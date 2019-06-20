بهذه الطرق يمكن زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي

يلعب القطاع الصناعي دورا مهما في تنمية الاقتصاد المصري، وتقترب نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من حاجز الـ20%، بالإضافة إلى كونه من القطاعات كثيفة العمالة
يعد القطاع الصناعي من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة نمو سنوية تتعدى الـ 17%.
وتعد الصناعة قاطرة النمو لأي دولة، ومصدرا من مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إمكانيات القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتشغيل أكبر عدد من العمالة.
ويواجه القطاع الصناعي في مصر تحديات عديدة تحول دون زيادة مساهمته في الناتج المحلي، من بينها نقص الأراضي الصناعية المرفقة وارتفاع أسعارها، وارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على القطاع الصناعي وغيرها.
نقص الأراضي المطروحة والمبالغ في أسعارها
قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن دفع عجلة النمو الصناعي في مصر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب التصدي لمجموعة من المعوقات والمشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي.
وأشار إلى أن أبرز هذه المشكلات تتمثل في نقص الأراضي الصناعية
نقص الأراضي المطروحة والمبالغ في أسعارها
قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن دفع عجلة النمو الصناعي في مصر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب التصدي لمجموعة من المعوقات والمشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي.
وأشار إلى أن أبرز هذه المشكلات تتمثل في نقص الأراضي الصناعية المطروحة، بجانب المبالغة في أسعار الأراضي، وعدم وجود معايير للتسعير، واختلاف إجراءات التخصيص بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها.
وأضاف أن نقص الموارد المالية المتاحة لترفيق الأراضى الصناعية المعروضة للتخصيص وارتفاع تكلفتها، يؤدي إلى قلة المعروض من الأراضي المطروحة لصغار المستثمرين.
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كيفية التغلب على مشكلة نقص الأراضي
قدم اتحاد الصناعات بعض المقترحات لحل مشكلة توفير الأراضي للمشروعات الصناعية، ومنها ضرورة إصدار قرار فوري صريح من رئيس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوصى بإنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية، والاستبدال بالتشريعات العديدة الخاصة بالأراضي قانونا موحدا ومبسطا لإدارة أراضي الدولة.
بجانب زيادة مخصصات هيئة التنمية الصناعية من الأراضي لطرحها على المستثمرين وفق آليات موضوعية وشفافة.
وأوصى الاتحاد بضرورة توفير أراضٍ وترخيصها لإنشاء أسواق عامة ومجمعات تجارية كبرى وسلاسل الهايبر ماركت والتى تعد ضرورة لتسويق المنتج الصناعي المحلي ووصوله إلى المستهلك بأسعار تنافسية، وهو ما يساعد على نمو الطلب على الإنتاج الصناعي المحلي.
وقف المزايدة على الأراضي الصناعية
وأكد محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن أبرز المشكلات التي تعوق نمو القطاع الصناعي تتضمن ارتفاع أسعار الأراضى المرفقة، بجانب المغالاة فى أسعارها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وطالب شعبان بوقف طرح الأراضي الصناعية عن طريق المزايدة للمستثمرين لعدم تسقيعها والتربح منها بالمتاجرة، وذلك كى تستخدم في الغرض الأساسي لها وهو العملية التصنيعية.
وطالب عضو اتحاد المستثمرين الحكومة بخفض سعر الأراضي الصناعية، وطرحها بسعر تكلفة البنية التحتية على الصناع والمستثمرين، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن فرض ضرائب عقارية على المصانع، والمغالاة فى الرسوم المعيارية، بجانب البيروقراطية فى إنهاء الإجراءات، من أبرز المشكلات المشتركة بين المستثمرين.
وأضاف أن ضعف الرقابة وعدم متابعة القوانين التى تفرضها الدولة على الصناع والمستثمرين، أعاق تنفيذ عدد كبير من المشروعات في جميع الأنشطة الصناعية.
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ارتفاع أسعار الفائدة على القروض
وقال سطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن ارتفاع أسعار الفوائد على القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة أحد أبرز المعوقات السلبية التى تؤثر على النمو الصناعى فى الفترة الحالية.
وطالب بخفض أسعار الفائدة لتحقيق المعدلات الصناعية المنشودة التى تستهدفها الدولة فى خطة التنمية المستدامة 2030.
واعتبر أن عدم وضع منظومة حمائية للصناعة الوطنية سيتسب فى إهدارها مستقبلًا لإغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة منخفضة السعر.