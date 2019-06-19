بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

تبدأ الحكومة في تطبيق الزيادة الجديدة للأجور أول يوليو المقبل، وذلك عقب رفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه، بينما طالب عدد من النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور إلى 70 ألف جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أجور

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية بمبلغ