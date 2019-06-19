آخرها «بابا».. أعمال قدّم فيها محمد رمضان شخصيتين

"بابا.. زلزال.. نسر الصعيد.. الكنز.. آخر ديك في مصر".. مجموعة أعمال يصر فيها الفنان محمد رمضان على تكرار تيمتها الرئيسية، من خلال الظهور بأكثر من شخصية في نفس العمل
تحرير:محمد عبد المنعم١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
محمد رمضان
ظهر الفنان محمد رمضان في أحدث كليباته التى تحمل اسم «بابا»، والتى طرحها أمس الثلاثاء، وجسد من خلال كليب الأغنية دور "أب وابن"، ليأتي اسم الأغنية من هنا "بابا"، ويبدأ المشهد بدخول محمد رمضان لمتحف الشمع ويجد بداخله تمثال يشبه والده فتبدأ من هنا الأغنية ويقول "بابا"، ليرد عليه التمثال مثلما حدث في فيلم الحرب العالمية الثالثة "بابا مين يا بني".
وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها محمد رمضان شخصيتين، ومن خلال هذا التقرير نتطرق لأعماله التي قدم فيها أكثر من شخصية في عمل واحد.
الأسطورة
البداية كانت مع مسلسل "الأسطورة" عام 2016، حيث جسد شخصيتي "ناصر الدسوقي" وشقيقه "رفاعي الدسوقي"، وتدور أحداث المسلسل حول "ناصر" خريج كلية الحقوق الذي يسكن في منطقة السبتية، يسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه "رفاعي" السيئة الذى يعمل تاجرًا للسلاح يتم رفضه، ويتورط في الإجرام
الأسطورة
البداية كانت مع مسلسل "الأسطورة" عام 2016، حيث جسد شخصيتي "ناصر الدسوقي" وشقيقه "رفاعي الدسوقي"، وتدور أحداث المسلسل حول "ناصر" خريج كلية الحقوق الذي يسكن في منطقة السبتية، يسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه "رفاعي" السيئة الذى يعمل تاجرًا للسلاح يتم رفضه، ويتورط في الإجرام الذي يمارسه شقيقه خاصة بعد رحيله، والعمل من إخراج محمد سامي، وتأليف محمد عبد المعطي، وبطولة: روجينا، ياسمين صبري، مي عمر، أحمد عبد الله محمود، هادي الجيار، عايدة رياض وغيرهم.
نسر الصعيد
كان بداية تجسيد محمد رمضان لشخصيتي "الأب والابن" في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "نسر الصعيد" الذي خاض به السباق الرمضاني 2018، وجسد من خلاله شخصية الأب "صالح القناوي" وكذلك الابن "زين صالح" الذي يكبر ليتحول تدريجيا إلى الأب، ولاقى وقتها العمل نجاحا ربما هو ما شجع محمد رمضان ليعيد تجسيده مرة أخرى فى أعمال جديدة.
مسلسل "نسر الصعيد" من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج ياسر سامي، بطولة محمد رمضان، سيد رجب، درة، أحمد داوود، عايدة رياض، دينا، عائشة بن أحمد، محمد حاتم، باسل الزارو.
زلزال
قدّم محمد رمضان مسلسل "زلزال" في موسم مسلسلات رمضان الماضي، وسربت بعض الأخبار قبل بدء العمل تفيد أن "رمضان" سيجسد شخصية الأب وابنه، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسخروا من تجسيده لشخصيتين في عمل واحد مجددًا، ولكنه لم يستجب لكل هذا وفعلها بالفعل، وظهر من خلال الحلقة الأولى في شخصية الأب "حربي كرامة" ومع مرور الأحداث ظهرت شخصية الابن "محمد حربي كرامة" وهي الشخصية الثانية التي يظهر بها محمد رمضان خلال أحداث المسلسل، وكالعادة يتوفى الأب ويكمل الابن المسيرة للحصول على حق والده.
"زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.
وفي السينما أيضًا، ظهرت أسطورة دوري "الأب وابنه" مع محمد رمضان من خلال فيلم "آخر ديك فى مصر" الذى تم عرضه فى شهر يناير 2017 حدث نفس الأمر بعدما جسد شخصية "علاء الديك" وأيضا والده الذى ظهر فى مشهدين فقط ضمن أحداث الفيلم، الذي يشارك فى بطولته مي عمر وهالة صدقي وإنتصار وليلى عز العرب ومن إخراج عمرو عرفة.
الكنز
الجزء الأول من فيلم "الكنز" الذي طُرح عام 2017، جسد من خلاله "رمضان" عددًا من الشخصيات المختلفة، كان من بينها دورا الأب والابن، حيث جسد شخصية "حسن رأس الغول" مقدم درك مصر الذي يقف مع الشعب ضد الضرائب التي يفرضها السلطان العثماني وهو ما يتسبب في مقتله بعد مخطط من "صلاح الكلبي"، ودور "علي الزيبق" ابن "رأس الغول" الذي يتعاون مع "الشطار" لأخذ ثأر والده، ولكن ينتهي به الأمر على حبل المشنقة ويفلت منه في اللحظة الأخيرة.
ويجسد "رمضان" من خلال الجزء الثاني للعمل 5 شخصيات، وهو من إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وقام بكتابة السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته: محمد سعد، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد مالك، أحمد حاتم، وغيرهم.
وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه دائمًا لمحمد رمضان بسبب إصراره على تقديمه أكثر من دور في عمل واحد، يستمر في فعلها، وها هو يقدمها للمرة الأولى من خلال كليباته الغنائية في "بابا" أول تعاون له مع شركة "روتانا" بعد أن تعاقدت معه لمدة ثلاث سنوات.