ضبط مصنع خل طعام يقلد علامات تجارية شهيرة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لإنتاج الخل بدون ترخيص من مواد مجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية الشهيرة، بدائرة مركز الحامول. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث التموين من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الخل واستخدام خامات وعبوات وملصقات لكبرى الشركات وترويجها بالأسواق لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة.

وردت معلومات لمباحث التموين، مفادها قيام "م. ا. س- 29 عاما- تاجر مواد غذائية- يقيم بقرية الوساطة بمركز بلقاس بالدقهلية" بإنشاء مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة خل الطعام بناحية أبو سكين بالحامول، مستخدمًا ملصقات وعلامات تجارية مقلدة ومغشوشة لكبرى الشركات خلافا للحقيقة تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق