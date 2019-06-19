ضبط مصنع خل طعام يقلد علامات تجارية شهيرة بكفر الشيخ
تحرير:محمود أبو خضرة
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
صورة أرشيفية
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لإنتاج الخل بدون ترخيص من مواد مجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية الشهيرة، بدائرة مركز الحامول. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث التموين من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الخل واستخدام خامات وعبوات وملصقات لكبرى الشركات وترويجها بالأسواق لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة.
وردت معلومات لمباحث التموين، مفادها قيام "م. ا. س- 29 عاما- تاجر مواد غذائية- يقيم بقرية الوساطة بمركز بلقاس بالدقهلية" بإنشاء مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة خل الطعام بناحية أبو سكين بالحامول، مستخدمًا ملصقات وعلامات تجارية مقلدة ومغشوشة لكبرى الشركات خلافا للحقيقة تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق
وردت معلومات لمباحث التموين، مفادها قيام "م. ا. س- 29 عاما- تاجر مواد غذائية- يقيم بقرية الوساطة بمركز بلقاس بالدقهلية" بإنشاء مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة خل الطعام بناحية أبو سكين بالحامول، مستخدمًا ملصقات وعلامات تجارية مقلدة ومغشوشة لكبرى الشركات خلافا للحقيقة تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المصنع المذكور وضبط مالكه، وضبط 3840 عبوة سلع غذائية (خل طعام) مدونة عليها العلامات سالفة الذكر "منتج نهائي"، و10000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، و25000 ملصق وإستيكر مدونة عليها علامات لشركات مشهورة لزوم التعبئة والتغليف، وطن ونصف الطن خامات مجهولة المصدر.
بمواجهة المتهم، أقر بإنشاء المصنع بدون ترخيص لإنتاج خل الطعام.
تحرر المحضر رقم 275/ 2019 جنح الحامول، وجار العرض على النيابة العامة.