الجزائر.. إحالة رئيس وزراء سابق ووزراء بتهم فساد للمحاكمة

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى

قرر المدعي العام الجزائري، اليوم الأربعاء، إحالة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد، حسبما جاء في بيان صادر من مكتب المدعي العام الجزائري. ونظرت المحكمة العليا سابقا في ملفات كبار رجال الأعمال الجزائريين، وأمرت بإيداعهم السجن المؤقت في انتظار انهاء التحقيقات وإصدار أحكام نهائية بحقهم.

الأسبوع الماضي، أودع قاضي تحقيق المحكمة العليا في الجزائر، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه بشأن قضايا فساد. وذكر موقع "النهار" الجزائري، أن "سلال" متهم بقضايا الكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة بالإضافة إلى سوء استعمال السلطة ومنح امتيازات غير مشروعة في ملفي رجلي