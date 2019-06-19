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السكة الحديد تراقب الصفحات التحريضية على فيسبوك (مستند)

تحرير:صديق العيسوي ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
محطة مصر أرشيفية
محطة مصر أرشيفية
قرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد حسين نائب رئيس السكك الحديدية لقطاع الموارد البشرية، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية لفحص ودراسة ما يتم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتى تتضمن دعوات تحريضية وبعض المطالب المالية للعاملين بالهيئة.
وأوضح رئيس السكك الحديدية فى قراره الذى حصلت "التحرير" على نسخة منه، أن المادة الأولى من القرار تشمل فحص عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى. والتى تم إنشاؤها تحت مسميات "أبناء معهد وردان بالسكة الحديد - اتحاد جميع عاملي سكك حديد مصر - شباب ضد الفساد - ائتلاف قائدى القطارات ومساعديهم" حيث تتضمن
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الأعلى للإعلام يشدد على حقوق الملكية الفكرية للقنوات

تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، كل الجهود والاستعدادات التى يقوم بها جميع الهيئات الإعلامية استعدادا لبدء بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019. وثمن المجلس كل الجهود المبذولة فى هذا الصدد، والتى تسعى إلى إعلاء مكانة مصر وتأكيد ريادتها للقارة الإفريقية. وأهاب المجلس بالجميع، ضرورة مراعاة أهمية البطولة وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذى يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كل الأصعدة.
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التموين تكشف حقيقة رفع سعر الرغيف المدعم لـ60 قرشًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 60 قرشاً بالبطاقات التموينية. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُشددةً على أنه لا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
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نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية العامة لمرحلة التعليم الجامعى، وذلك فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب فى المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير.
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حقيقة زيادة تذاكر أسعار مترو الأنفاق لـ17 جنيهًا

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى 17 جنيها. وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحًة أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيها، وأن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثانى كما هى تماما دون أى زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، وأنه تم فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمى الخط الثالث بالكامل ولراكبى الخطين الأول والثانى المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط.
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الوزير يبحث توريد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكة الحديد

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع دكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة بلاسر النمساوية لمتابعة الجدول الزمني الخاص بتوريد عدد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكة تم التعاقد عليها لصالح هيئة السكك الحديدية. في بداية الاجتماع أكد الفريق مهندس كامل الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات السلامة و الأمان في منظومة السكك الحديدية، التي تسهم في نقل الركاب والبضائع في مختلف ربوع الجمهورية.
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كامل الوزير يتفقد ورش السكة الحديد بكوم أبو راضي

يتفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، ورش عربات كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمحافظة بني سويف، المتخصصة في صيانة وإجراء العمرات لعربات الركاب المكيفة والمميزة. وقال محمد عز المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن جولة الوزير هدفها متابعة أعمال الصيانة وتنفيذ القرارات السابقة والاستماع لطلبات العاملين بالورش، إذ أن هذه المرة الثانية التي يتفقد فيها الوزير ورش أبو راضي، التي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة 75 فدانا، وبعدها سيتفقد الوزير محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية.
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