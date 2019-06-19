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الدولار ينخفض في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك عودة والمصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية،
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فلوس

الحكومة تحدد مواعيد صرف رواتب العاملين لشهر يوليو

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018- 2019، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف رواتب شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019. وأعلنت الوزارة أنه تيسيرا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف الرواتب والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب شهر يونيو اعتبارًا من يوم 23 حتى 28 يونيو.
فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
هشام-توفيق (3)

جسور التجارة الخارجية لأسواق إفريقيا ينطلق 2 يوليو

تنظم وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو المقبل. وخلال المؤتمر، تعلن الوزارة إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات التي توفرها الشركات التابعة لها في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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دولارات

الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع 3 قروش ليسجل 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك.. وCIB أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 5 قروش ليسجل 16.78 جنيه للبيع، و16.68 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.
دولارات

تراجع جديد لسعر الدولار في البنوك.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصر، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء.
دولارات

هبوط جديد لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من قرشين في أقل من ساعة واحدة. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.93 جنيه للبيع، و16.83 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.94 جنيه للبيع، و16.84 جنيه للشراء.
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