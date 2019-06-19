نصب على شارع فيصل.. قصة صحفي الوظائف المزيف
شاءت المفارقة أن يكون برفقة المتهم حال ضبطه إحدى ضحاياه قال إن المتهم تحصل منه على مبلغ 300 ألف جنيه منذ قرابة العام بزعم تعيينه بإحدى الجهات الحكومية ولم يف بوعده
تحرير:سماح عوض الله
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
جمع ثروة- أرشيفية
"دا سلطة رابعة.. راجل واصل ومعارفه كتير.. بأقصر تليفون منه يمكنه حل مشاكلنا وجلب تعيينات لمن يريد.. المشكلة إنه بيطلب فلوس وطماع شوية"، عبارات رددها ضحايا متهم بالنصب، وانتحال صفة صحفي، وتزوير أوراق رسمية لتأكيد إضفاء تلك الصفة على نفسه، لكن مع تكرار ضحاياه وتحصله على مئات الآلاف من الجنيهات منهم دون تحقيق مرادهم، تحققوا أنه ليس سوى نصاب، يستولى على أموالهم مقابل مزاعم بالحصول لهم على وظائف حكومية فى جهات مرموقة، ولديه جعبة لا تنفد من الحجج والمبررات لتأخير تنفيذ المطلوب منه، والذى لا يتحقق مطلقًا لأنه ببساطة "نصاب".
ذاع صيت المتهم بالنصب وانتحال صفة صحفى، حتى وصلت معلومات عنه إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، والتى تكثف جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، إذ بدأت بعض الجهات الحكومية تفاجأ بتوجه مواطنين إليها للسؤال عن تعيينات أبنائهم، ويكشفون أنه طال انتظارهم لوعود محققة
ذاع صيت المتهم بالنصب وانتحال صفة صحفى، حتى وصلت معلومات عنه إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، والتى تكثف جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، إذ بدأت بعض الجهات الحكومية تفاجأ بتوجه مواطنين إليها للسؤال عن تعيينات أبنائهم، ويكشفون أنه طال انتظارهم لوعود محققة من مستشار إعلامي بالمؤسسة الحكومية بتعيينهم، ومع تعدد الوقائع بات التساؤل عن "المستشار" المجهول، وبالتحرى والاستعلام من أكثر من شخص عن بيانات هذا المستشار، تبين تأكيدهم أنه مستشار إعلامي، وفى الأساس يعمل صحفيا، ويشغل وظائف أخرى.
الشاب المتهم بالنصب انتحل فى حقيقة الأمر عدة صفات، فبجانب زعمه أنه صحفي مقيد بجداول نقابة الصحفيين -بخلاف الحقيقه-، نسب إلى نفسه أنه مستشار إعلامى بجهات حكومية، بجانب زعمه أنع معد العديد من البرامج الفضائية التى يقدمها إعلاميون مشاهير، وهى الوظائف التى أكد لضحاياه أنها تتيح له وبسهولة القدرة على تعيينهم بجهات حكومية، وكان المتهم يصالح المجني عليهم بطلب الأموال منهم، أحيانًا متذللًا بوصفها: "حلاوة التعيين الجاي"، وأحيانًا أخرى يقول عن طلبه للأموال بأنه سيقدمها لموظفين متزمتين يرغبون فى الاستئثار بالتعيينات لمعارف لهم، وأشخاص يدفعون لهم أموالا بما يستوجب زيادة المبالغ المقدمة لهم.
من خلال الضحايا وبإرشادهم عن أرقام تليفونات متعددة للمتهم بالنصب، والإدلاء بأوصافه والأماكن التى يتردد عليها، نجحت الجهود الأمنية فى تحديد هويته، وتبين أنه صاحب سجل جنائي، له معلومات جنائية عن وقائع اتهام سبق وتم تحرير محاضر بها ضده، واتضح تعدد البلاغات عن نصاب يطابق أوصافه، وأنه يصطاد ضحاياه من نطاق محل سكنه بالجيزة وشارع فيصل الذي يقيم فيه حاليا.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم حاصل على بكالوريوس إعلام، وأنه فشل فى العمل بمجال الإعلام، فقرر إضفاء صفة صحفي وإعلامي على نفسه، واستغلال تلك الصفة للنصب على المواطنين، بما جعل له معلومات جنائية، وأشارت التحريات إلى أن المشتبه فيه مقيم بشارع فيصل بالجيزة، وله محل إقامة آخر بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، كما انتحل صفة مستشار إعلامى بجهات حكومية، علاوة على انتحال صفة صحفى بإحدى الصحف، ومُعد برامج ببعض القنوات الفضائية، واستغلاله تلك الوظائف المزعومة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بجهات حكومية، عقب إيهام ضحاياه أنه على صلة بكبار المسئولين بالدولة.
وبعد ما ورد فى التحريات تقرر إعداد خطة أمنية لاستهدافه وضبطه بشأن الاتهامات المنسوبة له بالنصب والاحتيال، تمكنت قوة من قسم شرطة الجيزة، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، فى القبض على المتهم بأحد الأماكن التى يتردد عليها قرب محل سكنه بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبتفتيشه عثرت قوات الأمن بحوزته على 2 كارنيه بصورته، أحدهما بصفة مُعد ومُقدم برامج، والثاني ينتحل فيه صفة صحفى بإحدى الصحف، وبالتحقق من صحة الكارنيهين تبين أنهما "مزوران".
وشاءت المفارقة أن يكون برفقة المتهم حال ضبطه إحدى ضحاياه، قال إن المتهم تحصل منه على مبلغ 300 ألف جنيه، بزعم تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، منذ أكثر من عام إلا أنه لم يف بذلك ولم يرد المبلغ، بل ما زال يراوغه ويطلب أموالا إضافية، وتم تحرير محضر بوقائع وظروف عملية ضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة.
ضبط مستريح البترول.. نصب على مواطنين في البحيرة