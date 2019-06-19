ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

تحرير:أ.ش.أ ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

امتحانات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.

وتبين عقب فحص هواتفهم المحمولة، وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بأسئلة الامتحانات، وطلبهم مبالغ مالية نظير إرسالها.كما شملت النتائج ضبط أحد الأشخاص يقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة بالغربية، لقيامه بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة، حيث