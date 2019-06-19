الوزير يبحث إنشاء خطوط نقل أتوبيسات سريعة مع مرسيدس

تحرير:صديق العيسوي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

وزير النقل

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع ممثلى شركة مرسيدس لصناعة الأتوبيسات؛ لبحث إمكانية التعاون فى مجال إنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات (BRT) في حارات منفصلة لتلك الخطوط، تتميز بسعة نقل كبيرة. حضر اللقاء ممثلون لوزارات الإسكان والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى وقيادات وزارة النقل. وأكد "الوزير" أنه في إطار صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، فإن العمل يجرى على قدم وساق لاتخاذ كل الآليات والإجراءات الخاصة بتنظيم جميع عناصر منظومة النقل البرى بمصر.

وأشار إلى الاهتمام الكبير من قبَل وزارة النقل بتحديث أسطول الأتوبيسات، سواء العامة أو الخاصة بشركات النقل الجماعى، وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير أسطولها بأحدث أنواع الأتوبيسات الصديقة للبيئة، وذلك لإحداث نقلة كبيرة بها تعود بالإيجاب على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وخلال الاجتماع استعرض