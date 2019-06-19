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«خطة» البرلمان تعتمد موازنة 2019- 2020

تحرير:أحمد جاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، من اعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020، وقررت إرساله إلى الأمانة العامة للبرلمان لرفعه لرئيس المجلس لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان يوم السبت المقبل. ووافقت اللجنة على بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الموازنة بزيادة اعتمادات ومخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بقيمة نحو 10 مليارات جنيه، ستذهب إلى قطاعات تتعلق بنواحي تحسين خدمات تقدم للمواطنين بشكل مباشر فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.
كما وافقت اللجنة على دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، ودعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون جنيه لصالح تأهيل الشباب وفقًا للبرنامج الرئاسى، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250
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الأعلى للإعلام يشدد على حقوق الملكية الفكرية للقنوات

تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، كل الجهود والاستعدادات التى يقوم بها جميع الهيئات الإعلامية استعدادا لبدء بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019. وثمن المجلس كل الجهود المبذولة فى هذا الصدد، والتى تسعى إلى إعلاء مكانة مصر وتأكيد ريادتها للقارة الإفريقية. وأهاب المجلس بالجميع، ضرورة مراعاة أهمية البطولة وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذى يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كل الأصعدة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين تكشف حقيقة رفع سعر الرغيف المدعم لـ60 قرشًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عن اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 60 قرشاً بالبطاقات التموينية. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُشددةً على أنه لا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية؟.. التعليم ترد

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية العامة لمرحلة التعليم الجامعى، وذلك فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب فى المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير.
مترو الأنفاق

حقيقة زيادة تذاكر أسعار مترو الأنفاق لـ17 جنيهًا

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى 17 جنيها. وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحًة أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيها، وأن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثانى كما هى تماما دون أى زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، وأنه تم فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمى الخط الثالث بالكامل ولراكبى الخطين الأول والثانى المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط.
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فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

استثمار واقتصاد.. ماذا وراء منح الجنسية للأجانب؟

ردود فعل واسعة أثارتها موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والحصول على الجنسية المصرية، والمقدم من مجلس الوزراء للبرلمان، حيث أعطت التعديلات لرئيس الوزراء حق منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الاستثمار

وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الإثنين، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا أخرين، ونص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية. وقال العقاد إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

«النواب» يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء. جاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير، إذ تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذا للاستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور الذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
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