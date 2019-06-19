رياضة

أجيري يحسم اسم حارس الفراعنة أمام زيمبابوي

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
أجيري
أجيري
قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، إن فريقه لا يفكر إلا في مواجهة زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، و90 دقيقة سيخوضها يوم الجمعة، ولا يفكر في أي مباريات أخرى أو اللقب وهدفه الرئيسي هو الفوز في الافتتاح. وأوضح أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن تسعى كل المنتخبات للتأهل، والكل يعلن التحدي، وتأكيد أوغندا وزيمبابوي والكونغو رغبتهم في التأهل عن المجموعة أمر طبيعي وصحي».
وشدد أجيري على أن فرحة الشعب المصري هي هدفه الأساسي في الوقت الحالي، وكرة القدم تعني الكثير للشعب، مضيفا أنه حسم اسم حارس مرمى المنتخب في لقاء زيمبابوي، ولكنه لن يصرح باسمه حاليا. وعن الصعوبات التي واجهت أجيري، كشف المدير الفني: «عدم انتظام مسابقة الدوري الممتاز وعدم حصول اللاعبين على راحة مناسبة
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منافس مصر.. الكونغو: الأمور صعبة جدًا في أمم إفريقيا

قال فلوران إيبينجى، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة، وأضاف أن الفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة، كما تطرق لارتفاع درجات الحرارة، قائلآ: "الأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد هناك أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج رغم درجات الحرارة المرتفعة بشدة".
تميمة-امم -افريقيا

«تذكرتي» تطرح تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا

تتقدم شركة «tazkarti» (تذكرتي) بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إيمانًا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير، حيث تعلن شركة «تذكرتي» أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الـ3 الأولى المقامة في الدور التمهيدي للبطولة.
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تعرف على أحدث جهاز يستخدمه المنتخب في أمم إفريقيا

وصل للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎، جهازًا جديدًا لعلاج الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الملاعب، والذي يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب، حيث يعد هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارًا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم، و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز «Indiba T care» الذي يستخدم من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.
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شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
محمد-صلاح

محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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