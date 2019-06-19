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بسبب الركود| شركات سيارات جديدة تخفض أسعارها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه وإم جي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
تحرير:كريم ربيع ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
لادا جرانتا
لادا جرانتا
أعلنت شركتا «بي واي دي» الصينية و«لادا» الروسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وزيادة المنافسة بين الشركات، وحصلت طرازات بي واي دي S5، وF3، وولادا جرانتا، وشيري تيجو 3، شيري أريزو 5، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
20 ألف جنيه لـ «بي واي دي S5 وF3» أعلنت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» في مصر تخفيض سعر سيارتيها S5، وF3 موديل 2019، اللتين يتم تجميعهما في مصر، بقيمة وصلت لـ20.000 جنيه، وعقب التخفيض، وصل سعر السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر «S5» إلى 290.000 جنيه بدلا من
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2020-Genesis-G70-Coupe

سيارات ينتظرها العالم في الأسواق 2020

تستعد العديد من الشركات العالمية للكشف عن الموديلات الجديدة في عام 2020، والتي تأتي ضمن خططها التسويقية التي تراهن عليها في العام المقبل، لا سيما أن تلك السيارات لا بد أنها تحمل راية تلك الشركات في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة. وتراهن العديد من الشركات على القدرات الفنية والتكنولوجية التي من الممكن أن تكون بمثابة عوامل جذب بالنسبة للعديد من الفئات الجماهيرية التي دومًا ما تبحث عن التقنيات الجديدة والأداء القوي في الموديلات الحديثة من السيارات، وهو الأمر الذي تراعيه الشركات العالمية.
هيونداي-توسان

حرب التخفيضات| هيونداي تلجأ للتخفيضات للمرة الثانية

قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات على تخفيض وصل إلى 25 ألف جنيه على جميع الفئات. وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
IMPRESSIVE BMW 7 SERIES LCD KEY

«لو هتركبها استحمل».. ماركات سيارات تصليحها مكلف

على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تسعى الشركات العالمية لتوفيرها في السيارات الجديدة، فإنها أيضًا قد تكون مكلفة على مستوى تكلفة الإصلاح بشكل سنوي، وهو الأمر الذي قد يكلف ملاك هذه الماركات أموالا طائلة للحفاظ عليها بكفاءة عالية. وتظل تلك المشكلة تهدد الماركات التي تعاني من تلك السمعة، حتى وإن كانت سياراتها تتمتع بالعديد من الإمكانات الفنية العالية والتكنولوجيا المتطورة على مستوى القدرات الخاصة بالمحرك، أو حتى المزايا الفاخرة التي تراهن عليها تلك الشركات في سياراتها بشكل رئيس.
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بيجو 3008 موديل 2019

بسبب الدولار| بيجو وزوتي تخفضان أسعار سيارتهما

أعلنت شركتا بيجو الفرنسية وزوتي الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات بيجو 301، و3008، وزوتي Z100، Z300، وZ560 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
بيجو 508 2020

سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».
لادا جرانتا 2019

جرانتا وفيرنا وBYD.. مقارنة بين أرخص 3 سيارات في مصر

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين 3 سيارات من فئة السيارات الشعبية أو الاقتصادية وهي «BYD F3، لادا جرانتا، وهيونداي فيرنا».
بيجو 5008

بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
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