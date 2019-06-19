مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات السيسي ورئيس رومانيا

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بحث مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن قضية مكافحة الإرهاب استحوذت على جزء مهم من جلسة المباحثات التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، إذ أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أنه تم تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الأمني في مواجهة خطر الإرهاب، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية في التصدي له والقضاء عليه من جذوره.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه عرض على يوهانيس، الرؤية المصرية حول ضرورة وضع استراتيجة شاملة لمكافحة الإرهاب، للتعامل مع جميع جوانب الظاهرة، بما في ذلك التصدي لكافة أشكال الدعم والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية والمتطرفة.ووصل السيسي، إلى العاصمة بوخارست، صباح اليوم، في أول أيام زيارته إلى رومانيا، ومن