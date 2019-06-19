رياضة

غينيا تسجل أول حالة استبدال لاعب في «كان»

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
مصر وغينيا
مصر وغينيا
شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم 19 يوليو المقبل، أول حالة استبدال في قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة، وأتى ذلك التغيير من منتخب غينيا، الذي قرر استبعاد لاعبه بايساما سانكوه الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام المنتخب الوطني في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة (3-1)، في آخر محطة إعدادية للمنتخبين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.
وأعلن المنتخب الغيني استدعاءه للاعب الحسن بانجورا، بدلا من بايساما سانكوه، ويلعب سانكوه البالغ من العمر 27 عاما في صفوف كان الفرنسي، وبدأ مسيرته الدولية في عام 2013، وخاض منذ ذلك الحين 9 مباريات دولية. وبدوره يلعب الحسن بانجورا البالغ من العمر 27 عاما، في صفوف فريق فانكوفر وايتكابس الكندي. ويقع المنتخب
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محمد-صلاح (1)

محمد صلاح ضمن أفضل لاعبي إفريقيا في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن أفضل 11 لاعبًا في تاريخ البريميرليج، من قارة إفريقيا، ورشحت صحيفة «صن» الإنجليزية محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والفراعنة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه الموسم الماضي مع الريدز والتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وحصوله على الحذاء الذهبي كونه تمكن من الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي منذ انضمامه لصفوف ليفربول. ونشرت الصحيفة التشكيل المثالي لنجوم إفريقيا في تاريخ البريميرليج.
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قائد الكونغو: يمكننا الوصول للنهائي في هذه الحالة

أكد يوسف مولومبو، نجم منتخب الكونغو الديمقراطية، أن اتباع الأسلوب الدفاعي في مباريات فريقه بكأس الأمم الإفريقية، سيقودهم للتأهل عن المجموعة الأولى، وقال مولومبو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا، المقرر لها في الرابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو: «من الصعب أن نقول إننا في ظروف جيدة أو مميزة، لكن في الأسابيع القليلة الأخيرة عملنا بجدية ونستعد بقوة للبطولة».
ميدو مع حسن شحاتة (2)

حسن شحاتة.. ملك المظاليم الذي روض وحوش إفريقيا

«بدأ ممارسة كرة القدم، منذ أن كان في سن العاشرة، وهو طالب في المدرسة الابتدائية بكفر الدوار، ثم في مدرسة صلاح سالم الثانوية التجارية، لينضم بعد ذلك في طفولته لنادي كفر الدوار، أحد أندية الدرجة الثانية في ذلك الوقت، لتبدأ مسيرته المبهرة المليئة بالإنجازات والأرقام القياسية مع الساحرة المستديرة».. هو «المعلم» حسن شحاتة، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني ونادى الزمالك، الذي يحتفل اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده رقم «72» لاسيما وأنه ولد في التاسع عشر من يونيو لعام 1947، في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
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مؤتمر أجيري‎ (1)

أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
محمد-صلاح (1)

محمد صلاح يخطف الأضواء بشارة القيادة (صور)

بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني، نشر الدولي محمد صلاح، نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، صورًا له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلالها عن سعادته بانتهاء المعسكر التدريبي، للفراعنة، في برج العرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، والذي استمر لمدة 11 يومًا تخللته مباراتان وديتان، الأولى أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف، والثانية أمام غينيا أمس الأحد، وانتهت لصالح منتخبنا بثلاثية مقابل هدف، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا.
منتخب-مصر‎

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
منتخب مصر (2)

اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.
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