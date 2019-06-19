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مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات السيسي ورئيس رومانيا

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بحث مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن قضية مكافحة الإرهاب استحوذت على جزء مهم من جلسة المباحثات التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، إذ أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أنه تم تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الأمني في مواجهة خطر الإرهاب، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية في التصدي له والقضاء عليه من جذوره.
وأضاف الرئيس السيسي، أنه عرض على يوهانيس، الرؤية المصرية حول ضرورة وضع استراتيجة شاملة لمكافحة الإرهاب، للتعامل مع جميع جوانب الظاهرة، بما في ذلك التصدي لكافة أشكال الدعم والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية والمتطرفة.ووصل السيسي، إلى العاصمة بوخارست، صباح اليوم، في أول أيام زيارته إلى رومانيا، ومن
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يرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودولة رومانيا إلى 113 عاما، إذ شهدت تعاونًا خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية في ما بين الكنيستين المصرية والرومانية صلات منذ قرون عديدة. وتتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الثبات والاستقرار، كما تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. ومؤخرا، في مارس 2019، زار الفريق أول بحري إيفانجلوس أبوستولاكس، وزير الدفاع اليوناني، مصر، مع وفد مرافق له، واستقبله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة.
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيارته إلى رومانيا تؤكد عمق وقوة علاقات الصداقة التاريخية، وأن فرص التعاون بين البلدين واعدة وتوجد آفاق ممتدة لدفع العلاقات الثنائية، والتي انعكست الاقتصاد والسياحة في 2018، موضحا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أن حجم التبادل التجاري قارب المليار دولار، وتضاعفت رحلات الطيران العارض لشرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أنه تم التأكيد خلال جلسة مباحثات مشتركة، على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية، مع دفع العلاقات السياسية، والاستمرار في التنسيق والتشاور إزاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية.
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