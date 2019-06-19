فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

آخرها «بابا».. أعمال قدّم فيها محمد رمضان شخصيتين

"بابا.. زلزال.. نسر الصعيد.. الكنز.. آخر ديك في مصر".. مجموعة أعمال يصر فيها الفنان محمد رمضان على تكرار تيمتها الرئيسية، من خلال الظهور بأكثر من شخصية في نفس العمل
تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
ظهر الفنان محمد رمضان في أحدث كليباته التى تحمل اسم «بابا»، والتى طرحها أمس الثلاثاء، وجسد من خلال كليب الأغنية دور "أب وابن"، ليأتي اسم الأغنية من هنا "بابا"، ويبدأ المشهد بدخول محمد رمضان لمتحف الشمع ويجد بداخله تمثال يشبه والده فتبدأ من هنا الأغنية ويقول "بابا"، ليرد عليه التمثال مثلما حدث في فيلم الحرب العالمية الثالثة "بابا مين يا بني". وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها محمد رمضان شخصيتين، ومن خلال هذا التقرير نتطرق لأعماله التي قدم فيها أكثر من شخصية في عمل واحد.
الأسطورة البداية كانت مع مسلسل "الأسطورة" عام 2016، حيث جسد شخصيتي "ناصر الدسوقي" وشقيقه "رفاعي الدسوقي"، وتدور أحداث المسلسل حول "ناصر" خريج كلية الحقوق الذي يسكن في منطقة السبتية، يسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه "رفاعي" السيئة الذى يعمل تاجرًا للسلاح يتم رفضه، ويتورط في الإجرام
اقرأ المزيد
ابو -الليف

أبو الليف يحتفل بأمم إفريقيا بـ«أهلا بيك» (فيديو)

طرح المطرب نادر أبو الليف، أغنية "أهلا بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام فى مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وتم إذاعة الأغنية حصريا عبر راديو "نجوم إف إم"، من كلمات السيد علي، وألحان وتوزيع رامي المصري. وتقول كلماتها: "أهلا بيك في بلدنا الحلوة السمرا بلد الحضارة، اطمن أنت في وسط شعب كله طيبة وعنده أصالة، إحنا أول تاريخ نور أرض الدنيا بحالها، يارب احفظها وانصرها على مين يعادي ولادها، مصر أم الدنيا كل الدنيا دي عينها عليها، إيدي في إيدك هنتجمع ونشجع وروحنا ليها، بعون الله هنكسب وصوتنا يعلى بطولتنا وهنفوز بيها".
محمد-رمضان (2)

محمد رمضان يتصدر «يوتيوب» بـ«بابا» (فيديو)

تصدر الفنان محمد رمضان "تريند" موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأحدث كليباته "بابا"، والذي طرحه مساء أمس عبر شركة "روتانا" المنتجة للكليب، وتجاوز المليون مشاهدة في أقل من 15 ساعة، والأغنية من ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وتقول كلماتها التي كتبها خالد بدران: "بابا بابا مين يا بني، بابا بابا إيه يا بني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر، زلزال بيهز جبال، شاغلك متشغلنيش، كلام وفعل مفيش، مليش أنا في التهويش، بطير زي الخفافيش".
عمرو دياب

عمرو دياب يخاطب «الأعلى للإعلام» لإغلاق هذه القنوات

تقدم المحامي الخاص بالفنان عمرو دياب، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد 5 قنوات فضائية لقيامهم بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية لـ«الهضبة»، واستغلال صوره وتسمية القنوات على اسمه، وينفى المحامي أشرف عبد العزيز، علاقة «الهضبة» بأى من هذه القنوات، وجاء نص الشكوى كالتالي: «قد فوجئ الفنان عمرو دياب بوجود العديد من القنوات التي تحمل اسم وصورة (الهضبة) تطلق على نفسها قناة عمرو دياب (الهضبة)، وأن الفنان ليس له علاقة من قريب أو بعيد بهذه القنوات».
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-رمضان (2)

محمد رمضان يتصدر «يوتيوب» بـ«بابا» (فيديو)

تصدر الفنان محمد رمضان "تريند" موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأحدث كليباته "بابا"، والذي طرحه مساء أمس عبر شركة "روتانا" المنتجة للكليب، وتجاوز المليون مشاهدة في أقل من 15 ساعة، والأغنية من ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وتقول كلماتها التي كتبها خالد بدران: "بابا بابا مين يا بني، بابا بابا إيه يا بني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر، زلزال بيهز جبال، شاغلك متشغلنيش، كلام وفعل مفيش، مليش أنا في التهويش، بطير زي الخفافيش".
محمد رمضان

روتانا تطرح«بابا» أول تعاون لها مع محمد رمضان(فيديو)

طرحت شركة "روتانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أول أعمالها مع النجم محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة "بابا" عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد الترويج لها على مدار الأيام الماضية، والأغنية من ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وتقول كلماتها التي كتبها خالد بدران: "بابا بابا مين يا بني، بابا بابا إيه يا بني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر، زلزال بيهز جبال، شاغلك متشغلنيش، كلام وفعل مفيش، مليش أنا في التهويش، بطير زي الخفافيش".
حلا-شيحة

هكذا احتفلت حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها، حيث نشرت صورة معه عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهى تقطيع تورتة عيد الميلاد، وكتبت: "حبيبي أحمد كل سنة وانت طيب واشوفك أسعد الناس وكل ولادنا وبناتنا"، وحرص عدد من الفنانين على مشاركتها فرحتها، فقد كتبت الفنانة راندا البحيري: "ربنا يخليهولك". شاركت حلا فى موسم رمضان الماضي في مسلسل "زلزال"، الذي جمعها مع الفنان محمد رمضان، وعرض عبر شاشة قناة DMC. وقد وصفت حلا، في رسالة سابقة إلى محمد رمضان، العمل معه بـ«الممتع».
محمد رمضان (2)

«يوتيوب» محمد رمضان ضمن الأعلى على مستوى العالم

احتفل الفنان محمد رمضان بدخول قناته على "يوتيوب" ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم، ونشر صورة للترتيب الخاص به عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب دخلت ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم منذ بداية عام 2019 ترتيبها الآن 47". ويستعد محمد رمضان حاليًا لطرح أحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، وروّج لـ"بابا" بنشره مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سياراته الفارهة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org