ضبط عصابة «سرقة سيارات النقل» في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

صورة أرشيفية

سقط أخطر تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص فى محافظة الإسكندرية، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة حمولات سيارات النقل حال سيرها، عن طريق مغافلة قائديها، وذلك على الطريق الساحلي، بالقفز أعلى السيارات وقطع الحبال واستخدام سيارات أخرى لنقل الحمولات، إلا أن يقظة الأمن كانت بالمرصاد، إذ تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بسرقة حمولة سيارات النقل على الطريق الساحلي غرب الإسكندرية، وورود بلاغات تفيد ذلك.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، قيام 8 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة حمولات سيارات النقل حال سيرها بالطريق الساحلى والطريق الصحراوى بأسلوب قطع الحبال، ومغافلة قائديها مستخدمين فى ذلك 3 سيارات "نقل وملاكي". تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم