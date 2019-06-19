إلى أين وصلت أزمة العملاق التكنولوجي هواوي؟

من المرجح أن تتكبد هواوي خسائر قد تصل إلى 30 مليار دولار، خلال عامي 2019 و2020، إذا لم يتم حل الأزمة في الفترة الجارية أو خلال فترة السماح، حيث تراجعت المبيعات خارج الصين

تحرير:مي فؤاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

بعد أزمة الحظر الأمريكي على العملاق التكنولوجي الصيني هواوي، تتوقع الشركة الصينية تراجع استثماراتها بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. تتنبأ هواوي التي حققت نجاحًا غير مسبوق في سنوات قليلة، أن تتراجع عوائدها بنحو 100 مليار دولار، في 2019، بينما وصل الرقم إلى 107 مليارات دولار خلال العام الماضي. جدير بالذكر أن هواوي كانت قد أعلنت في وقت ماض، أن عائداتها ارتفعت بنسبة 39% خلال الربع الأول من العام ذاته.

منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى. بحسب موقع "وايرد"، من المرجح أن تتكبد هواوي خسائر قد تصل إلى 30 مليار دولار، خلال عامي 2019 و2020، إذا لم يتم حل الأزمة في الفترة الجارية أو خلال فترة السماح؛ تراجعت مبيعات

منعت السلطات الأمريكية جميع شركاتها، من بيع برامج تقنية وشرائح صغرى تعتمد عليها هواوي في صناعة الهواتف الذكية أو أي أجهزة أخرى.

بحسب موقع "وايرد"، من المرجح أن تتكبد هواوي خسائر قد تصل إلى 30 مليار دولار، خلال عامي 2019 و2020، إذا لم يتم حل الأزمة في الفترة الجارية أو خلال فترة السماح؛ تراجعت مبيعات هواتف هواوي خارج الصين، بنسبة 40%، خلال الشهر الماضي.

إلى أين وصل نظام التشغيل البديل لأندرويد؟

منذ عام 2012، تعمل هواوي على تأسيس نظام بديل لأندرويد، لتطور نظام تشغيل خاص بها يدعى Ark OS، الموضوع الآن تحت الاختبار والذي تم شحن نحو مليون جهاز مثبت عليه النظام التجريبي بالفعل، كما أضافت إليه نظام تشغيل آخر يدعى Aurora OS.

يعد نظام Aurora O، نظامًا مشتقا من نظام التشغيل Sailfish OS، والمبني على لينكس، والذي يعتبر تطورًا لنظام MeeGo، الذي تم تطويره بالتعاون ما بين نوكيا وإنتل.

انطلقت أول نسخة من Sailfish OS نهاية عام 2013 وهو نظام تشغيل تم استخدامه بالفعل في عدد من الأجهزة المختلفة من بينها الهواتف الذكية ومتوفر بـ14 لغة مختلفة، ليس من بينها العربية حتى الوقت الحالي.



تكاثرت الشائعات حول مناقشة المدير التنفيذي لشركة هواوي Guo Ping، مع وزير التطوير الرقمي الروسي Konstantin Noskov، حول إمكانية استخدام نظام التشغيل Aurora OS، والذي بدأت باختباره بالفعل على بعض أجهزتها، وكانت هواوي قد وقعت مع شركة MTS الروسية مؤخرًا، اتفاقية شراكة لتطوير وإطلاق شبكات الجيل الخامس من الإنترنت في روسيا.

Aurora OS هو نظام تشغيل روسي للهواتف المحمولة يعتمد على Sailfish OS Linux والذي تم تطويره بواسطة شركة Jolla الفنلندية. على الرغم من أنه ليس مشهورًا كـأندرويد وiOS، إلا أنه يحتوي على قاعدة المعجبين الخاصة به، خاصةً في نقاط الخصوصية والأمان.

بينما تعمل هواوي حاليا على اختبار Aurora OS على بعض الأجهزة. ربما يعتمد هاتف هواوي الجديد Mate 30 Pro على نظام التشغيل الجديد أو البديل الروسي عنه.

