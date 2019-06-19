جريمة

إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلتان، اليوم الأربعاء، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق "سنور" اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، حيث تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلتان، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى كل الإسعافات اللازمة.
على الفور، انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم "محمد فتحي علي، 30 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات، ونورهان عبد المنعم حسين، 30 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات بالوجه، ومليكة محمد فتحي، سنتان، مصابة بسحجات بالذراع، ورغدة فتحي علي، 25 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات، وإيلين أحمد
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اعدام

الإعدام لسائق قتل رجل أعمال وزوجته وأحرق جثتيهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد يوسف، بالإعدام شنقا لـ"م. هـ. م" سائق، لاتهامه بقتل المجني عليه "م. ح. ح"، وزوجته "ر. ع. أ" وسرقتهما. تعود الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة رجل أعمال وزوجته متفحمتين داخل محل سكنهما بدائرة القسم.
سعاد-الخولى

«الخولي» إلى 18 سبتمبر بقضية «منع التصرف في أموالها»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر التظلم المقدَّم من نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، على قرار النائب العام بمنعها من التصرف في أموالها؛ لاتهامها بتلقي رشوة تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات، وسبق للنائب العام نبيل صادق أن أصدر القرار رقم 23 لسنة 2018 حصر أموال عامة، في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.
حادث-تصادم سيارات

مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.
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شلل مروري بالمحور بعد تصادم 4 سيارات واحتراق إحداها

شهد طريق المحور باتجاه مدينة 6 أكتوبر، حادثا مروريا، عقب تصادم 4 سيارات، واشتعال النيران بإحداها نتيجة قوة التصادم، مما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 3 أخرى، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث لإخماد حريق السيارة، ورفع السيارات المتصادمة من عرض الطريق، بينما تشهد غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ بسب كثرة حوادث اليوم، ومنها حادث انقلاب شاحنة نقل "فنطاس" على الطريق الدائري، وانسكاب حمولتها "صابون سائل" مما تسبب فى إغلاق الطريق الدائرى من بهتيم باتجاه مسطرد.
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حادث-تصادم سيارات

مصرع مدير الهلال الأحمر بالمنيا في انقلاب سيارة

لقى مدير فرع الهلال الأحمر بمحافظة المنيا، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة كان يستقلها، خلال سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، فيما أُصيب 3 آخرين كانوا يستقلون ذات السيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية داخل المستشفى، كما انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، للمعاينة وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة.
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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
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صدمة بالدقهلية| غرق رجل وابنه ونجل شقيقه في بير صرف

لقى 3 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، "أب ونجله ونجل شقيقه"، فيما أصيب الابن الثاني للأب بكسور، بعد غرقهم في بيارة صرف صحي تابعة لشركة مياه الشرب أثناء تنفيذ مشروع صرف، اليوم الإثنين، بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، إذ غرق الابن في البيارة، و حاول الأب إنقاذه فسقط هو الآخر وغرق وحاول ابن العم إنقاذهما فغرق هو الآخر، وحاول شقيق الأول التدخل فأصيب بكسور وجروح قطعية في الرأس، وفشلت محاولات إنقاذهم، فيما استقرت حالة الشاب الرابع الصحية.
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إصابة 10 أشخاص في تصادم «توكتوكين» ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف بالقرب من الشبان المسلمين، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتي "توكتوك" بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف بالقرب من نادي الشبان المسلمين. ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة.
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