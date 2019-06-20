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يحسن من وظائف المخ.. تعرف على فوائد الخرشوف

توجد عدة أسباب تجعل الخرشوف مفيدا ومهما بشكل كبير لصحة المخ، فقدرته على توسيع الأوعية الدموية تسمح لكثير من الأوكسجين لأن يصل إلى المخ، وذلك من أجل وظائف إدراكية عالية.
تحرير:إسراء سليمان ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فوائد الخرشوف
فوائد الخرشوف
هل رأيت الخرشوف من قبل؟ يشبه كثيرًا الزهور المتفتحة، ولكن يوجد كثير من الشوك العالق به، لذا عند تناوله يجب الحرص جيدًا، وبما أنه يتميز باللون الأخضر، حيث إن كل ما هو أخضر يعتبر مفيدا، فيقدم الخرشوف لك كثيرا من الفوائد الغذائية التي لن تستطيع الحصول عليها من أي خضراوات أخرى على سبيل المثال يعزز من الجهاز المناعي، ويعمل على تقليل معدلات الكوليسترول السيئة في الجسم، إضافة إلى أنه يحميك من عدة أمراض مثل مرض السكري والنوبات القلبية، وذلك نقلًا عن "organicfacts"
أكثر ما يميز الخرشوف أنه يعمل كديتوكس للجسم، أي أنه يعمل على إزالة السموم بطريقة طبيعية، ويحسن من صحة الكبد، ويساعد بشكل فعال في المشكلات المتعلقة بالهضم مثل الإمساك وعسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي، بجانب هذا فهو يعد غنيا بكثير من المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية على سبيل المثال يحتوي على فيتامين
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زيت بذور الجذر

التخلص من سموم الجسم.. تعرف على فوائد زيت الجزر

من أجمل العادات الصحية في حياتنا هي الاعتماد على الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند، ومن هذه الزيوت أيضا زيت بذور الجزر، قد لا تكون له شهرة كبيرة، لكنه يتميز بالكثير من الفوائد الصحية، فالجزر بشكل عام يشتهر بكثير من الفوائد، ونظرا لأن هذا الزيت يعد مشتقا من الجزر المجفف فهو يحمل أيضا كثيرا من الفوائد؛ فعلى سبيل المثال هو مضاد للأكسدة ومضاد للسرطان ومزيل للسموم، كما أنه غني ببعض المعادن والفيتامينات المهمة؛ مثل فيتامين A والكاروتين، وكل منهما مهم بشكل كبير لصحة العينين، إضافةً إلى فاعلية كليهما كمضاد للأكسدة.
البطيخ-يسبب-تسمم

لماذا يسبب البطيخ والخوخ والشمام تسمما غذائيا؟

الخوخ والبطيخ والشمام من الفواكه المميزة في فصل الصيف، وستجد العديد من الأشخاص في انتظار دائم لموسم نضوج هذه الفواكه، وبالرغم من الفوائد الكثيرة لهذه الفاكهة الغنية بكميات كبيرة من الماء قد تصل إلى 90% في البطيخ، ونظرًا لإن كل منهم غني بالألياف الغذائية، فهم يقدمون دعم كبير للجهاز الهضمي بفاعلية كبيرة، ولكن الإفراط دائمًا يصاحبه نتائج سلبية على صحتك، فوُجد في الآونة الأخيرة إن الإفراط في تناول البطيخ والخوخ قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم، وذلك مثل ما حدث في واقعة إصابة بعض الأسر سابقًا بالتسمم.
فوائد-البيض

بيضة مسلوقة تتحكم في مستويات السكر في الدم

البيض يعد من الأغذية الهامة لجميع الفئات العمرية، فمنذ الصغر تجد والدتك تقول لك عليك بتناول البيض وشرب اللبن لتصبح قويا مثل الرجل العنكبوت أو باتمان، لم يكن ذلك مجرد وسيلة إقناع لتناول الطعام، ولكن بالفعل البيض يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات وبعض المعادن مثل الكالسيوم والفوسفات، بجانب ذلك البيض له فائدة سحرية أخرى؛ لإنه يتحكم في مستويات السكر في الدم، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري2، فالتحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق بعض العادات الصحية ليس مهمة سهلة على الإطلاق، فمن المحتمل أن يأخذ المريض عدة شهور ليتعلم كيف يأكل.
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