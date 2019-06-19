أمير كرارة يصل إلى 50 مليون جنيه بـ«كازابلانكا»

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

كازابلانكا

نجح النجم أمير كرارة في أن يتخطى بفيلمه الجديد "كازابلانكا"، حاجز 50 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي، محققًا إيرادًا بلغ نحو 50 مليونا و50 ألفا و511 جنيها، وذلك خلال نحو أسبوعين عرض فقط، ليكون بذلك أسرع فيلم يصل إلى 50 مليون جنيه في شباك التذاكر بعد 14 يوما فقط من طرحه في دور العرض، ليستمر بذلك في تحطيم الأرقام القياسية في الموسم بعدما حقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما بأول أيام عيد الفطر بإيراد بلغ 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، قبل أن يعود ويحطم رقمه مجددًا بتحقيق 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد.

وشهد موسم عيد الفطر رواجا في دور العرض السينمائية، وارتفاعا في إيرادات الأفلام وزحاما حول شباك التذاكر، ويعد هذا الموسم هو الأعلى إيرادات في تاريخ مواسم الأعياد، بلغت مجتمعة أكثر من 120 مليون جنيه في أسبوعين، وسط تنافس بين 5 أفلام، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "الممر" لأحمد عز، "سبع البرمبة" لرامز