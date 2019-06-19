الصراع الكنسي على مواقع التواصل يتحول إلى «عين بعين»

«أبطل شرهم وجنونهم» صفحة جديدة تساند البابا تواضروس وتهاجم معارضيه.. الصراع تحول من هجوم طرف واحد لوجود طرفين وينتقل للمواجهة بين دعاة التجديد في مواجهة المحافظين

تحرير:بيتر مجدي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

بعد عدة سنوات كان الصوت الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي للصفحات المنتقدة لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية الأنبا تواضروس الثاني، ممن يطلقون على أنفسهم أنهم «حماة الإيمان»، و«أبناء البابا شنودة»، وفي نفس الوقت ينشرون مقالات وفيديوهات للبابا الراحل شنودة الثالث وكذلك مطران دمياط وكفر الشيخ الراحل الأنبا بيشوي، باعتبارهم ممثلي الإيمان الصحيح في الكنيسة، مؤخرا وبعد اجتماع المجمع المقدس الأخير بدأت تظهر أصوات وصفحات مضادة لهذا الاتجاه، وتنشر ضد هذه الصفحات والرموز الذين يستترون خلفها؛ ما يشير لتطور الأوضاع في الكنيسة.

تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مر عليه نزاعات بين أطراف مختلفة مثل الخلاف بين العلامة أوريجانوس مدير مدرسة الإسكندرية والبابا ديمتريوس الكرام في القرن الثالث الميلادي، ثم الخلاف الذي قسم الكنيسة في القرن التالي له، منذ أن خرج القس الإسكندري أريوس بأفكاره التي تصدت لها الكنيسة بإقامة أول مجمع مسكوني

تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مر عليه نزاعات بين أطراف مختلفة مثل الخلاف بين العلامة أوريجانوس مدير مدرسة الإسكندرية والبابا ديمتريوس الكرام في القرن الثالث الميلادي، ثم الخلاف الذي قسم الكنيسة في القرن التالي له، منذ أن خرج القس الإسكندري أريوس بأفكاره التي تصدت لها الكنيسة بإقامة أول مجمع مسكوني في مدينة نيقية سنة 325 وكان أبرز محاوريه الشماس أثناسيوس ابن مدرسة الإسكندرية اللاهوتية والذي بعدها أصبح بابا الكنيسة رقم 20، وفي القرن العشرين ظهر صراع آخر مثل هذا بين الأب متى المسكين بمدرسته اللاهوتية والنسكية في الرهبنة في وجه البابا شنودة الثالث، إلا أنه لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة خلال كل هذه الصراعات فلم تحدث انقساما شعبيا.

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تأثير السوشيال ميديا

في القرن الماضي كان هناك متابعون للخلاف بين البابا شنودة والأب متى المسكين وكل فريق كان له مؤيدون، لكن عموم أبناء الكنيسة تم تحييدهم فلم يدروا بشيء من هذا الصراع، بل كان تأييدهم المطلق لجانب البابا شنودة بحكم أنه على كرسي القديس مرقس، ولم يتابعوا تفاصيل الصراع، الجديد في عهد البابا تواضروس الثاني أنه جاء في عصر ثورة المعلومات وحكم مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقل الجدل داخل الكنيسة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

البطريرك الذي يعرف من أول يوم لاختياره بطريركا في 4 نوفمبر 2011، أن العصر وأدواته مختلفان، والذي بدأ خطوات للإصلاح الإداري للكنيسة وفتح الباب أمام تيار الأب متى المسكين، وتلاميذه ليجدوا مكانا لهم وسط المؤسسة الكنسية، فما كان من خصومه من الأساقفة القدامى في المجمع المقدس والذين تصدروا لمواقع قيادية داخل الكنيسة في زمن البابا شنودة وينتمون للبطريرك الراحل إلا مواجهة البابا الجديد بالوسائل الحديثة، وصار هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تمجد فيما يكتبون وتنتقد البابا تواضروس على نطاق واسع.

