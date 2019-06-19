طارق يحيى: وجود محمد صلاح يشعل كأس الأمم 2019

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

محمد صلاح

قال طارق يحيى، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق الذي توج بلقب أمم أفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سيكون عاملا كبيرا في زيادة حدة المنافسة في بطولة أمم إفريقيا، وبسؤاله عن ذكرياته في نسخة بطولة 1986 قال: "لم ولن أنس هذه النسخة، التي شهدت أجواء غير طبيعية، تباينت معها المشاعر ما بين التوتر والفرحة، وكنا نلعب مبارياتنا على استاد القاهرة، ورغم أنه لم يكن يبتعد أكثر من كيلومترين اثنين عن فندق الإقامة، لكننا كنا نصل إليه في ساعتين، بسبب الجماهير وحضورها الذي كان يزيد عن 100 ألف متفرج".

وعن رأيه في تعديل موعد البطولة من الشتاء، إلى الصيف، قال طارق يحيى في تصريحات صحيفة: "قرار رائع وتاريخي. كنت أول مدرب في القارة ينادي بالتعديل، لعدة أسباب أهمها تضارب إقامة البطولة في الشتاء مع دوريات أوروبا". وواصل يحيى: "اللاعبون كانوا يخشون المشاركة في الشتاء خوفا من الإصابات والإرهاق لأنهم مرتبطون