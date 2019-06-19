جريمة

انقلاب فنطاس «صابون» يغلق الطريق الدائري ناحية بهتيم

تحرير:محمد عبد الجليل ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
انقلاب فنطاس على الطريق- أرشيفية
انقلاب فنطاس على الطريق- أرشيفية
شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمة بقليوب، انقلاب تريلا نقل "فنطاس" أعلى الطريق فى الاتجاه إلى مسطرد، وتسبب الحادث وانقلاب السيارة فى سقوط حمولة الفنطاس على الأرض، وكان محملًا بالصابون السائل، مما تسبب فى صعوبة التعامل مع الموقف، وصعوبة تحريك السيارات بمكان الحادث، وانتقلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، للتعامل مع الموقف وتسيير حركة السيارات، وأعلنت القوات غلق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات ومنع الحوادث بعدما أصبح الأسفلت زلقًا.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، استغاثة بوقوع حادث مروري على الدائري، شهد انقلاب سيارة نقل فنطاس محملة بصابون سائل بمنطقة بهتيم المتجهة إلى مسطرد، مما أدى إلى سقوط الحمولة على الأرض، وتقرر غلق الطريق للحفاظ على قائدي السيارات وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث.   كما
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امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
جثة طفل

«بتعيط».. أب يضرب ابنته الرضيعة حتى الموت بكفر الشيخ

شهدت قرية دمرو بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مأساوية، اليوم الأربعاء، حيث تجرد أب من مشاعر الأبوة وتعدى بالضرب على طفلته "ياسمين" التى تبلغ من العمر عاما وشهرين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ياسمين" عام وشهرين، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، جثة هامدة، بها إصابات عبارة عن كدمات بالوجه.
سجن

ضبط مصنع خل طعام يقلد علامات تجارية شهيرة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لإنتاج الخل بدون ترخيص من مواد مجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية الشهيرة، بدائرة مركز الحامول. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن مباحث التموين من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الخل واستخدام خامات وعبوات وملصقات لكبرى الشركات وترويجها بالأسواق لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة.
القبض-على-متهم

ضبط عصابة «سرقة سيارات النقل» في الإسكندرية

سقط أخطر تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص فى محافظة الإسكندرية، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة حمولات سيارات النقل حال سيرها، عن طريق مغافلة قائديها، وذلك على الطريق الساحلي، بالقفز أعلى السيارات وقطع الحبال واستخدام سيارات أخرى لنقل الحمولات، إلا أن يقظة الأمن كانت بالمرصاد، إذ تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بسرقة حمولة سيارات النقل على الطريق الساحلي غرب الإسكندرية، وورود بلاغات تفيد ذلك.
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حادث-تصادم سيارات

إصابة مواطن صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالسلام

شهد طريق السلام حادثا مروريا، إذ صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، لحين نقل المصاب فى سيارة الإسعاف، إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع رجال المرور باستخدام الأوناش وسيارات التدخل السريع، السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، مفاده تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى السلام بوقوع حادث مرورى، وإصابة مواطن صدمته سيارة مسرعة.
انقلاب-سيارة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حوادث طرق بمطروح

لقي 8 مواطنين مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، جراء ثلاثة حوادث طرق وقعت فجر اليوم الأحد، على الطرق الدولية السريعة، وتبين وقوع تلك الحوادث بسبب انقلاب 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة، وأعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن كلا من مستشفى الضبعة والحمام المركزيين استقبل الضحايا، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي "شعبان محمد فرغلي" البالغ من العمر 35 عامًا، جثة هامدة، وجثتين هامدتين مجهولتين، جراء حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية غزالة بمركز الضبعة.
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

إصابة 6 أشخاص فى حادثي سير بالمرج والفيوم الصحراوي

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إفادة بوقوع حادثي تصادم، أولهما وقع بشارع عين شمس فى منطقة المرج، حيث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، مع ضبط المتسببين فى الحادث، كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة في أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين ضرورة توخي الحذر خلال القيادة والالتزام بالسرعات القانونية المحددة.
بنزين سوق سوداء

ضبط 49 ألف لتر بنزين و6 أطنان عسل في حملات تموينية

شنت الأجهزة الأمنية، حملة لضبط الأسواق، ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب فى السلع التموينية المدعمة بالقاهرة، ونجحت قوات الحملة فى ضبط مدير محطة وقود، يقوم بتجميع كميات من الوقود قدرت بـ 49 ألف لتر بنزين، بقصد بيعها في السوق السوداء بمصر القديمة، وتبين استيلاء المتهم على تلك الكميات عن طريق تلاعبه بعدم إثبات تلك الكميات بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين.
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