ما المنتجات التي تم طرحها بالفعل في الأسواق رغم الحظر؟

قدمت هواوي هاتفا جديدا من سلسلة Y-Series الشهيرة وهو Y9 Prime 2019، حيث إنه أول هاتف في سلسلته مزود بشاشة عرض كاملة تمامًا Urtla FullView.

كما حصلت هواوي على ترخيص تشغيل جوجل لهاتفها المنتظر Honor 20 Pro بعد أربعة أسابيع من المحاولات من جانب الشركة الصينية الرائدة، لم يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الجديد، لكن من المتوقع أن يكون خلال منتصف يوليو كحد أقصى.

صممت هواوي أيضًا كاميرا سيلفي بتقنية الـPop-Up. والتي تعمل تلقائيا عند الاستخدام.



على سبيل المثال وليس الحصر، قدمت هواوى تحديث واجهة المستخدم المتطورة EMUI 9.1 المستندة إلى نظام تشغيل Android 9 Pie لأكثر من 80 مليون مستخدم لهواتف هواوي الذكية حول العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد المستخدمين الذين سيصل إليهم واجهة المستخدم EMUI 9.1 إلى 100 مليون مستخدم بنهاية الشهر الجاري. تعمل واجهة التشغيل EMUI 9.1 بسرعة تزيد بنسبة 12.9% عن واجهات التشغيل الأخرى، كما تدعم زيادة سرعة تشغيل التطبيقات على الهواتف الذكية.

من ناحية أخرى، تعمل هواوي، مع شركات السيارات الأوروبية والصينية لإطلاق سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2021، حيث تسعى إلى تجاوز صناعة معدات الاتصالات التقليدية لتبني مجموعة أوسع من منتجات الذكاء الاصطناعي.

في تحد واضح للحظر الأمريكي، أعلنت هواوي، عن توقيع 46 عقدًا تجاريا لإنشاء شبكات الجيل الخامس حتى الآن في 30 بلدًا حول العالم، كما أتمت عمليات شحن لأكثر من 100 ألف محطة قاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، مصنفة بأنها الأفضل في العالم.

ما المنتجات التي تأثرت بالفعل من الأزمة؟

أعلنت هواوى عن تأخير موعد إطلاق هاتفها الذكى القابل للطى Mate X ثلاثة أشهر، ليأتي التأخير فى الوقت الذى تواجه فيه هواتف هواوى أزمات فى تحديثات نظام تشغيل أندرويد.

كما علقت هواوي لأجل غير مسمى إصدار جهاز كمبيوتر محمول جديد من سلسلة MateBook، وفقًا لتقارير من شبكة CNBC. لا يعني التعليق بالضرورة أن MateBook الجديد لن يتم إطلاقه أبدًا. هناك بالفعل بعض التحركات صوب حل الحظر، مع رفع مؤقت بدأ سريانه في 20 مايو الماضي.

إذا استمر الحظر لفترة كافية، فمن المؤكد أنه سيتم التخلي عن إصدار MateBook المخطط له. نظرًا لأن منتجات MateBook هي منتجات راقية، فمن غير المرجح أن يبدأ النموذج المبني على الأجهزة الحالية بعد عام من الآن باستخدام نفس الجهاز، لذلك، ما لم يتم حل الحظر بسرعة، فمن المحتمل ألا نرى أبدًا MateBook المخطط له، بدلا من ذلك، سيتعين الانتظار حتى يتم إطلاق MateBook المصمم حديثا بعد الحظر عندما تعود العلاقات الصينية الأمريكية لمسارها الطبيعي في أقل تقدير.

على صعيد آخر، تنوي هواوى بيع أنشطة كابلات الاتصالات البحرية، فى أول بيع كبير لأصولها منذ بداية الحرب الأمريكية على هواوي.

على الرغم من ذلك، تمكنت هواوي من تعزيز مكانتها العالمية ضمن ترتيب العلامات التجارية الرائدة دوليا، بينما ارتفعت قيمة علامة هواوي التجارية بين الشركات العالمية في قائمة BrandZ لأكثر العلامات التجارية قيمة حول العالم.