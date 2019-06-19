تحالف دعم اليمن يُسقط طائرة مُفخخة باتجاه السعودية

تحرير:التحرير ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

تحالف دعم اليمن

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات، ودمرها. وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، منطلقة من محافظة الحديدة، باتجاه السعودية، مؤكدًا أنه مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية، بحسب موقع "العربية". وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "كانت مسيّرة باتجاه المملكة.

وأوضح أن الطائرة بدون طيار تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة، وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها المجال الجوي للمملكة.وأضاف "أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال