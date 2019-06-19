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إمام عبدالفتاح.. مترجم «هيجل» وكاتب «الطاغية»

يرى الفيلسوف المصري إمام عبدالفتاح أن دور التربية الأخلاقية السليمة، ودور وسائل الإعلام المختلفة من صحف وفضائيات، أحد أهم الوسائل لخلق حكم ديمقراطي سليم.
تحرير:كريم محجوب ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
إمام عبدالفتاح
إمام عبدالفتاح
"اجعل يدك أسرع ما تكون إلى المعاجم والقواميس، واجعلها أقرب الأشياء إلى نفسك، واجعلها جزءا منك"، تلك النصيحة قدمها أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الراحل زكي نجيب محمود لتلميذه النجيب الذي غادر دنيانا أمس عن عمر يناهز 85 عاما ومئات من المؤلفات والمترجمات والأفكار، المترجم إمام عبدالفتاح إمام أستاذ الفلسفة بالعديد من الجامعات، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو الجمعية الهيجلية بكندا، الذي أثرى المكتبة العربية بالموسوعات الفلسفية التي ترجمها أو أشرف عليها، فضلًا عن إسهاماته النبيلة في تقديم عدد من المترجمين على الساحة الفكرية.
قال إمام عبد الفتاح في لقاء تليفزيوني أجرى معه قبل وفاته بـ4 أعوام، إن معظم ما قرأ وما كتب وما ترجم يدور في إطار تخصصه الفلسفي، ونصح القارئ العادي ألا يبدأ بهذه الكتب التخصصية، وأن يصب اهتمامه في الكتب الثقافية العامة، ورشح للجمهور من أعماله "الطاغية، الأخلاق، والسياسة، الديمقراطية والوعي السياسي" ومن
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ايناس-عبد -الدايم

عبدالدايم: قريبا مبادرة لاكتشاف المواهب بالمحافظات

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، في إطار متابعة أنشطة الوزارة وجهودها، وقام اليوم بتكليفها بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بهم، وخلال الاجتماع أشارت عبدالدايم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو. واستطردت الوزيرة، إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لـ"بينالى فنون الطفل"، هدية مصر إلى أطفال العالم، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.
هيثم-الحاج-على

هيئة الكتاب: 4 معارض جديدة في يوليو وأغسطس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، عن خطة معارضها المحلية، المقرر تنظيمها خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين، والمقدرة بعدد 4 معارض في محافظات: الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط، بالإضافة لمدينة رأس البر. كما حددت الهيئة مواعيد افتتاح هذه المعارض، والقيمة الإيجارية للأجنحة الخاصة بدور النشر، والمكتبات المصرية، وتكون كالآتي: معرض الإسكندرية الصيفي الأول، المقام في الفترة من 30 يوليو وحتى 8 أغسطس 2019، تبلغ القيمة الإيجارية للجناح البالغ مساحته 9 أمتار فيه 3500 جنيه.
الدكتور-أنور-مغيث-مدير-المركز

القومي للترجمة: جوائز للجميع بمسابقة اللغة الصينية

فتح المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، باب التقديم لمسابقة الترجمة عن اللغة الصينية، في جولتها الأولى، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 18 يونيو، ويستمر باب قبول الأعمال مفتوحًا لمدة 3 أشهر، وتم تحديد قيمة الجوائز المقدرة بـ4 جوائز، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2000 دولار، وتبلغ قيمة الجائزة الثانية للفائز بالمركز الثاني 1000 دولار، وللمركز الثالث مبلغ 500 دولار، أما الجائزة الرابعة خُصصت لكل المشاركين في المسابقة ولم يحالفهم حظ الفوز وتقدر بمبلغ 200 دولار وذلك تحفيزًا لهم.
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الدكتور-أنور-مغيث-مدير-المركز

القومي للترجمة: جوائز للجميع بمسابقة اللغة الصينية

فتح المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، باب التقديم لمسابقة الترجمة عن اللغة الصينية، في جولتها الأولى، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 18 يونيو، ويستمر باب قبول الأعمال مفتوحًا لمدة 3 أشهر، وتم تحديد قيمة الجوائز المقدرة بـ4 جوائز، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2000 دولار، وتبلغ قيمة الجائزة الثانية للفائز بالمركز الثاني 1000 دولار، وللمركز الثالث مبلغ 500 دولار، أما الجائزة الرابعة خُصصت لكل المشاركين في المسابقة ولم يحالفهم حظ الفوز وتقدر بمبلغ 200 دولار وذلك تحفيزًا لهم.
سعد-اردش

سعد أردش.. المخرج والممثل والمترجم ومكتشف المواهب

شهدت ستينيات القرن الماضي ازدهارًا حقيقيًا في الحركة الثقافية، نعيش على ذكراه الآن، وذلك بمساهمة العديد من العوامل والأحداث والأشخاص الذين أثروا فيها، فنال المسرح المصري وقتها، خاصة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات حظًا وفيرًا من هذا الازدهار، وتشكلت ملامحه المصرية المستقلة، فصعدت على خشبته أعمال، عبرت بجدارة عن الشخصية المصرية ومشاكلها دون إسفاف أو مبالغة أو تسفيه، وذلك على يد جيل الرواد من الكتاب والمخرجين مثل «يوسف إدريس، ونعمان عاشور، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب سرور، وجلال الشرقاوي، وكرم مطاوع، وحسين جمعة، وسعد أردش.
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