السكة الحديد تراقب الصفحات التحريضية ضدها على فيسبوك
تحرير:صديق العيسوي
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
محطة مصر أرشيفية
قرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد حسين نائب رئيس السكك الحديدية لقطاع الموارد البشرية، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية لفحص ودراسة ما يتم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتى تتضمن دعوات تحريضية وبعض المطالب المالية للعاملين بالهيئة.
وأوضح رئيس السكك الحديدية فى قراره الذى حصلت "التحرير" على نسخة منه، أن المادة الأولى من القرار تشمل فحص عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.
والتى تم إنشاؤها تحت مسميات "أبناء معهد وردان بالسكة الحديد - اتحاد جميع عاملي سكك حديد مصر - شباب ضد الفساد - ائتلاف قائدى القطارات ومساعديهم" حيث تتضمن
وأوضح رئيس السكك الحديدية فى قراره الذى حصلت "التحرير" على نسخة منه، أن المادة الأولى من القرار تشمل فحص عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.
والتى تم إنشاؤها تحت مسميات "أبناء معهد وردان بالسكة الحديد - اتحاد جميع عاملي سكك حديد مصر - شباب ضد الفساد - ائتلاف قائدى القطارات ومساعديهم" حيث تتضمن تلك الصفحات دعوات تحريضية بحسب القرار.
وتتضمن المادة الثانية، شرحا مفصلا لأعمال اللجنة المشكلة من قبل رئيس السكة الحديد، وهى دراسة وبحث أسباب هذه الظاهرة التحريضية للعاملين بالهيئة، ووضع منهج علمي للحد من هذه الظاهرة السلبية التى تؤثر على العاملين بالهيئة، وكذلك وضع المقترحات المناسبة لرفع الروح المعنوية للعاملين بجميع طوائف التشغيل بالهيئة.
وتشمل المادة الثالثة تقديم اللجنة تقريرا مفصلا فور الانتهاء من أعمالها فى غضون أسبوع من تاريخه والعرض على رئيس الهيئة بالنتائج تمهيدا لعرضها على وزير النقل، والمادة الرابعة: على جميع المختصين العلم والتنفيذ.