آخرها «بابا».. أعمال قدّم فيها محمد رمضان شخصيتين

"بابا.. زلزال.. نسر الصعيد.. الكنز.. آخر ديك في مصر".. مجموعة أعمال يصر فيها الفنان محمد رمضان على تكرار تيمتها الرئيسية، من خلال الظهور بأكثر من شخصية في نفس العمل

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان في أحدث كليباته التى تحمل اسم «بابا»، والتى طرحها أمس الثلاثاء، وجسد من خلال كليب الأغنية دور "أب وابن"، ليأتي اسم الأغنية من هنا "بابا"، ويبدأ المشهد بدخول محمد رمضان لمتحف الشمع ويجد بداخله تمثال يشبه والده فتبدأ من هنا الأغنية ويقول "بابا"، ليرد عليه التمثال مثلما حدث في فيلم الحرب العالمية الثالثة "بابا مين يا بني". وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها محمد رمضان شخصيتين، ومن خلال هذا التقرير نتطرق لأعماله التي قدم فيها أكثر من شخصية في عمل واحد.

الأسطورة البداية كانت مع مسلسل "الأسطورة" عام 2016، حيث جسد شخصيتي "ناصر الدسوقي" وشقيقه "رفاعي الدسوقي"، وتدور أحداث المسلسل حول "ناصر" خريج كلية الحقوق الذي يسكن في منطقة السبتية، يسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه "رفاعي" السيئة الذى يعمل تاجرًا للسلاح يتم رفضه، ويتورط في الإجرام