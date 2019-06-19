جسور التجارة الخارجية لأسواق إفريقيا ينطلق 2 يوليو

تحرير:أمل نبيل ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

هشام توفيق..وزير قطاع الأعمال العام

تنظم وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو المقبل. وخلال المؤتمر، تعلن الوزارة إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات التي توفرها الشركات التابعة لها في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة.

ويهدف المؤتمر إلى دعم وتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وإفريقيا، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع القارة الإفريقية، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي للعام 2019. كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن جسر بحري بين ميناء العين السخنة وشرق إفريقيا بسعر منافس للشحن