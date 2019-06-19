سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

جسور التجارة الخارجية لأسواق إفريقيا ينطلق 2 يوليو

تحرير:أمل نبيل ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
هشام توفيق..وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق..وزير قطاع الأعمال العام
تنظم وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو المقبل. وخلال المؤتمر، تعلن الوزارة إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات التي توفرها الشركات التابعة لها في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة.
ويهدف المؤتمر إلى دعم وتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وإفريقيا، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع القارة الإفريقية، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي للعام 2019. كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن جسر بحري بين ميناء العين السخنة وشرق إفريقيا بسعر منافس للشحن
اقرأ المزيد
المصرية-للاتصالات وجونيبر-نتوركس تعقدان-شراكة-لتمكين-الشركات والمؤسسات-المصرية من-التحول الرقمي‎ (1)

شراكة بين المصرية للاتصالات وجونيبر لدعم الشركات في التحول الرقمي

وقعت الشركة المصرية للاتصالات -أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس - الرائدة في مجال الحلول والشبكات المتطورة والآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون مع شركة جونيبر كمزود تكنولوجي استراتيجي للمصرية للاتصالات وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين وإتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر في مصر.
دولارات

كيف يتأثر الجنيه المصري بأسعار الفائدة على الدولار؟

يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم الأربعاء أو صباح غد الخميس، قراره بشأن أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ أمس الثلاثاء، اجتماع لجنة السوق المفتوحة، والذي يعقد على مدار يومين لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وتأمل الأسواق الناشئة ومنها مصر، والتي بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة هذا العام من أجل تحفيز اقتصاداتها، في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وقامت البنوك المركزية في كل من روسيا وتشيلي والهند بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لديها الأسبوع الماضي.
بورصة

البورصة تواصل الهبوط ورأس مالها يخسر 3.6 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.43 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 14132.18 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% ليصل لمستوى 603.85 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1541.76 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.37 مليار جنيه من خلال التداول على 92.59 مليون سهم.
فلوس

الحكومة تحدد مواعيد صرف رواتب العاملين لشهر يوليو

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018- 2019، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف رواتب شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019. وأعلنت الوزارة أنه تيسيرا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف الرواتب والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب شهر يونيو اعتبارًا من يوم 23 حتى 28 يونيو.
اقرأ المزيد من الأخبار
رئاسة-مجلس-الوزراء

تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح أجانب.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية، وواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماما، مؤكدة أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرة إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدا من القطاعات الاقتصادية الهامة التى لا يمكن التخلى عنها.
منحة-ناصر-للقيادة‎

منحة «ناصر».. هل تكون فرصة ذهبية للتقارب مع إفريقيا؟

محاولات حثيثة وجادة اتخذتها أغلب الجهات والمؤسسات التنفيذية بمصر من أجل تعزيز التقارب والتعاون مع دول القارة السمراء، لاسيما عقب تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي. وكان من بين أشكال التقارب الإفريقي ما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، عن تقديم منحة "ناصر للقيادة الإفريقية"، والتي اعتبرها الكثير أشبه بـ"فرصة" لدعم القيادات الشابة في دول إفريقيا والاستثمار في الشباب الإفريقي، والتي تستهدف تأهيل مليون شاب إفريقي في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة (4 E’s) بحلول 2021 أو ما تعرف بـMillion by 2021 NASSER LEADER SHIP FELLOWSHIP))
الحديد-والصلب

بعد 65 عاما.. مصير شركة «الحديد والصلب» في يد الوزير

10 أيام فاصلة تحدد مصير قلعة من قلاع الصناعة المصرية وهي شركة "الحديد والصلب"، حيث أعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أنه سيجرى اتخاذ قرار إما باستمرار شركة "الحديد والصلب" أو التصفية، على أن يُعلن هذا القرار خلال 10 أيام، وذلك بعد تكبدها خسائر مالية ضخمة. ويعود تاريخ إنشاء شركة الحديد والصلب إلى 14 يونيو من عام 1954، عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.
وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا‎

رئيس أول وفد مصري يزور إثيوبيا: لم نشعر أننا خارج الوطن

لم تمض أشهر قليلة على تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي رسميا، حتى بدأت الأنظار تتوجه صوب القارة السمراء، لزيادة التعاون المشترك وإذابة الجليد بين مصر ودول إفريقيا، وإعادة العلاقات إلى مكانها الطبيعي، وهو النهج الذي بدأت تسلكه العديد من الوزارات والأجهزة التنفيذية، وبدا جليا في إرسال أول وفد شبابي مصري من وزارة الشباب والرياضة لزيارة إثيوبيا تزامنا مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. "التحرير" التقت أعضاء من الوفد الشبابي المصري، الذي شارك في زيارة إثيوبيا، للتعرف على كواليس الزيارة وأهدافها وما تحقق من ورائها وانطباعاتهم عن الزيارة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org