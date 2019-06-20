يحسن من وظائف المخ.. تعرف على فوائد الخرشوف

توجد عدة أسباب تجعل الخرشوف مفيدا ومهما بشكل كبير لصحة المخ، فقدرته على توسيع الأوعية الدموية تسمح لكثير من الأوكسجين لأن يصل إلى المخ، وذلك من أجل وظائف إدراكية عالية.

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فوائد الخرشوف

هل رأيت الخرشوف من قبل؟ يشبه كثيرًا الزهور المتفتحة، ولكن يوجد كثير من الشوك العالق به، لذا عند تناوله يجب الحرص جيدًا، وبما أنه يتميز باللون الأخضر، حيث إن كل ما هو أخضر يعتبر مفيدا، فيقدم الخرشوف لك كثيرا من الفوائد الغذائية التي لن تستطيع الحصول عليها من أي خضراوات أخرى على سبيل المثال يعزز من الجهاز المناعي، ويعمل على تقليل معدلات الكوليسترول السيئة في الجسم، إضافة إلى أنه يحميك من عدة أمراض مثل مرض السكري والنوبات القلبية، وذلك نقلًا عن "organicfacts"

أكثر ما يميز الخرشوف أنه يعمل كديتوكس للجسم، أي أنه يعمل على إزالة السموم بطريقة طبيعية، ويحسن من صحة الكبد، ويساعد بشكل فعال في المشكلات المتعلقة بالهضم مثل الإمساك وعسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي، بجانب هذا فهو يعد غنيا بكثير من المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية على سبيل المثال يحتوي على فيتامين