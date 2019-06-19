«تذكرتي» تطرح تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

امم افريقيا

تتقدم شركة «tazkarti» (تذكرتي) بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إيمانًا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير، حيث تعلن شركة «تذكرتي» أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الـ3 الأولى المقامة في الدور التمهيدي للبطولة.

وأضاف البيان أن شركة «تذكرتي» تجدد شكرها وتقديرها الكبيرين للجماهير المصرية التي تساند المنتخب الوطني وجهود الدولة المصرية في إنجاح تلك البطولة العالمية، فإنها تعلن عن طرح التذاكر الخاصة بالأدوار التالية من البطولة، وهي دور الـ16 ودور الثمانية ونصف النهائي والمباراة النهائية غدًا. وتتعهد