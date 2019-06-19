تعرف على أحدث جهاز يستخدمه المنتخب في أمم إفريقيا

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

مران المنتخب الوطني

وصل للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎، جهازًا جديدًا لعلاج الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الملاعب، والذي يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب، حيث يعد هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارًا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم، و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز «Indiba T care» الذي يستخدم من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.

‎ويعتمد الجهاز الذي قدمته شركة «لايف ميديكال» للاتحاد المصري لكرة القدم -لأول مرة في الوسط الرياضي- على تقنيه الترددات الراديوية. كما يساهم الجهاز في تقليل الآلام والالتهابات ويساعد على تجدد الأنسجة، ‎ويوفر الجهاز الجديد الكثير من وقت الاستشفاء أثناء علاج إصابات الملاعب ويمكن استخدامة