غينيا تسجل أول حالة استبدال لاعب في «كان»

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

مصر وغينيا

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم 19 يوليو المقبل، أول حالة استبدال في قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة، وأتى ذلك التغيير من منتخب غينيا، الذي قرر استبعاد لاعبه بايساما سانكوه الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام المنتخب الوطني في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة (3-1)، في آخر محطة إعدادية للمنتخبين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن المنتخب الغيني استدعاءه للاعب الحسن بانجورا، بدلا من بايساما سانكوه، ويلعب سانكوه البالغ من العمر 27 عاما في صفوف كان الفرنسي، وبدأ مسيرته الدولية في عام 2013، وخاض منذ ذلك الحين 9 مباريات دولية. وبدوره يلعب الحسن بانجورا البالغ من العمر 27 عاما، في صفوف فريق فانكوفر وايتكابس الكندي. ويقع المنتخب