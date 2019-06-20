يحسن من وظائف المخ.. تعرف على فوائد الخرشوف

توجد عدة أسباب تجعل الخرشوف مفيدا ومهما بشكل كبير لصحة المخ، فقدرته على توسيع الأوعية الدموية تسمح لكثير من الأوكسجين لأن يصل إلى المخ، وذلك من أجل وظائف إدراكية عالية.
هل رأيت الخرشوف من قبل؟ يشبه كثيرًا الزهور المتفتحة، ولكن يوجد كثير من الشوك العالق به، لذا عند تناوله يجب الحرص جيدًا، وبما أنه يتميز باللون الأخضر، حيث إن كل ما هو أخضر يعتبر مفيدا، فيقدم الخرشوف لك كثيرا من الفوائد الغذائية التي لن تستطيع الحصول عليها من أي خضراوات أخرى على سبيل المثال يعزز من الجهاز المناعي، ويعمل على تقليل معدلات الكوليسترول السيئة في الجسم، إضافة إلى أنه يحميك من عدة أمراض مثل مرض السكري والنوبات القلبية، وذلك نقلًا عن "organicfacts"
أكثر ما يميز الخرشوف أنه يعمل كديتوكس للجسم، أي أنه يعمل على إزالة السموم بطريقة طبيعية، ويحسن من صحة الكبد، ويساعد بشكل فعال في المشكلات المتعلقة بالهضم مثل الإمساك وعسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي، بجانب هذا فهو يعد غنيا بكثير من المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية على سبيل المثال يحتوي على فيتامين
أكثر ما يميز الخرشوف أنه يعمل كديتوكس للجسم، أي أنه يعمل على إزالة السموم بطريقة طبيعية، ويحسن من صحة الكبد، ويساعد بشكل فعال في المشكلات المتعلقة بالهضم مثل الإمساك وعسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي، بجانب هذا فهو يعد غنيا بكثير من المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية على سبيل المثال يحتوي على فيتامين C وحمض الفوليك وفيتامنين B1 وفيتامين K، وبالنسبة للمعادن فهو غني بالكالسيوم والحديد والزنك والصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والفوسفور.
توجد كثير من الفوائد الصحية للخرشوف، وما يلي بعض منها:
1-يحافظ على صحة القلب
يعتبر الخرشوف إضافة صحية فيما يتعلق بالقلب لنظامك الغذائي، وذلك من أجل عدة أسباب، فبعض المكونات التي توجد في الأوراق تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول السيئة في الدم، بجانب زيادة معدلات الكوليسترول الجيدة، فالكوليسترول يعتبر نوعا من الدهون التي تتراكم في شرايين الأوعية الدموية والقلب، وتعوق تدفق الدم وتزيد أيضًا من ضغط الدم، كما يمكن أن تؤدي للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فأي وسيلة لتقليل الكوليسترول تعد جديرة بالاهتمام، لذا أعط الخرشوف الفرصة لتحسين صحة القلب.
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2-تنظيم ضغط الدم
الخرشوف مصدر غني بالبوتاسيوم، وهو من المعادن الحيوية التي لها تأثير كبير على كثير من الأعضاء الحيوية في الجسم، حيث إنه يساعد في إبطال مفعول الأملاح الزائدة، حيث إن له آثار سلبية فيما يتعلق بضغط الدم، وبناء على ذلك يعمل الخرشوف كموسع للأوعية، وبالتالي فهو مفيد بشكل كبير بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع للوقاية من آثار عجز البوتاسيوم، لذا فإن انخفاض ضغط الدم يقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب التاجية.
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3-الوقاية من العيوب الخلقية
لم تنته فوائده بعد، فهو يساعد المرأة الحامل في الحصول على أطفال أصحاء لا يعانون من أي عيوب خلقية، فالمعدلات العالية من حمض الفوليك الموجودة في الخرشوف تمنع العيوب المتعلقة بالأعصاب والتي ينتج عنها عيوب خلقية في الأطفال حديثي الولادة.
4-يحسن من وظائف المخ
توجد عدة أسباب تجعل الخرشوف مفيد وهام بشكل كبير لصحة المخ، فقدرته على توسيع الأوعية الدموية تسمح لكثير من الأوكسجين لأن يصل إلى المخ، وذلك من أجل وظائف معرفية وإدراكية عالية، إضافة إلى أن الفوسفور يعد من المعادن الهامة التي توجد في الخرشوف، وبالتالي فهو هام أيضًا لصحة المخ، فأي عجز يحدث في الفوسفور ينشأ عنه انخفاض خطير في القدرة المعرفية.
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5-الحفاظ على صحة الكبد
منذ عدة قرون تم استخدام الخرشوف كدواء منشط للكبد، ولكن تأثيره لم يكن واضحًا حتى مجيء العلوم الحديثة، فهو يحتوي على اثنين من مضادات الأكسدة الهامة وهما سينارين وسيليمارين، حيث يعملان على التحسين من الصحة العامة للكبد، وذلك من خلال التقليل من وجود المواد السامة وتسهيل عملية التخلص منهم.