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تحالف دعم اليمن يُسقط طائرة مُفخخة باتجاه السعودية

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
تحالف دعم اليمن
تحالف دعم اليمن
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات، ودمرها. وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، منطلقة من محافظة الحديدة، باتجاه السعودية، مؤكدًا أنه مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية، بحسب موقع "العربية". وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "كانت مسيّرة باتجاه المملكة.
وأوضح أن الطائرة بدون طيار تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة، وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها المجال الجوي للمملكة.وأضاف "أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال
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السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 لـ3 ظهرا

ذكرت وزارة القوى العاملة المصرية، إنها تلقت تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، يفيد بإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بدأت تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، ويستمر سريانه حتى 15 سبتمبر 2019، حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنيبهم ما قد بسببه العمل فى هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى.
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استشهاد فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه

شهد مخيم (شعفاط) بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، استشهاد فلسطيني مقدسي، متأثرًا بإصابته إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي "مستعربين" قبل نحو أسبوعين. والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.
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صحف سعودية: إيران تهدد.. ورسالة تهدئة من دمشق لأنقرة

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "تعزيزات أمريكية.. وطهران تهدد باستهداف الأساطيل" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها إرسال تعزيزات إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل ألف جندي إضافي من أجل التصدي للتهديدات الجوية والبحرية والبرية، هدد قائد "الحرس الثوري" الإيراني حسين سلامي، أمس، باستهداف الأساطيل المنتشرة.
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لأول مرة منذ 7 سنوات.. أمير الكويت يصل العراق

وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، إلى جمهورية العراق، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، في الزيارة الأولى له منذ سبع سنوات، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية. ومن المقرر أن يبحث أمير الكويت مع كبار المسئولين في الحكومة والبرلمان، العديد من الملفات العالقة بين البلدين، وتأمين الخطوط الملاحية من أي حرب وشيكة قد تندلع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
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الحوثيون

في صنعاء.. تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن استهداف إحدى الأهداف العسكرية المشروعة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية بالعاصمة صنعاء. وأكد التحالف العربي في بيان أنه جرى تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل ميليشيات الحوثي ضمن الأهداف المستهدفة. وشدد التحالف العربي على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، وذلك بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
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مواجهة الفكر المتطرف بالعالم في طلب بالبرلمان

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع الدول بالتوحد لمواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامى بالمملكة العربية السعودية والتى أكد فيها على ضرورة التوحد لمواجهة التوترات السياسية والأمنية التى تجتاح العالم الإسلامى وهو ما يتوجب التكاتف لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية. وأضاف، أن السيسى أشار إلى ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وما يواكبها من انتشار خطاب الكراهية والتميز وهو ما نعانى منه بشدة فى عالمنا الإسلامى.
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اعتراف رسمي.. التحالف الدولي: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنيين "دون قصد" منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مشيرا في بيان نقلت "فرانس برس" تفاصيله، إلى أن القوات التابعة للتحالف شنت 34.502 غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإن ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة تلك الغارات، موضحا أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.
الامم-المتحدة

انحياز تام.. سيارات أممية للحوثيين تثير غضب اليمنيين

بدأت الأمم المتحدة لعب دور في معالجة الأمور المتدهورة في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك في 2011 ، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة شاب هذا الدور العديد من الاتهامات، فرغم أن الغاية الكبرى من إيفاد المبعوثين الأمميين للعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة، كانت إنهاء الخلافات الحروب بين أبناء البلد الواحد، إلا أن محصلة أعمال أغلبهم في مجملها لم تخرج عن حدود المبادرات التي لم يلتزم بها أحد. ووجهت الاتهامات إلى الأمم المتحدة بالانحياز لميليشيات الحوثي، خاصة بعد إعلان المنظمة عن منح الانقلابيين 20 سيارة رباعية الدفع تحت مسمى دعم برنامج نزع الألغام.
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