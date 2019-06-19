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إلى أين وصلت أزمة العملاق التكنولوجي هواوي؟

من المرجح أن تتكبد هواوي خسائر قد تصل إلى 30 مليار دولار، خلال عامي 2019 و2020، إذا لم يتم حل الأزمة في الفترة الجارية أو خلال فترة السماح، حيث تراجعت المبيعات خارج الصين
تحرير:مي فؤاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
هواوي
هواوي
بعد أزمة الحظر الأمريكي على العملاق التكنولوجي الصيني هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي. جدير بالذكر أن هواوي كانت قد أعلنت في وقت ماض، أن عائداتها ارتفعت بنسبة 39% خلال الربع الأول من العام ذاته.
منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى. بحسب موقع "وايرد"، من المرجح أن تتكبد هواوي خسائر قد تصل إلى 30 مليار دولار، خلال عامي 2019 و2020، إذا لم يتم حل الأزمة في الفترة الجارية أو خلال فترة السماح؛ تراجعت مبيعات
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إنستجرام

إنستجرام يطلق خاصية جديدة لاستعادة الحسابات المخترقة

أعلن تطبيق الصور والفيدوهات إنستجرام أنه يختبر عددًا من التغييرات التي ربما تسهل على المستخدمين استعادة الوصول إلى الحسابات المخترقة، بالإضافة إلى ميزات الأمان التي قد تجعل من الصعب سرقة أسماء مستخدمي إنستجرام من الأساس. تأتي تلك الأنباء بعد أن واجه العديد من مستخدمي إنستجرام مشكلات في العودة إلى حساباتهم المخترقة، في بعض الحالات التي أبلغت عنها العديد من التقارير، لجأ الضحايا الذين تم اختراقهم إلى المتسللين ذوي القبعة البيضاء لمساعدتهم على استعادة إمكانية الوصول إلى حسابهم بعد أن أصبحوا محبطين بسبب عدم دعم الشركة الكافي لهم.
الهواتف-الذكية

قريبا.. خاصية جديدة بالهواتف الذكية تمنع سرقتها

سرقة الهاتف من الأمور الشائعة جدا في الوقت الحالي، حيث أصبح الهاتف المحمول شيئًا أساسيا لا غنى عنه بالنسبة للكثير، ونظرًا لتطور الهواتف يوما بعد يوم، ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، مما أدى إلى أنها أصبحت معرضة بشكل كبير للسرقة. أو الفقدان في الأماكن العامة. ازدادت ظاهرة سرقات الهواتف المحمولة يوما بعد يوم، وانتشرت بشكل مزرٍ الفترة الأخيرة وبشكل لافت للنظر، حيث أصبحت مشاهد السرقة أمام أعيننا تتكرر كل ساعة في المواصلات العامة، في الشارع، وفي المترو بالأخص.
فرع-هواوي-في-بريطانيا

هواوي تتوقع خسائر بالمليارات بسبب أزمتها مع أمريكا

على خلفية الأزمة التي تدور وقائعها منذ أسابيع توقع رين شينغفاي، أحد مؤسسي شركة هواوي ومديرها التنفيذي، تراجع عائدات الشركة بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض عائدات الشركة دون الـ100 مليار دولار، وذلك بعدما حققت 107 مليار ات دولار في نهاية 2018، وانتقد شيغفاي، العقوبات الأمريكية التي أدرجت "هواوي" ضمن القائمة السوداء، ومنعت الشركات الأمريكية من إمدادها بالتكنولوجيا، بسبب مخاوف الأمن القومي الأمريكي.
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تعليق إصدار جهاز MateBook من هواوي بسبب الحظر

أكد الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، ريتشارد يو، تعليقًا لأجل غير مسمى على إصدار جهاز كمبيوتر محمول جديد من سلسلة MateBook، وفقًا لتقارير من شبكة CNBC. على الرغم من ذلك، تكافح هواوي لإبقاء نفسها كعلامة تجارية رائدة داخل الولايات المتحدة بالأخص، على الرغم من أنها صنعت بالفعل بعضًا من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأفضل الهواتف، حول العالم، لكن هناك سببا واحدا باستطاعته هدم كل تلك النجاحات؛ الحظر الأمريكي المفروض على الشركة الصينية.
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كل ما تريد معرفته عن نظام تشغيل هواوي الجديد

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي والولايات المتحدة، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".
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كيف سيبدو نظام تشغيل هواوي البديل لأندرويد؟

بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين وإطلاق قرار بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، قررت الشركة الصينية الإعلان عن نظام تشغيلي جديد لهواتفها الذكية القادمة والحالية التي ستتوقف عن الحصول على دعم جوجل أولا بأول كالمعتاد. ظهرت بعض الشائعات الجديدة مؤخرًا عن احتمالية أن تعلن الشركة عن هذا النظام تحت اسم Ark OS. اتخذ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي الدور الأسوأ في الشهر الماضي، حيث فقد صانع الهواتف الذكية الصيني الوصول إلى أندرويد وويندوز.
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تعرف على اسم نظام التشغيل الجديد الخاص بهواوي

انتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة، حول عمل شركة هواوي الصينية على نظام تشغيل جديد خاص بالهواتف الذكية، والذي يعرف بهونج مينج، في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وهواوي، إضافة إلى انضمام جوجل للحرب وإعلانها توقف دعم تطبيقاتها لهواتف هواوي. في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت هواوي مؤخرًا، أنها تعمل على نظام التشغيل الخاص بها كبديل لنظام الأندرويد، وبفضل العديد من العلامات التجارية التي قدمتها هواوي، كشفت الشركة مؤخرًا عن اسم نظام التشغيل الجديد والذي لم يكن هونج مينج.
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