أجيري يحسم اسم حارس الفراعنة أمام زيمبابوي

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

أجيري

قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، إن فريقه لا يفكر إلا في مواجهة زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، و90 دقيقة سيخوضها يوم الجمعة، ولا يفكر في أي مباريات أخرى أو اللقب وهدفه الرئيسي هو الفوز في الافتتاح. وأوضح أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن تسعى كل المنتخبات للتأهل، والكل يعلن التحدي، وتأكيد أوغندا وزيمبابوي والكونغو رغبتهم في التأهل عن المجموعة أمر طبيعي وصحي».

وشدد أجيري على أن فرحة الشعب المصري هي هدفه الأساسي في الوقت الحالي، وكرة القدم تعني الكثير للشعب، مضيفا أنه حسم اسم حارس مرمى المنتخب في لقاء زيمبابوي، ولكنه لن يصرح باسمه حاليا. وعن الصعوبات التي واجهت أجيري، كشف المدير الفني: «عدم انتظام مسابقة الدوري الممتاز وعدم حصول اللاعبين على راحة مناسبة

وشدد أجيري على أن فرحة الشعب المصري هي هدفه الأساسي في الوقت الحالي، وكرة القدم تعني الكثير للشعب، مضيفا أنه حسم اسم حارس مرمى المنتخب في لقاء زيمبابوي، ولكنه لن يصرح باسمه حاليا.



وعن الصعوبات التي واجهت أجيري، كشف المدير الفني: «عدم انتظام مسابقة الدوري الممتاز وعدم حصول اللاعبين على راحة مناسبة وعدم انتهاء الدوري يجعل اللاعبين يعانون بدنيا كثيرا»، مختتما: «وصول اللاعبين في وقت متأخر هو المشكلة، والمساندة موجودة للمنتخب وكل شيء على ما يرام والدولة تساند الفريق بكل قوة».



ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

