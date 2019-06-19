الدولار ينخفض في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم
تحرير:رنا عبد الصادق
١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر.
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك عودة والمصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء.
بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء.
كما استقر سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية،
وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء.
بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء.
كما استقر سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك البركة، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء.
واستقر سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك الإسكندرية، وبنك سئيب، وبنك بلوم، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.
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