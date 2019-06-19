بسبب الركود| شركات سيارات جديدة تخفض أسعارها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه وإم جي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية

تحرير:كريم ربيع ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

لادا جرانتا

أعلنت شركتا «بي واي دي» الصينية و«لادا» الروسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وزيادة المنافسة بين الشركات، وحصلت طرازات بي واي دي S5، وF3، وولادا جرانتا، وشيري تيجو 3، شيري أريزو 5، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟

20 ألف جنيه لـ «بي واي دي S5 وF3» أعلنت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» في مصر تخفيض سعر سيارتيها S5، وF3 موديل 2019، اللتين يتم تجميعهما في مصر، بقيمة وصلت لـ20.000 جنيه، وعقب التخفيض، وصل سعر السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر «S5» إلى 290.000 جنيه بدلا من