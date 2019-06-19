السكة الحديد تراقب الصفحات التحريضية ضدها على فيسبوك

تحرير:صديق العيسوي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

محطة مصر أرشيفية

قرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد حسين نائب رئيس السكك الحديدية لقطاع الموارد البشرية، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية لفحص ودراسة ما يتم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتى تتضمن دعوات تحريضية وبعض المطالب المالية للعاملين بالهيئة.

وأوضح رئيس السكك الحديدية فى قراره الذى حصلت "التحرير" على نسخة منه، أن المادة الأولى من القرار تشمل فحص عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى. والتى تم إنشاؤها تحت مسميات "أبناء معهد وردان بالسكة الحديد - اتحاد جميع عاملي سكك حديد مصر - شباب ضد الفساد - ائتلاف قائدى القطارات ومساعديهم" حيث تتضمن