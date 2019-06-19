انقلاب فنطاس «صابون» يغلق الطريق الدائري ناحية بهتيم

تحرير:محمد عبد الجليل ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

انقلاب فنطاس على الطريق- أرشيفية

شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمة بقليوب، انقلاب تريلا نقل "فنطاس" أعلى الطريق فى الاتجاه إلى مسطرد، وتسبب الحادث وانقلاب السيارة فى سقوط حمولة الفنطاس على الأرض، وكان محملًا بالصابون السائل، مما تسبب فى صعوبة التعامل مع الموقف، وصعوبة تحريك السيارات بمكان الحادث، وانتقلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، للتعامل مع الموقف وتسيير حركة السيارات، وأعلنت القوات غلق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات ومنع الحوادث بعدما أصبح الأسفلت زلقًا.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، استغاثة بوقوع حادث مروري على الدائري، شهد انقلاب سيارة نقل فنطاس محملة بصابون سائل بمنطقة بهتيم المتجهة إلى مسطرد، مما أدى إلى سقوط الحمولة على الأرض، وتقرر غلق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث. كما