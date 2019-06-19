«بتعيط».. أب يضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

صورة أرشيفية

شهدت قرية دمرو بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مأساوية، اليوم الأربعاء، حيث تجرد أب من مشاعر الأبوة وتعدى بالضرب على طفلته "ياسمين" التى تبلغ من العمر عاما وشهرين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ياسمين" عام وشهرين، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، جثة هامدة، بها إصابات عبارة عن كدمات بالوجه.

على الفور، انتقل الرائد حمدي أبو رية رئيس مباحث سيدي سالم، إلى المستشفى لمعرفة ملابسات الواقعة لوجود شبهة جنائية في الوفاة. وبسؤال والدة المجني عليها "ح.ف" 41 سنة، ربة منزل، اتهمت زوجها -والد المجني عليها- بالتعدي على الطفلة بالضرب وإحداث إصابتها التي أودت بوفاة بسبب بكائها المستمر في المنزل وانشغالها