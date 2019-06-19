إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلتان، اليوم الأربعاء، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق "سنور" اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، حيث تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلتان، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى كل الإسعافات اللازمة.

على الفور، انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم "محمد فتحي علي، 30 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات، ونورهان عبد المنعم حسين، 30 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات بالوجه، ومليكة محمد فتحي، سنتان، مصابة بسحجات بالذراع، ورغدة فتحي علي، 25 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات، وإيلين أحمد