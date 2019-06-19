«خطة» البرلمان تعتمد موازنة 2019- 2020

تحرير:أحمد جاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

لجنة الخطة والموازنة

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، من اعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020، وقررت إرساله إلى الأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان يوم السبت المقبل. ووافقت اللجنة على بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بقيمة نحو 10 مليارات جنيه، ستذهب إلى قطاعات تتعلق بنواحي تحسين خدمات تقدم للمواطنين بشكل مباشر فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.

كما وافقت اللجنة على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، ودعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون جنيه لصالح تأهيل الشباب وفقًا للبرنامج الرئاسى، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250