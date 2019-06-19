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أمير كرارة يصل إلى 50 مليون جنيه بـ«كازابلانكا»

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
كازابلانكا
كازابلانكا
نجح النجم أمير كرارة في أن يتخطى بفيلمه الجديد "كازابلانكا"، حاجز 50 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي، محققًا إيرادًا بلغ نحو 50 مليونا و50 ألفا و511 جنيها، وذلك خلال نحو أسبوعين عرض فقط، ليكون بذلك أسرع فيلم يصل إلى 50 مليون جنيه في شباك التذاكر بعد 14 يوما فقط من طرحه في دور العرض، ليستمر بذلك في تحطيم الأرقام القياسية في الموسم بعدما حقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما بأول أيام عيد الفطر بإيراد بلغ 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، قبل أن يعود ويحطم رقمه مجددًا بتحقيق 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد.
وشهد موسم عيد الفطر رواجا في دور العرض السينمائية، وارتفاعا في إيرادات الأفلام وزحاما حول شباك التذاكر، ويعد هذا الموسم هو الأعلى إيرادات في تاريخ مواسم الأعياد، بلغت مجتمعة أكثر من 120 مليون جنيه في أسبوعين، وسط تنافس بين 5 أفلام، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "الممر" لأحمد عز، "سبع البرمبة" لرامز
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أحمد مكي وصناعة النجوم.. هؤلاء انطلقوا من أعماله

شهد العام 2005، بداية ظهور الفنان الشامل أحمد مكي (مواليد 19 يونيو 1980)، بإخراج أول أفلامه "الحاسة السابعة" بطولة أحمد الفيشاوي، وسرعان ما أثبت موهبته التمثيلية في العام التالي مباشرة من خلال ظهوره في مسلسل "تامر وشوقية"، حيث قدّم الشخصية التي كانت عنوان نجاحه "هيثم دبور"، حيث قدم بها في عام 2007 دورًا في فيلم "مرجان أحمد مرجان" مواصلًا نجاحاته، ليأتي بها بطلا في 2008 من خلال فيلمه "H دبور" الذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا، وبالإضافة لكونه مخرجا وممثلا، فهو منتج لأعماله، ومؤلف له ولغيره، ومغني راب له أكثر من ألبوم والعديد من الأغاني الناجحة.
فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل تقدمه

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الخامس على التوالي، حيث حقق أمس الثلاثاء مليونا و642 ألف جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
نورا (1)

أحدث ظهور لـ«نورا» من الاحتفال بعيد ميلادها (فيديو)

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المعتزلة نورا. وظهرت في الفيديو الفنانة مي نور الشريف، وعلّقت بوسي على الفيديو: "كل سنة وأحلى روقة طيبة، النجمة الجميلة نورا". نورا من مواليد 18 يونيو 1956، في مدينة القاهرة، اسمها الحقيقي "علوية مصطفى محمد قدري"، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي، بدأت حياتها الفنية وهي طفلة في فيلم "وفاء للأبد" مع مديحة يسري وعماد حمدي وعمر الحريري عام 1962، ومسرحية "لوكاندة الفردوس" عام 1964، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969.
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كازابلانكا (1)

إيرادات أفلام العيد: «كازابلانكا» مستمر فى تراجعه

لازال فيلم الممر يواصل اكتساحه لإيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع على التوالي، حيث حقق أمس الاثنين مليونا و627ألفا و914 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
محمد-سعد

إيرادات أفلام العيد.. محمد سعد يتذيل قائمة رابع يوم

منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات السبت 8 يونيو، رابع أيام عيد الفطر المبارك، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 5 ملايين جنيه (5 ملايين و82 ألفًا و209 جنيهات)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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