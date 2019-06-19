أحمد حسن يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز

تحرير:أحمد ثروت ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

أحمد حسن

كشف أحمد حسن، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عن حقيقة رحيله عن نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة بعد أن قضى موسما مميزا مع الفريق الأول لكرة القدم الذى يحتل المركز الثاني في مسابقة الدوري الممتاز. وقال حسن، في تصريحات تليفزيونية اليوم: «مستمر في منصبى مديرًا للكرة بنادى بيراميدز، ولا صحة لما أثير خلال الأيام الماضية عن رحيلى، ولكننى متحفز للتجربة التى بدأتها خلال الموسم الماضى ومستمر معها للنهاية، لأن بها استفادة كبيرة لكل من ينضم إليها منذ البداية».

وتحدث عن انضمام لاعبى بيراميدز للمنتخب، قائلا: "نتمنى ظهور لاعبى الفريق بشكل مميز مع المنتخب الوطنى أفضل مما أدوا به فى مسابقة الدورى خلال الموسم المنقضى، بالإضافة إلى اللاعبين الجدد المنضمين حديثًا إلى صفوف المنتخب، وكل لاعب له دور كبير فى بطولة أمم إفريقيا". وتابع: "هناك لاعبون مثل نبيل دونجا، أدوا