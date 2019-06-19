بسبب الركود| شركات سيارات جديدة تخفض أسعارها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه وإم جي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
أعلنت شركتا «بي واي دي» الصينية و«لادا» الروسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وزيادة المنافسة بين الشركات، وحصلت طرازات بي واي دي S5، وF3، وولادا جرانتا، وشيري تيجو 3، شيري أريزو 5، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
20 ألف جنيه لـ «بي واي دي S5 وF3»
أعلنت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» في مصر تخفيض سعر سيارتيها S5، وF3 موديل 2019، اللتين يتم تجميعهما في مصر، بقيمة وصلت لـ20.000 جنيه، وعقب التخفيض، وصل سعر السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر «S5» إلى 290.000 جنيه بدلا من
20 ألف جنيه لـ «بي واي دي S5 وF3»
أعلنت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» في مصر تخفيض سعر سيارتيها S5، وF3 موديل 2019، اللتين يتم تجميعهما في مصر، بقيمة وصلت لـ20.000 جنيه، وعقب التخفيض، وصل سعر السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر «S5» إلى 290.000 جنيه بدلا من 310.000 جنيه، وهو التخفيض الثاني الذي حصلت عليه السيارة في شهرين متتاليين، حيث تم تخفيض سعرها بقيمة 9000 جنيه الشهر الماضي، ليصل مجموع ما حصلت عليه من تخفيضات 29 ألف جنيه.
وتضم S5 باقة من التجهيزات منها «2 وسادة هوائية، مثبت سرعة، كاميرات رؤية محيطية، حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام تحكم في الثبات، مكابح وقوف كهربائية، شاشة تاتش 8 بوصة، جي بي إس، بلوتوث، تكييف أوتوماتيكي، إدارة المحرك بواسطة زر، ضبط كهربائي بالكامل للمرايا الجانبية مع تدفئة».
تعتمد بي واي دي S5 على محرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 154 حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نسب ثنائي القابض يتيح النقل اليدوي، بمتوسط استهلاك 7.4 لتر لكل 100 كم.
واستفادت السيارة بي واي دي F3، المجمعة محليا، أيضًا من التخفيضات بقيمة ألف جنيه، ليصل سعرها إلى 177 ألف جنيه، ونجحت السيارة في الاستحواذ على ثقة كثير من المصريين، نظرًا لرخص سعرها والإمكانيات التي تقدمها، وبصفة خاصة بعد حصولها على تخفيضات سعرية للمرة الرابعة في 2019 بلغ إجماليها 12 ألف جنيه.
تعتمد BYD F3 2019 على محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 108 أحصنة، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترا في الساعة، مع عجلة قيادة هيدروليك، ونظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وجنوط رياضية مقاس 15، مع نظام تنبيه ضد السرقة، إضافة إلى نظام «يموبليزر» ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب.
1000 جنيه فقط للادا جرانتا
أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الرابعة، بقيمة ألف جنيه فقط لا غير، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 16.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 147.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه في بداية العام الحالي، لتحافظ على لقبها كأرخص سيارة سيدان في مصر.
وتعد لادا جرانتا من أفضل السيارات العملية الثابتة والاقتصادية والموفرة والأكثر صلابة ومتانة، استمرت السيارة روسية الصنع، في مقدمة السيارات السيدان الأرخص في مصر، وهذه السيارة دخلت قائمة السيارات العشر الأكثر مبيعًا المجمعة محليا العام الماضي.
وتعتمد جرانتا 2019 على محرك بسعة 1,6 لتر يولد قوة 87 حصانا، وعزم 140 نيوتن.متر، بكامة علوية مفردة و8 صمامات مكون من 4 أسطوانات، مع استهلاك للوقود 7 لترات لكل 100 كيلومتر، يصل إلى 9 لترات لكل 100 كيلومتر على الطرق ذات الكثافة المرورية المرتفعة، مع ناقل يدوي للحركة.
10000 جنيه لـ«تيجو 3» و«أريزو 5»
تراجعت أسعار شيري تيجو3 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات المجمعة في مصر، بنحو 10.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 225.000 جنيه، بدلا من 235.000 جنيه.
وتتميز السيارة بعدد من المواصفات منها أن سعة الموتور 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا، ويبلغ عدد السلندرات 4 سلندرات، وعدد الصبابات 16 صبابة، وتوجد بالسيارة فتحة سقف.
شيري أريزو 5
انخفضت أسعار الفئة القياسية من شيري أريزو 5 السيدان بقيمة 10.000 جنيه، وأصبح سعرها الرسمي 219.900 جنيه بدلا من 229.900 جنيه. كما انخفضت الفئة الأعلى من أريزو 5، بنفس القيمة وبات سعرها الرسمي 229.900 جنيه بدلا من 239.900 جنيه.