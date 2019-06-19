رياضة

أحمد حسن يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز

تحرير:أحمد ثروت ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
أحمد حسن
أحمد حسن
كشف أحمد حسن، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عن حقيقة رحيله عن نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة بعد أن قضى موسما مميزا مع الفريق الأول لكرة القدم الذى يحتل المركز الثاني في مسابقة الدوري الممتاز. وقال حسن، في تصريحات تليفزيونية اليوم: «مستمر في منصبى مديرًا للكرة بنادى بيراميدز، ولا صحة لما أثير خلال الأيام الماضية عن رحيلى، ولكننى متحفز للتجربة التى بدأتها خلال الموسم الماضى ومستمر معها للنهاية، لأن بها استفادة كبيرة لكل من ينضم إليها منذ البداية».
وتحدث عن انضمام لاعبى بيراميدز للمنتخب، قائلا: "نتمنى ظهور لاعبى الفريق بشكل مميز مع المنتخب الوطنى أفضل مما أدوا به فى مسابقة الدورى خلال الموسم المنقضى، بالإضافة إلى اللاعبين الجدد المنضمين حديثًا إلى صفوف المنتخب، وكل لاعب له دور كبير فى بطولة أمم إفريقيا". وتابع: "هناك لاعبون مثل نبيل دونجا، أدوا
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محمد صلاح ضمن أفضل لاعبي إفريقيا في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن أفضل 11 لاعبًا في تاريخ البريميرليج، من قارة إفريقيا، ورشحت صحيفة «صن» الإنجليزية محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والفراعنة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه الموسم الماضي مع الريدز والتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وحصوله على الحذاء الذهبي كونه تمكن من الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي منذ انضمامه لصفوف ليفربول. ونشرت الصحيفة التشكيل المثالي لنجوم إفريقيا في تاريخ البريميرليج.
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قائد الكونغو: يمكننا الوصول للنهائي في هذه الحالة

أكد يوسف مولومبو، نجم منتخب الكونغو الديمقراطية، أن اتباع الأسلوب الدفاعي في مباريات فريقه بكأس الأمم الإفريقية، سيقودهم للتأهل عن المجموعة الأولى، وقال مولومبو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا، المقرر لها في الرابعة والنصف من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو: «من الصعب أن نقول إننا في ظروف جيدة أو مميزة، لكن في الأسابيع القليلة الأخيرة عملنا بجدية ونستعد بقوة للبطولة».
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حسن شحاتة.. ملك المظاليم الذي روض وحوش إفريقيا

«بدأ ممارسة كرة القدم، منذ أن كان في سن العاشرة، وهو طالب في المدرسة الابتدائية بكفر الدوار، ثم في مدرسة صلاح سالم الثانوية التجارية، لينضم بعد ذلك في طفولته لنادي كفر الدوار، أحد أندية الدرجة الثانية في ذلك الوقت، لتبدأ مسيرته المبهرة المليئة بالإنجازات والأرقام القياسية مع الساحرة المستديرة».. هو «المعلم» حسن شحاتة، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني ونادى الزمالك، الذي يحتفل اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده رقم «72» لاسيما وأنه ولد في التاسع عشر من يونيو لعام 1947، في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
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نجم الأهلي السابق يتوقع 3 منتخبات للتتويج بكان 2019

كشف علاء ميهوب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن المنتخبات الأقرب للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، وقال ميهوب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية: «مصر والسنغال والمغرب الأقرب للتتويج بالبطولة بعد الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها تلك المنتخبات وتقديم كرة قدم ممتعة للجميع خلال مبارياتهم، خاصة وأن مصر تمتلك أفضلية عن الأخرين بسبب اللعب على أرضها والدعم الكبير من الجمهور».
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الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولى القيادة عقب رحيل كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الماضى، حيث عاد الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بسبب بطولة الأمم الإفريقية.
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دونجا: محمد صلاح رمزًا لمصر.. وأجيري طالبنا بالتركيز

أكد نبيل دونجا، لاعب خط وسط فريق بيراميدز والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن مباراة غينيا الودية كانت قوية، قبل استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وتمكن المنتخب من الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو.
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عرض برتغالي لاستعارة نجم الأهلي (صورة)

تلقت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عرضًا رسميًّا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لاستعارة محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، وأرسل النادي البرتغالي فاكسًا رسميًّا لإدارة القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، يطلب فيه استعارة شريف لمدة موسم واحد مقابل 400 ألف يورو، مع خيار شراء اللاعب بزيادة 20% من قيمة الإعارة، ويرغب اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احترافية أوروبية، خاصةً في ظل قلة مشاركاته خلال الأخيرة مع المارد الأحمر.
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