منافس مصر.. الكونغو: الأمور صعبة جدًا في أمم إفريقيا

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

الكونغو

قال فلوران إيبينجى، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة، وأضاف أن الفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة، كما تطرق لارتفاع درجات الحرارة، قائلآ: "الأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد هناك أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج رغم درجات الحرارة المرتفعة بشدة".

وأضاف المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بأنه يختار المجموعة المناسبة للعب مع فريقه ويختار اللاعبين الأفضل في كل شيء ومن يستطيع تنفيذ أفكاري داخل الملعب. كما أشار فلوران إيبينجى، إلى أنه سبق له اللعب في مصر أكثر من مرة ومواجهة

وأضاف المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بأنه يختار المجموعة المناسبة للعب مع فريقه ويختار اللاعبين الأفضل في كل شيء ومن يستطيع تنفيذ أفكاري داخل الملعب.



كما أشار فلوران إيبينجى، إلى أنه سبق له اللعب في مصر أكثر من مرة ومواجهة المنتخب المصري صعبة للغاية، وكذلك الأندية المصرية ولكن هدفنا واضح وهو الوصول لأبعد نقطة.



منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.



