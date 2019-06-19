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الجزائر.. إحالة رئيس وزراء سابق ووزراء بتهم فساد للمحاكمة

١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى
رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى
قرر المدعي العام الجزائري، اليوم الأربعاء، إحالة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد، حسبما جاء في بيان صادر من مكتب المدعي العام الجزائري. ونظرت المحكمة العليا سابقا في ملفات كبار رجال الأعمال الجزائريين، وأمرت بإيداعهم السجن المؤقت في انتظار انهاء التحقيقات وإصدار أحكام نهائية بحقهم.
الأسبوع الماضي، أودع قاضي تحقيق المحكمة العليا في الجزائر، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه بشأن قضايا فساد. وذكر موقع "النهار" الجزائري، أن "سلال" متهم بقضايا الكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة بالإضافة إلى سوء استعمال السلطة ومنح امتيازات غير مشروعة في ملفي رجلي
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محمد-بن-سلمان

أدلة جديدة.. تحقيق أممي يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

تطور جديد يعيد قضية جمال خاشقجي، إلى الساحة الدولية بعد مرور نحو 8 أشهر على مقتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهام مسؤولين سعوديين بقتله، وإحالتهم للتحقيق من قبل الرياض، وسط تلميحات تركية بأن قتل الصحفي المعارض جاء من شخصية رفيعة بالمملكة، تطورت إلى اتهامات غير مباشرة بتورط الرجل الثاني في المملكة وسط نفي سعودي مستمر، لكن الجديد هو التقرير الذي خلصت فيه محققة بالأمم المتحدة، إلى أن هناك أدلة تشير لمسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن عملية قتل خاشقجي، والتي وصفها ابن سلمان بـ"الجريمة المؤلمة".
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

«شظايا اللغم» تشير لتورط إيران في هجوم خليج عمان

عرضت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، ما يمكن وصفه بــ"دليل تورط إيران في الهجوم على ناقلتي خليج عمان، الأسبوع الماضي"، وهو عبارة عن شظايا لغم لاصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية. وفي لقاء صحفي في الإمارات، قال الكوماندر "شون كيدو" بالبحرية الأميركية، إن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان يدعو قوى التغيير لاستئناف التفاوض: لا إقصاء

دعا رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قوى الحرية والتغيير، مجددا، لاستئناف المفاوضات اليوم قبل الغد، قائلا: "نرحب بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني". وأضاف: "لا نستهدف أي إقصاء لأحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض.. نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية". وتطرق "البرهان" إلى أن هناك "تحديات كبرى تواجه الشعب السوداني وليس المجلس الانتقالي، والجيش لن يرضى بضياع أمن ووحدة السودان".
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

تحالف دعم اليمن يُسقط طائرة مُفخخة باتجاه السعودية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات، ودمرها. وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، منطلقة من محافظة الحديدة، باتجاه السعودية، مؤكدًا أنه مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية، بحسب موقع "العربية". وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "كانت مسيّرة باتجاه المملكة.
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عبد الملك-سلال

حبس عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر الأسبق في تهم فساد

أودع قاضي تحقيق المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت، بعد التحقيق معه بشأن قضايا فساد. وذكر موقع "النهار" الجزائري، إن "سلال" متهم بقضايا الكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة بالإضافة إلى سوء استعمال السلطة ومنح امتيازات غير مشروعة في ملفي رجلي الأعمال كريم كونيناف وعلي حداد. وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين مايو 2012 حتى مايو 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية منها الموارد المائية والنقل. كما تولى منصب مدير حملة الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2009 و2014.
محامين-الجزائر

تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر

تحقق مطلب أساسي للحراك في الجزائر بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل، وذلك رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية . إلا أن الشارع الجزائري حقق انتصارا أمس بإعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات ، حيث يطالب الحراك بتغيير النظام السياسي في الجزائر أولا قبل إجراء الانتخابات والتي خلص إلى استحالة إجراء الاقتراع في موعده، وهو ما لاقى قبولا لدى الجزائريين .
احتجاجات-الجزائر (6)

قرار جديد في الجزائر يدفع بخروج المتظاهرين للشوارع

خرج المتظاهرون في شوارع الجزائر، اليوم الأحد، مطالبين الرئيس عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، بالاستقالة، وذلك بعدما أعلن المجلس الدستوري الجزائري، في وقت سابق اليوم، تمديد عهدة الرئيس المؤقت، إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان استحالة إجراء الانتخابات في موعدها، موضحا أن أمر تحديد موعد جديد للتصويت يرجع إلى الرئيس، كما أن عدد المرشحين القليل سبب لإلغاء التصويت الذي لو أجري سوف يقتصر على شخصين، جاء ذلك في بيان تم بثه عبر التلفزيوني الحكومي الجزائري ونقله موقع "بي بي سي" بالعربية.
احتجاجات-الجزائر (6)

الجزائر: إحالة رئيسي حكومة و8 وزراء سابقين للمحاكمة

أعلن مجلس قضاء الجزائر أن النيابة العامة أحالت، اليوم الأحد، ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين، و8 وزراء سابقين وواليين يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي إلى المحكمة العليا تمهيدا لمحاكمتهم. وقال بيان صادر، عن المجلس، إنه "عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, بتاريخ اليوم 26 مايو 2019, إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لكل من:
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