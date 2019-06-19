جريمة

ضبط عصابة «سرقة سيارات النقل» في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سقط أخطر تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص فى محافظة الإسكندرية، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة حمولات سيارات النقل حال سيرها، عن طريق مغافلة قائديها، وذلك على الطريق الساحلي، بالقفز أعلى السيارات وقطع الحبال واستخدام سيارات أخرى لنقل الحمولات، إلا أن يقظة الأمن كانت بالمرصاد، إذ تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بسرقة حمولة سيارات النقل على الطريق الساحلي غرب الإسكندرية، وورود بلاغات تفيد ذلك.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، قيام 8 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة حمولات سيارات النقل حال سيرها بالطريق الساحلى والطريق الصحراوى بأسلوب قطع الحبال، ومغافلة قائديها مستخدمين فى ذلك 3 سيارات "نقل وملاكي". تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم
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ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
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انقلاب فنطاس «صابون» يغلق الطريق الدائري ناحية بهتيم

شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمة بقليوب، انقلاب تريلا نقل "فنطاس" أعلى الطريق فى الاتجاه إلى مسطرد، وتسبب الحادث وانقلاب السيارة فى سقوط حمولة الفنطاس على الأرض، وكان محملًا بالصابون السائل، مما تسبب فى صعوبة التعامل مع الموقف، وصعوبة تحريك السيارات بمكان الحادث، وانتقلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، للتعامل مع الموقف وتسيير حركة السيارات، وأعلنت القوات غلق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات ومنع الحوادث بعدما أصبح الأسفلت زلقًا.
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«بتعيط».. أب يضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بكفر الشيخ

شهدت قرية دمرو بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مأساوية، اليوم الأربعاء، حيث تجرد أب من مشاعر الأبوة وتعدى بالضرب على طفلته "ياسمين" التى تبلغ من العمر عاما وشهرين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ياسمين" عام وشهرين، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، جثة هامدة، بها إصابات عبارة عن كدمات بالوجه.
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ضبط مصنع خل طعام يقلد علامات تجارية شهيرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لإنتاج الخل بدون ترخيص من مواد مجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية الشهيرة، بدائرة مركز الحامول. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث التموين من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الخل واستخدام خامات وعبوات وملصقات لكبرى الشركات وترويجها بالأسواق لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة.
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حبس عصابة لسرقة السيدات بـ4 مناطق فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الدرجات النارية "توك توك" بمنطقة أبو النمرس، وإعادة بيع تلك المسروقات على عملائهم، وكشف المتهمين خلال اعترافاتهم للنيابة العامة، أن أغلب السرقات تتم بطريقة "توصيل الأسلاك" وذلك عن طريق أحد أفراد التشكيل العصابي وهو متخصص فى كهرباء الدرجات النارية، وأضافوا أنهم يستغلون المسروقات فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع، خاصة السيدات، بمناطق البدرشين والعمرانية، والجيزة والطالبية.
الطفلة-سندس

«قتلوها وحدفوا الجثة».. قصة وفاة الطفلة سندس

"نفسي أطلع مُدرسة يا ماما.. نفسي أعلم الأطفال الصح من الغلط".. هذه أحلام كانت تتمنى أن تحققها الطفلة "سندس"، ذات الست سنوات، والتي اغتالت أحلامها المطامع البشرية وكتبت الفصل الأخير في روايتها قبل بدايتها، من قِبل 3 أشقاء تخلوا عن المشاعر الإنسانية وقرروا تكبيد والدتها وشقيقتها وأسرتها بالكامل ويلات الحزن والألم والحسرة من أجل حفنة جنيهات. تلك الجريمة التي هزت أرجاء محافظة الإسكندرية وشغلت الرأي العام منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان وحتى عيد الفطر بعد توديعها لمثواها الأخير.
سرقة-شقق

سيارة للبيع تكشف لغز سرقة الشقق في القاهرة

سيارة ملاكي معروضة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية كانت محل رصد ومتابعة عناصر الشرطة السرية الذين أبلغوا ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في مديرية أمن القاهرة. كان الأمر بمنزلة طرف الخيط للكشف عن نشاط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمركبات بنطاق العاصمة، وانتقلت قوة أمنية من القسم وتمكن رئيس المباحث ومعاونوه من ضبط عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، وبحيازتهما سيارة ملاكي، في أثناء وجودهما بشارع الشركات بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

ضبط 4 عاطلين قتلوا شابا لسرقة هاتفه في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، القبض على أربعة عاطلين؛ على خلفية اتهامهم بقتل شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، حيث أردوه قتيلًا بطلق ناري، حيث تبين قيام المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا يستهدف تثبيت المارة وسرقة متعلقاتهم تحت التهديد، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار محمد جاد، رئيس نيابة الحسينية، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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