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صحفات مهاجمة البابا وتيار التجديد

بدأت تتشكل هذه الصفحات مع قرب اختيار البابا الجديد عام 2012، وبدأت فعليا أولى تحركاتها ضد البابا تواضروس عند عمل زيت الميرون لأول مرة في حبريته، وكان هذا الهجوم الأبرز حيث اتهم من قبلهم بالتفريط في طقوس الكنيسة لمجرد أنه قرر استخدام مكونات الميرون جاهزة، بدلا من شراء المواد ومحاولة استخراجها بطرق بدائية لا تحقق المطلوب كما ذكر البابا في حديث سابق وهو خريج كلية الصيدلة، ورغم تأدية الصلوات على الزيت ومكوناته كما هي.

استمر الهجوم على البابا تواضروس في مواقف أخرى مثل لقاءات مع رؤساء كنائس أخرى مثل رئيسة الكنيسة اللوثرية في السويد واتهامه بالهرطقة؛ لأنه صلى معها بعيدا عن طقوس وصلوات الكنيسة وكذلك لاستقباله لها في المقر البابوي، واستمر الهجوم عند زيارة بابا الفاتيكان لمصر في أبريل 2017، واتفاق المعمودية الذي تعطل، ثم بعد موت الأنبا إبيفانيوس حيث كانوا يدافعون على الرهبان المتهمين بقتله والمحكوم عليهم بالإعدام ويتهمون البابا بالتخاذل.

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هذه الصفحات تهاجم البابا من ناحية باعتباره مفرطا في الإيمان لكن من ناحية أخرى تبرز مقولات للبابا شنودة وللأنبا بيشوي مطران دمياط، وأحيانا للأنبا إغريغوريوس في حالة قررت مهاجمة الأب متى المسكين، أو الأنبا إبيفانيوس.

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الصفحات التي تهاجم البابا تواضروس يشار إليها من منتقديها باعتبارها «كتائب إلكترونية»، موجهة ومدعومة من جهات في الكنيسة، وما يجعل هذا الرأي مقبولا هو تسريب أوراق داخل الكنيسة لا يمكن الاطلاع عليها إلا من الأساقفة مثل بيان الأساقفة الأربعة الأخير، ووثائق سابقة وشكاوى بحق الراهب يؤئيل المقاري وقت أزمته مع الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس.

رد الفعل المضاد

بعد اجتماع المجمع المقدس الأخير وبيان الأساقفة الأربعة، خرجت صفحة جديدة تسمى «أبطل شرهم وجنونهم»، متخذة اسمها كجزء من طلبة تقال في القداسات والصلوات تطلب من الله أن يقف في وجه أعداء الكنيسة في كل زمان ومكان ويبطل حسدهم وشرهم ومكائدهم تجاه الكنيسة، وبدأت تهاجم صفحات حماة الإيمان وما شابهها من صفحات، بل وتظهر مواقف متناقضة لبعض الأساقفة الذين يستشهد بهم «حماة الإيمان»، باعتبارهم لا يفرطون في الإيمان، مثل الأنبا بيشوي الذي نشروا له صورا وهو يصلي مع طوائف أخرى وفي محافل أخرى يصلي في وجود رجال دين يهود، وكذلك وهو يقبل أيادي باباوات سابقين للكنيسة الكاثوليكية.

الصفحة الجديدة أعلنت الحرب على الصفحات التي تهاجم البابا تواضروس، وتعلن دعمها له، وتنتقد الصفحات الأخرى، وتبرز أن الرموز التي تنشر لها هذه الصفحات فعلت ما فعله البابا تواضروس وهم لا ينتقدون ذلك، بل يؤيدونه لكنهم ينتقدون الهجوم على البابا تواضروس فقط رغم أنه من وجهة نظرهم يقوم بما قام به البابا شنودة من قبل بخصوص الحوار اللاهوتي مع الكنائس الأخرى.

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يتبقى سؤال بشأن الصفحة الجديدة التي صارت تهاجم أنصار الأساقفة القدامى على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذه الصفحة يقف خلفها قيادات في الكنيسة أيضا في مواجهة الصفحات الأخرى؟ أم أنها مجرد رد فعل على الصفحات التي احتلت الساحة طوال السنوات الماضية في مهاجمة البابا تواضروس وتيار التجديد في الكنيسة؟ الأيام المقبلة ستوضح ملامح إجابة هذا السؤال.

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