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بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

تبدأ الحكومة في تطبيق الزيادة الجديدة للأجور أول يوليو المقبل، وذلك عقب رفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه، بينما طالب عدد من النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور إلى 70 ألف جنيه
تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أجور
أجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية بمبلغ
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فلوس

الحكومة تحدد مواعيد صرف رواتب العاملين لشهر يوليو

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018- 2019، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف رواتب شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019. وأعلنت الوزارة أنه تيسيرا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف الرواتب والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب شهر يونيو اعتبارًا من يوم 23 حتى 28 يونيو.
دولار

الدولار ينخفض في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك عودة والمصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء.
هشام-توفيق (3)

جسور التجارة الخارجية لأسواق إفريقيا ينطلق 2 يوليو

تنظم وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو المقبل. وخلال المؤتمر، تعلن الوزارة إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات التي توفرها الشركات التابعة لها في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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لجنة-الخطة-والموازنة

«خطة» البرلمان تعتمد موازنة 2019- 2020

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، من اعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020، وقررت إرساله إلى الأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان يوم السبت المقبل. ووافقت اللجنة على بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بقيمة نحو 10 مليارات جنيه، ستذهب إلى قطاعات تتعلق بنواحي تحسين خدمات تقدم للمواطنين بشكل مباشر فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.
وزارة-المالية

المالية: عدم قبول أى أوامر دفع إلكتروني بعد 27 يونيو

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة، بإغلاق حساباتها المالية للعام المالى 2018- 2019، يوم 27 يونيو الجارى، وعدم قبول أى أوامر دفع إلكترونى بعد هذا التاريخ. وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن يوم 27 يونيو الجارى هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة فى أوامر الدفع الإلكتروني بكل أنواعها بالوحدات الحسابية.
وزارة-المالية

قبل إقرارها.. كل ما تريد معرفته عن موازنة 2020

تبدأ الحكومة العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 أول يوليو القادم، حيث من المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، وذلك عقب اعتماد لجنة الخطة والموازنة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2020 يوم الأربعاء المقبل، بحسب تصريحات ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وتستهدف الموازنة الجديدة 2020 خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقع خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
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